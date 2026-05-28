MS v hokeji: Česko - Finsko 1:4. Národní tým se loučí ve čtvrtfinále, na favorita nestačil

Poslední zápasy ve skupině (a nejen ty) naznačily, že to v kritickém čtvrtfinálovém zápase – pokud nastoupí proti silnějšímu soupeři – budou mít svěřenci kouče Radima Rulíka velice těžké. To se také potvrdilo. Dosavadní výkony českého týmu ve skupinové fázi zkrátka nenabízely příliš důvodů proto, aby čtvrtfinále bylo úspěšné. V Curychu proti Finsku se prakticky na nic zvláštního čeští hokejisté nezmohli a během zápasu nenastal jakýkoliv souvislejší český tlak. I proto je tak výsledek 4:1 pro Finsko jasným vyústěním českého marasmu.
Prakticky pouze úvodní minuty celého čtvrtfinále byly těmi, kteří snesli z českého pohledu nějaké měřítko. Tehdy se prezentovali svou spoluprací Alscher s Kautem, když ten první přihrával tomu druhému a ten vyzkoušel pozornost gólmana Annunena. Čtyři minuty na to neuspěl při svém bekhendovém pokusu ani Kubalík.
Bohužel to ale bylo na hodně dlouho z české strany všechno. Postupem času totiž Finové zcela ovládli kluziště, což nemohlo skončit jinak než první přesnou trefou v zápase. Stalo se tak v osmé minutě, kdy Ticháček u mantinelu kvůli podklouznutí přišel o kotouč, ten se následně dostal k Puljujärvimu. Ten využil toho, že Ticháčkovi dostal do cesty i jeho spoluhráč Cibulka a tím se tak dostal do přečíslení dva na jednoho. Z českého pohledu v této situaci tak byl akorát bránící Voženílek, jenž ale neměl šanci. Celou akci zakončil přesným zakončením Manninen, 1:0 pro Finsko.
Ve 12. minutě mohlo být ještě hůř, když Seveřané tentokráte trefili tyčku, nicméně toto varování jakoby Češi ani nebrali příliš vážně. Za chvíli se přeci jenom Finové dvougólového vedení dočkali, když nejprve vystřelil z pravé strany Hämeenaho, aby pak následně tuto střelu vyraženou Kořenářem dorazil do branky Lundell, 2:0. Zatímco tak Finové předváděla krásné protiakce, Češi se trápili a to tak, že si pomalu nedokázali ani přesně přihrát. Navíc k tomu přičtěme zbytečné vymýšlení, střely, které postrádaly smysl, přičemž těch bylo i tak jako šafránu.
Ani druhá dvacetiminutovka nepomohla českému fanouškovi k lepší náladě. Sice snažili do této části hry Češi vstoupit alespoň trochu aktivně, ale tato snaha se záhy vytratila. Opět bylo Finů plný led a ve 22. minutě to bylo už 3:0, když Helenius zakončil další finské přečíslení dva na jednoho. Následně byl na finské straně vyloučen Puljujärvi, aby mu pak ještě na trestné lavici dělal společnost Määtä. A právě tuto nabídnutou dvojnásobnou přesilovku Češi dokázali využít, když se od modré trefil Hronek, 3:1.
Tehdy to mohlo vypadat nadějně, ale pokud se říká, že kdo nepromění přesilovku 5 na 3, nemůže vyhrát, v tomto případě pro Čechy platilo, že prohrajete, i když takovou možnost využijete. Jakkoli se v závěru Češi opět snažili o to přiblížit se alespoň prodloužení, ke kýženým úspěšným trefám to nevedlo. Pokusy Cibulky a Tomáška pokaždé skončily na brankové konstrukci. A tak definitivně zařídil Čechům letenku zpátky domů Hämeenaho po své individuální akci.
Po prohře 1:4 tak nekončí pouze český tým na tomto MS v hokeji, ale také tím končí éra trenéra Radima Rulíka, pro nějž se tak jednalo o poslední zápas v roli reprezentačního kouče.
Konečný výsledek zápasu mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku (28.5.2026):
Čtvrtfinále mistrovství světa v Curychu
Finsko – Česko 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Branky a nahrávky: 8. Manninen (Puljujärvi), 15. Lundell (Hämeenaho, Vaakanainen), 22. Helenius (Barkov, Mikael Granlund), 56. Hämeenaho (Manninen) – 31. Hronek (Kubalík, Červenka)
Rozhodčí: Holm (Švéd.), MacFarlane – Gustafson, Rey (všichni USA). Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1. Diváci: 10 000
Finsko: Annunen – Vaakanainen, Heinola, Jokiharju, M. Lehtonen, Matinpalo, O. Määttä, Saarijärvi – Helenius, Barkov, Mikael Granlund – Hämeenaho, Lundell, Puistola – Puljujärvi, Aatu Räty, Manninen – Merelä, Björninen, Mäenalanen. Trenér: Pennanen
Zdroj: Libor Novák