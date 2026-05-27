Český tým začal s Kanadou dobře, favorité ale nakonec potvrdili svou roli

David Holub

27. května 2026 8:57

Hokej, ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

Poté, co o úterním poledni dali Čechům šanci na lepší umístění Dánové tím, že svůj duel s Norskem poslali do prodloužení, žila naděje, že by skutečně z toho mohlo být konečné druhé místo ve skupině B pro český tým a tím pádem snadnější soupeř. A hlavně také možnost hrát čtvrtfinále ve Fribourgu a necestovat tak do Curychu. Ani jedno se nakonec bohužel nevyplnilo. A to i přesto, že Češi do duelu s obrovským favoritem vstoupili dobře. Po dvou třetinách dokonce vedli 2:1, ale v závěrečné třetí třetině se Kanaďanům povedlo otočit skóre. I když z toho nakonec byla prohra, dá se říct, že Češi odčinili předešlou ostudnou prohru s Norskem.

Právě v návaznosti na poslední nevydařený duel s Norskem se čeští trenéři rozhodli na základní sestavě nenechat pomalu ani nit suchou. Jediná formace, která přežila ve stejném složení, byla ta čtvrtá. První dvě třetiny ukázaly, že změny nepřišly rozhodně vniveč. Jakkoli nejprve musel být v pozoru český brankář Pavlát, když po dvou minutách hry málem zámořští hokejisté využili české propadnutí v obraně. Pavlát se ale tehdy hned uvedl skvělým zákrokem proti Tavaresovi.

Od tohoto momentu jakoby za delší konec provazu začali tahat právě Češi. V šesté minutě jejich stoupající výkon vyvrcholil úspěšnou akcí, na jejímž začátku Sedlák poslal kotouč z rohu před kanadskou branku. Oproti původním plánům se ale hrací předmět dostal až k modré čáře a tam u vrcholku kruhů si ho převzal Alscher. Právě ten napřáhl a poslal nechytatelnou střelu do vzdálenějšího rohu branky, 1:0 pro Čechy.

Na hvězdném kanadském týmu, který skupinou B dosud procházel bez ztráty kytičky, bylo znát, že s takovýmto průběhem zápasu nepočítali a bylo vidět, že je to na několik minut poznamenalo. V deváté minutě se poprvé výrazněji v tomto utkání projevila spolupráce Crosby-Cozens, když první jmenovaný nahrával tomu druhému. Místo toho, aby Cozens zasunul kotouč do poloodkryté klece, narazil na Pavlátův levý beton. Užuž to vypadalo, že se Kanaďané zase vracejí do formy, ve které jsme zvyklí ji vidět, jenže na řadu přišla kanadská vyloučení. Ani jednu ze dvou nabídnutých výhod se však Čechům přes veškerou jejich snahu skórovat podruhé v tomto zápase nepovedlo.

Když se následně vyloučený Brown vrátil na led, hokejisté s javorovým listem na dresech se zase dostávali do svého optimálního módu. Po čase se zase Crosby ukázal fribourgskému publiku v plné parádě, aby pak nahrál mezi kruhy Celebrinimu. Následná střela kapitána Kanady však mířila jen do připraveného Pavláta střežící prostředek své branky. I když byla k vidění pasáž hry, v níž Kanaďané čím dál více tlačili Čechy, ve 29. minutě k jejich překvapení podruhé inkasovali. Poté, co Kaut pro český tým získal puk díky svému neustálému napadání, dostal se kotouč přes Melovského ke Kubalíkovi a ten zamířil přesně mezi betony gólmana Greavse, 2:0 pro Čechy.

Kanadský poté stejně stále stoupal. Vilardi nejprve tečoval Bouchardovo zakončení do tyče, Celebrini tentokrát nepřekonal Pavláta z mezikruží. Ve 35. minutě ale už další rychlá kombinace, v níž opět nahrával Crosby Celebrinimu, byla úspěšná, 2:1. Záhy přišla na řadu přesilovka Kanady, čímž se tak utlumila česká snaha o výsledkové uklidnění. Naštěstí ale tehdy Kanada nabídnutou možnost početní výhody nevyužila.

Třetí dvacetiminutovka otevřela Kanada obrovskou příležitostí Scheifeleho, který tváří v tvář českému gólmanovi trefil jen jeho nastraženou lapačku. Jakoby tehdy Kanada naznačila, jakým směrem se zbytek zápasu bude ubírat. Češi totiž postupem času hráli čím dál opatrněji, až nakonec nenašla adekvátní odpověď na kanadský styl hry. Ve 48. minutě to pak vše vyústilo ve zmatky české defenzivy zvýrazněných ještě Hájkovou ztracenou helmou. Toho všeho Kanaďané využili, když založili rychlou protiakci, na jejímž konci Crosby nahrál Celebrinimu a ten tentokrát měl jednoduchou úlohu – trefit prázdnou branku, 2:2.

Pro český tým, který potřeboval v tomto zápase vyhrát ideálně za tři body, to byla taková rána, že se z ní nestihli vzpamatovat. To proto, že než se tak vůbec stalo, přišla třetí kanadská branky a definitivní obrat v zápase. Wotherspoon v 50. minutě totiž našel nikým nehlídaného Tavarese a ten tak už neměl potíž to vše zakončit bekhendovou střelou, 2:3 pro Kanadu.

I když se v závěrečné desetiminutovce Češi přeci jen zase začali osmělovat, navzdory několika příležitostem úspěšný recept na gólmana Greavse už nenašli.  Poslední dvě minuty se český realizační tým ještě uchýlil ke hře bez brankáře, ale kýžené dvě branky do závěrečné sirény Češi nevstřelili. Navíc měli štěstí, že kanadský gól do prázdné neplatil kvůli ofsajdu díky trenérské výzvě.

Byla to je ale slabá náplast na to, že se bude muset i tak český národní tým stěhovat ke svému čtvrtečnímu čtvrtfinále proti Finsku do Curychu.

Konečný výsledek zápasu mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku (26.5.2026): 

Skupina B (Fribourg):

Česko – Kanada 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 7. Alscher (L. Sedlák, Flek), 29. Kubalík (Melovský) – 35. Celebrini (Crosby, Cozens), 48. Celebrini (Crosby, Wotherspoon), 50. Tavares (Wotherspoon, Bouchard).
Rozhodčí: Bjork, Holm – Jonsson, Nyqvist (všichni Švéd.). Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 7500

Česko: Pavlát – Hronek, Kempný, Cibulka, Hájek, Ticháček, Alscher, T. Galvas, Ščotka – D. Voženílek, L. Sedlák, Červenka – Flek, Tomášek, Blümel – M. Kaut, Melovský, Kubalík – Chmelař, Černoch, O. Beránek. Trenér: Rulík

Kanada: Greaves – Bouchard, Wotherspoon, DeMelo, Rielly, Nurse, Whitecloud, Mateychuk – Cozens, Celebrini, Crosby – Vilardi, Thomas, Scheifele – Holloway, R. O'Reilly, Tavares – C. Brown, Minten, Martone – Mercer. Trenér: Donskov

25. května 2026 19:38

Další nečekaný výkon na MS v hokeji. Češi za pískotu prohráli s Nory 1:4

Další nečekaný výkon na MS v hokeji. Češi za pískotu prohráli s Nory 1:4

Čeští hokejoví reprezentanti na probíhajícím světovém šampionátu ve Švýcarsku předvedli další nečekaný výkon. Po Slovincích, s nimiž poprvé v historii na MS letos prohráli, a Italech, se kterými se český tým trápil dvě třetiny, aby nakonec přeci jen vyhráli 3:1, si na svěřence kouče Radima Rulíka vyšlápli v rámci skupiny B i Norové. Češi se v tomto zápase prakticky nedostali do souvislejšího tlaku a k něčemu významnému v norském brankovišti. Seveřané tak zaslouženě a především bez větších problémů dospěli k prvnímu vítězství nad Českem na MS po 16 letech, konkrétně k vítězství 4:1.
Finové deklasovali hledající se Američany, Kanada nedopustili překvapení. Němci se trápí

Úřadující světoví šampioni Američané i po třetím zápase na mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku hledají svou optimální formu. Poté, co na úvod prohráli s domácím Švýcarskem a až ve třetí třetině rozhodli o svém vítězství nad Brity, jim na větším sebevědomí nepřidal ani třetí duel s Finskem. Tomu se po čtyřech letech v rámci MS podařilo Američany porazit, především zásluhou jednadvacetiletého Hämeenaha, který vstřelil dvě branky. Kanada nechtěla připustit déjà vu z loňského čtvrtfinále MS, z něhož senzačně vypadla po porážce s Dány. I když i tentokrát to po dvou třetinách vypadalo všelijak, jelikož skóre bylo bezbrankové, tak třetí třetina nakonec určila konečný výsledek 5:1 pro Kanadu. Švýcarští hokejisté si pak k radosti domácích fanoušků poradili s tápajícími se Němci a mají tak v tabulce skupiny A už devět bodů.

Církev prozradila, jak dále naloží s lebkou svaté Zdislavy

Církev prozradila, jaký bude další osud lebky svaté Zdislavy, která se v květnu na krátkou dobu ocitla v rukou zloděje. Vzácná relikvie má být vystavena pouze při sobotní pouti. Následně se vrátí do hrobu. Oznámil to pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. 

Petr Pavel

Prezident Pavel odvolal rektorku brněnské JAMU

Jedna z českých vysokých škol bude mít nové nejvyšší vedení. Prezident Petr Pavel v úterý vyhověl návrhu akademického senátu a odvolal rektorku Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Barbaru Marii Willi. Ve funkci byla teprve od ledna.

Evropský parlament

Jste noví, máte smůlu. EU zvažuje, že budoucím členským státům odepře právo veta

Evropská unie zvažuje, že by budoucím členským státům na několik let odepřela právo veta. Tento krok má učinit rozšiřování unijního bloku politicky přijatelnějším v době, kdy se unie snaží o přijetí nových zemí ještě před koncem tohoto desetiletí. Podle plánů, kterými se zabývá Evropská komise, by kandidátské státy, jako je Moldavsko nebo země západního Balkánu, po svém vstupu do EU automaticky nezískaly právo vetovat zahraničněpolitická rozhodnutí či jiné záležitosti schvalované jednomyslně, například otázky zdanění.

Modžtaba Chámeneí

V Perském zálivu už nemáte žádné bezpečné útočiště, vzkázal USA po náletech Modžtaba Chámeneí

Teherán oficiálně zkritizoval Washington za to, že v uplynulých dvou dnech narušil dohodnutý klid zbraní v provincii Hormozgán. Podle vyjádření íránské diplomacie nesou Spojené státy stoprocentní vinu za veškeré dopady těchto neodůvodněných útoků. Íránská vláda vzkázala, že při ochraně své suverenity nehodlá ustupovat a na napadení adekvátně odpoví.

Stadiony MS ve fotbale 2026: velkolepé arény, kde se bude psát historie

Šestnáct stadionů, tři země, jeden šampionát. Fotbalové MS bude od 11. června do 19. července největší fotbalovou show, jakou svět kdy viděl. A arény, ve kterých se odehraje, tomu plně odpovídají. Koho zajímá nejen místo konání nadcházejícího šampionátu, ale chce mít přehled také o kurzech, najde vše na jednom místě u Fortuny.

Dominik Feri jde na svobodu. Soud ho pustil z vězení

Okresní soud v Teplicích vyhověl žádosti bývalého poslance Dominika Feriho o podmíněné propuštění na svobodu. Někdejší politik TOP 09 si odpykal dvě třetiny z tříletého trestu, který mu justice vyměřila za znásilnění dvou dívek a pokus o další znásilnění. Rozhodnutí soudu je pravomocné, jelikož si proti němu odsouzený ani státní zástupce nepodali stížnost, a Feri tak opustí brány teplické věznice ještě dnes.

Pavel má připravenou kompetenční žalobu, pokud ho vláda nepustí na summit NATO

Prezident Petr Pavel potvrdil, že má již kompletně vypracovanou kompetenční žalobu pro případ, kdy by se mu kabinet pokusil znemožnit účast na červencovém summitu NATO, který hostí Ankara. Hlava státu nicméně vyjádřila naději, že tento právní krok nakonec nebude nutné uplatnit. Prezident nyní očekává rozhodnutí vládního zasedání plánovaného na 8. června, které by mělo o složení české delegace definitivně rozhodnout, jak dříve avizoval předseda vlády Andrej Babiš.

Kde je slibovaná dohoda s Íránem? Potrvá to, přiznal Rubio

Americký ministr zahraničí Marco Rubio oznámil, že Spojené státy a Írán budou pravděpodobně potřebovat ještě několik dní na to, aby dosáhly dohody o ukončení vzájemného válečného konfliktu. Toto prohlášení výrazně tlumí naděje na rychlé vyřešení vojenského střetu, který začal před třemi měsíci. Rubio novinářům sdělil, že prezident Donald Trump má jednoznačný zájem na uzavření dohody, avšak bude se jednat buď o dohodu dobrou, nebo o žádnou. Vyjednání takového výsledku ovšem podle šéfa americké diplomacie může ještě chvíli trvat.

Írán pálil po americké stíhačce a sestřelil dron. Za nové nálety hrozí odvetou

Íránské islámské revoluční gardy (IRGC) v úterý oznámily, že jejich jednotky protivzdušné obrany zahájily palbu na stíhací letoun v íránském vzdušném prostoru a úspěšně sestřelily americký bezpilotní letoun MQ-9 Reaper. K tomuto prudkému vyostření situace došlo bezprostředně poté, co Teherán pohrozil odvetou za nové americké nálety v oblasti Hormuzského průlivu. Náhlá vojenská eskalace vážně ohrožuje křehké příměří, které mezi Washingtonem a Teheránem panovalo, přičemž obě strany se nyní nacházejí v situaci zvýšeného napětí.

CNN: Trumpova administrativa zakázala klíčovým lékařským pracovníkům v USA mluvit s WHO

Klíčoví američtí představitelé zodpovědní za vedení výzkumu infekčních onemocnění dostali zákaz mluvit přímo se Světovou zdravotnickou organizací, což je efektivně vyřadilo z globálních diskusí o epidemiích. Podle uniklých dokumentů a svědectví několika zdrojů webu CNN vydala Trumpova administrativa směrnici, která zakazuje pracovníkům Národního institutu pro alergie a infekční onemocnění (NIAID) komunikovat s touto mezinárodní organizací. Tento federální úřad přitom po celá desetiletí vedl doktor Anthony Fauci a hrál zásadní roli při vývoji léků pro krizové stavy veřejného zdraví, včetně onemocnění HIV či covidu-19.

Vydírání, vždyť na Kyjev útočí od začátku invaze, reaguje Ukrajina na ruskou výzvu k evakuaci

Rusko pohrozilo zahájením nové vlny systematických úderů na Kyjev, k čemuž přistoupilo jen několik dní poté, co na ukrajinské hlavní město podniklo jeden z největších útoků od začátku války. Ruské ministerstvo zahraničí ve svém oficiálním prohlášení specifikovalo, že tyto nové útoky budou cílit na rozhodovací centra a velitelská stanoviště a rovněž na zařízení sloužící k výrobě bezpilotních letounů přímo ve městě. Moskva v této souvislosti vyzvala cizí státní příslušníky a diplomaty, aby opustili Kyjev co nejdříve, a zároveň varovala tamní občany, aby se nezdržovali v blízkosti administrativních a vojenských budov.

Zdravotníci nestíhají. Ebola se šíří rychleji, než jak postupují záchranné práce, přiznává WHO

Světová zdravotnická organizace varovala, že současná epidemie eboly se šíří rychleji, než jak postupují záchranné práce, a sousední státy Demokratické republiky Kongo jsou kvůli této chorobě vystaveny vysokému riziku. Generální ředitel organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus uvedl, že se operace sice naléhavě rozšiřují, ale nákaza je v tuto chvíli napřed, pročež vyzval okolní země k okamžité akci. Během internetového jednání Africké unie o probíhající epidemii rovněž oznámil, že dosud bylo zaznamenáno 220 podezřelých úmrtí, a dodal, že v úterý odcestuje do Konga společně s Chikwem Ihekweazem, výkonným ředitelem programu pro mimořádné události v oblasti zdraví.

