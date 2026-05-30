Trump řešil s poradci Írán a nic neoznámil. Dohoda tak stále není potvrzena

Americký prezident Donald Trump se v pátek setkal se svými poradci, přičemž se čekalo konečné rozhodnutí ohledně prodloužení příměří s Íránem. Jednání sice proběhlo, ale nikdo z účastníků neprozradil, co je jeho výsledkem, informovala BBC.
Jednání se konalo v situační místnosti Bílého domu poté, co se američtí a íránští vyjednavači ve čtvrtek rozešli se shodou na memorandu o porozumění, ale také s vědomím, že souhlas ještě musí vyslovit právě Trump a také vedoucí představitelé Íránu. V tuto chvíli není známé oficiální stanovisko ani jedné z obou stran konfliktu.
Memorandum podle dostupných informací počítá s prodloužením příměří o 60 dnů, opětovným otevřením Hormuzského průlivu a plánem dalších jednání ohledně íránského jaderného programu. Šéf Bílého domu především trvá na tom, aby Teherán souhlasil s tím, že nikdy nevyvine jadernou zbraň.
Hormuzský průliv je průlivem mezi Perským a Ománským zálivem. Jde o jedinou spojnici mezi Perským zálivem a oceánem, jde tak o jedno z nejdůležitějších strategických míst na světě. Průlivem se dopravuje asi 20 procent světové ropy a dokonce 35 procent ropy přepravované po moři.
"Prezident Trump uzavře jedině dohodu, která bude dobrá pro Ameriku a bude odpovídat jeho červeným liniím. Írán nikdy nesmí vlastnit jadernou zbraň," uvedl jeden z pracovníků Bílého domu pro americkou stanici CBS News.
Nynější konflikt mezi USA a Izraelem na jedné a Íránem na druhé straně začal americko-izraelskými nálety v sobotu 28. února. V poslední době se ale boje zastavily, platí příměří.
Donald Trump , Bílý dům USA , USA (Spojené státy americké) , Írán , Jaderné zbraně , Hormuzský průliv
