Opustil nás doktor inženýr. Prezident Pavel reagoval na Hrabětovo úmrtí

Česko ve čtvrtek zarmoutila smutná zpráva o úmrtí člena souboru Divadla Járy Cimrmany Jana Hraběty. Bylo mu 86 let. Informace doputovala i na Pražský hrad. Ztráty známého herce lituje i prezident Petr Pavel.
"S hlubokým zármutkem jsem přijal zprávu, že nás opustil doktor inženýr Jan Hraběta. Česko přišlo o člověka, který praotci Čechovi propůjčil tvář a přitom byl v divadle původně jen zadním hercem. Teď už bude možná čas i na toho Stanislava Krychli Neumanna," napsal prezident Pavel na síti X a vyjádřil upřímnou soustrast pozůstalým.
O úmrtí umělce jako první informovala Knihovna Václava Havla. "Dnes v noci zemřel Jan Hraběta, celoživotní souputník a neokázalý přítel Václava Havla," napsala ve čtvrtek před polednem na facebooku. "Jan Hraběta patřil do havlovského světa, ať byl Václav kulisákem, úspěšným dramatikem, vězněm nebo hlavou státu," dodala instituce.
Zlínský rodák Hraběta se nejvíce proslavil jako člen souboru Divadla Járy Cimrmana, ale s kumštem začínal jinde. Vyučil se elektromechanikem, živil se jako řidič nebo opravář motorů. Mezi umělce se dostal v 60. letech minulého století, kdy pracoval jako osvětlovač v Divadle Na zábradlí. Seznámil se zde i s Václavem Havlem.
I u Cimrmanů začínal v roli osvětlovače, ale brzy se začal objevovat na jevišti. Konkrétně převzal role Oldřicha Ungera, který emigroval. Poprvé si zahrál Krále v pohádce Dlouhý, Široký a Krátkozraký.
Hraběta se uplatnil také ve filmu a televizi, především v epizodních rolích. Příležitostně působil jako asistent režie u Ladislava Smoljaka, Jiřího Menzela nebo Václava Vorlíčka.
