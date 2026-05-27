Český tým začal s Kanadou dobře, favorité ale nakonec potvrdili svou roli

Poté, co o úterním poledni dali Čechům šanci na lepší umístění Dánové tím, že svůj duel s Norskem poslali do prodloužení, žila naděje, že by skutečně z toho mohlo být konečné druhé místo ve skupině B pro český tým a tím pádem snadnější soupeř. A hlavně také možnost hrát čtvrtfinále ve Fribourgu a necestovat tak do Curychu. Ani jedno se nakonec bohužel nevyplnilo. A to i přesto, že Češi do duelu s obrovským favoritem vstoupili dobře. Po dvou třetinách dokonce vedli 2:1, ale v závěrečné třetí třetině se Kanaďanům povedlo otočit skóre. I když z toho nakonec byla prohra, dá se říct, že Češi odčinili předešlou ostudnou prohru s Norskem.
Právě v návaznosti na poslední nevydařený duel s Norskem se čeští trenéři rozhodli na základní sestavě nenechat pomalu ani nit suchou. Jediná formace, která přežila ve stejném složení, byla ta čtvrtá. První dvě třetiny ukázaly, že změny nepřišly rozhodně vniveč. Jakkoli nejprve musel být v pozoru český brankář Pavlát, když po dvou minutách hry málem zámořští hokejisté využili české propadnutí v obraně. Pavlát se ale tehdy hned uvedl skvělým zákrokem proti Tavaresovi.
Od tohoto momentu jakoby za delší konec provazu začali tahat právě Češi. V šesté minutě jejich stoupající výkon vyvrcholil úspěšnou akcí, na jejímž začátku Sedlák poslal kotouč z rohu před kanadskou branku. Oproti původním plánům se ale hrací předmět dostal až k modré čáře a tam u vrcholku kruhů si ho převzal Alscher. Právě ten napřáhl a poslal nechytatelnou střelu do vzdálenějšího rohu branky, 1:0 pro Čechy.
Na hvězdném kanadském týmu, který skupinou B dosud procházel bez ztráty kytičky, bylo znát, že s takovýmto průběhem zápasu nepočítali a bylo vidět, že je to na několik minut poznamenalo. V deváté minutě se poprvé výrazněji v tomto utkání projevila spolupráce Crosby-Cozens, když první jmenovaný nahrával tomu druhému. Místo toho, aby Cozens zasunul kotouč do poloodkryté klece, narazil na Pavlátův levý beton. Užuž to vypadalo, že se Kanaďané zase vracejí do formy, ve které jsme zvyklí ji vidět, jenže na řadu přišla kanadská vyloučení. Ani jednu ze dvou nabídnutých výhod se však Čechům přes veškerou jejich snahu skórovat podruhé v tomto zápase nepovedlo.
Když se následně vyloučený Brown vrátil na led, hokejisté s javorovým listem na dresech se zase dostávali do svého optimálního módu. Po čase se zase Crosby ukázal fribourgskému publiku v plné parádě, aby pak nahrál mezi kruhy Celebrinimu. Následná střela kapitána Kanady však mířila jen do připraveného Pavláta střežící prostředek své branky. I když byla k vidění pasáž hry, v níž Kanaďané čím dál více tlačili Čechy, ve 29. minutě k jejich překvapení podruhé inkasovali. Poté, co Kaut pro český tým získal puk díky svému neustálému napadání, dostal se kotouč přes Melovského ke Kubalíkovi a ten zamířil přesně mezi betony gólmana Greavse, 2:0 pro Čechy.
Kanadský poté stejně stále stoupal. Vilardi nejprve tečoval Bouchardovo zakončení do tyče, Celebrini tentokrát nepřekonal Pavláta z mezikruží. Ve 35. minutě ale už další rychlá kombinace, v níž opět nahrával Crosby Celebrinimu, byla úspěšná, 2:1. Záhy přišla na řadu přesilovka Kanady, čímž se tak utlumila česká snaha o výsledkové uklidnění. Naštěstí ale tehdy Kanada nabídnutou možnost početní výhody nevyužila.
Třetí dvacetiminutovka otevřela Kanada obrovskou příležitostí Scheifeleho, který tváří v tvář českému gólmanovi trefil jen jeho nastraženou lapačku. Jakoby tehdy Kanada naznačila, jakým směrem se zbytek zápasu bude ubírat. Češi totiž postupem času hráli čím dál opatrněji, až nakonec nenašla adekvátní odpověď na kanadský styl hry. Ve 48. minutě to pak vše vyústilo ve zmatky české defenzivy zvýrazněných ještě Hájkovou ztracenou helmou. Toho všeho Kanaďané využili, když založili rychlou protiakci, na jejímž konci Crosby nahrál Celebrinimu a ten tentokrát měl jednoduchou úlohu – trefit prázdnou branku, 2:2.
Pro český tým, který potřeboval v tomto zápase vyhrát ideálně za tři body, to byla taková rána, že se z ní nestihli vzpamatovat. To proto, že než se tak vůbec stalo, přišla třetí kanadská branky a definitivní obrat v zápase. Wotherspoon v 50. minutě totiž našel nikým nehlídaného Tavarese a ten tak už neměl potíž to vše zakončit bekhendovou střelou, 2:3 pro Kanadu.
I když se v závěrečné desetiminutovce Češi přeci jen zase začali osmělovat, navzdory několika příležitostem úspěšný recept na gólmana Greavse už nenašli. Poslední dvě minuty se český realizační tým ještě uchýlil ke hře bez brankáře, ale kýžené dvě branky do závěrečné sirény Češi nevstřelili. Navíc měli štěstí, že kanadský gól do prázdné neplatil kvůli ofsajdu díky trenérské výzvě.
Byla to je ale slabá náplast na to, že se bude muset i tak český národní tým stěhovat ke svému čtvrtečnímu čtvrtfinále proti Finsku do Curychu.
Konečný výsledek zápasu mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku (26.5.2026):
Skupina B (Fribourg):
Česko – Kanada 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)
Branky a nahrávky: 7. Alscher (L. Sedlák, Flek), 29. Kubalík (Melovský) – 35. Celebrini (Crosby, Cozens), 48. Celebrini (Crosby, Wotherspoon), 50. Tavares (Wotherspoon, Bouchard).
Rozhodčí: Bjork, Holm – Jonsson, Nyqvist (všichni Švéd.). Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 7500
Česko: Pavlát – Hronek, Kempný, Cibulka, Hájek, Ticháček, Alscher, T. Galvas, Ščotka – D. Voženílek, L. Sedlák, Červenka – Flek, Tomášek, Blümel – M. Kaut, Melovský, Kubalík – Chmelař, Černoch, O. Beránek. Trenér: Rulík
Kanada: Greaves – Bouchard, Wotherspoon, DeMelo, Rielly, Nurse, Whitecloud, Mateychuk – Cozens, Celebrini, Crosby – Vilardi, Thomas, Scheifele – Holloway, R. O'Reilly, Tavares – C. Brown, Minten, Martone – Mercer. Trenér: Donskov
Související
Další nečekaný výkon na MS v hokeji. Češi za pískotu prohráli s Nory 1:4
Finové deklasovali hledající se Američany, Kanada nedopustili překvapení. Němci se trápí
Aktuálně se děje
před 16 minutami
Český tým začal s Kanadou dobře, favorité ale nakonec potvrdili svou roli
před 50 minutami
Žádná dohoda, ale memorandum. Američané a Íránci se ani tak stále nedohodli
před 2 hodinami
Tropické počasí sužuje Evropu. Bude to častější, upozorňují experti
včera
Policie řeší nevídaný podvod. Žena z Táborska uvěřila, že jí píše Depp
včera
Zemřel legendární jazzman Sonny Rollins. Dvakrát zahrál i v Česku
včera
Praktici budou předepisovat více léků. Novinka začne platit od července
včera
Církev prozradila, jak dále naloží s lebkou svaté Zdislavy
včera
Zemřel někdejší odborový předák a politik Richard Falbr
včera
Prezident Pavel odvolal rektorku brněnské JAMU
včera
Střední školou v Táboře otřáslo úmrtí maturanta. Případem se zabývá policie
včera
Jste noví, máte smůlu. EU zvažuje, že budoucím členským státům odepře právo veta
včera
V Perském zálivu už nemáte žádné bezpečné útočiště, vzkázal USA po náletech Modžtaba Chámeneí
včera
Stadiony MS ve fotbale 2026: velkolepé arény, kde se bude psát historie
včera
Dominik Feri jde na svobodu. Soud ho pustil z vězení
včera
Pavel má připravenou kompetenční žalobu, pokud ho vláda nepustí na summit NATO
včera
Kde je slibovaná dohoda s Íránem? Potrvá to, přiznal Rubio
včera
Írán pálil po americké stíhačce a sestřelil dron. Za nové nálety hrozí odvetou
včera
CNN: Trumpova administrativa zakázala klíčovým lékařským pracovníkům v USA mluvit s WHO
včera
Vydírání, vždyť na Kyjev útočí od začátku invaze, reaguje Ukrajina na ruskou výzvu k evakuaci
včera
Zdravotníci nestíhají. Ebola se šíří rychleji, než jak postupují záchranné práce, přiznává WHO
Světová zdravotnická organizace varovala, že současná epidemie eboly se šíří rychleji, než jak postupují záchranné práce, a sousední státy Demokratické republiky Kongo jsou kvůli této chorobě vystaveny vysokému riziku. Generální ředitel organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus uvedl, že se operace sice naléhavě rozšiřují, ale nákaza je v tuto chvíli napřed, pročež vyzval okolní země k okamžité akci. Během internetového jednání Africké unie o probíhající epidemii rovněž oznámil, že dosud bylo zaznamenáno 220 podezřelých úmrtí, a dodal, že v úterý odcestuje do Konga společně s Chikwem Ihekweazem, výkonným ředitelem programu pro mimořádné události v oblasti zdraví.
Zdroj: Libor Novák