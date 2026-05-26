Dominik Feri jde na svobodu. Soud ho pustil z vězení

Okresní soud v Teplicích vyhověl žádosti bývalého poslance Dominika Feriho o podmíněné propuštění na svobodu. Někdejší politik TOP 09 si odpykal dvě třetiny z tříletého trestu, který mu justice vyměřila za znásilnění dvou dívek a pokus o další znásilnění. Rozhodnutí soudu je pravomocné, jelikož si proti němu odsouzený ani státní zástupce nepodali stížnost, a Feri tak opustí brány teplické věznice ještě dnes.
Soudce Jaroslav Malchus určil bývalému poslanci tříletou zkušební dobu, během které bude pod dohledem probačního úřadu, a zároveň mu uložil povinnost absolvovat resocializační program a neveřejně se omluvit svým obětem. Podle verdiktu nic nebrání tomu, aby Feri vedl řádný život na svobodě. Samosoudce své rozhodnutí opřel o splnění zákonných podmínek a o skutečnost, že odsouzený prokázal polepšení a jeho chování se měnilo už během výkonu trestu.
Propuštění schválil také státní zástupce Ondřej Langr a kladně se vyjádřila i vězeňská psycholožka. Podle ní je osobnost odsouzeného vyrovnaná, má funkční sociální vazby a pro společnost nepředstavuje nebezpečí, proto jeho další pobyt za mřížemi nedoporučila. Žalobce si u soudu všiml výrazného názorového posunu a práce na sobě ve srovnání s minulým veřejným zasedáním, ačkoliv připustil, že změna postoje může být teoreticky jen maskou, což by však byla pouhá spekulace.
S rozhodnutím soudu naopak zásadně nesouhlasí obhájci obětí, podle nichž se Feriho polepšení neprokázalo a poškozené ženy mají ze svého zneuživatele stále strach. Feri hned v úvodu jednání vyjádřil lítost nad tím, pokud poškozeným svým jednáním ublížil, a deklaroval, že je po propuštění plánuje kontaktovat a řešit jejich újmu. Při odůvodňování žádosti ujišťoval soud, že ve vězení se choval vzorně a řádný život pro něj představuje zvyk, který nehodlá měnit.
Exposlanec před soudem prohlásil, že na pobyt za mřížemi nikdy nezapomene a tato zkušenost mu bude oporou po zbytek života. Uvedl, že nyní má zcela jiné priority a ambice než v době spáchání trestných činů. V případě propuštění má v plánu bydlet v bytě svých rodičů a pracovat na pozici právního asistenta. Feri zároveň doplnil, že nemá zájem o nahodilé společenské kontakty, vylučuje návrat do politického života a jeho záměrem je založit rodinu.
Nynějším verdiktem se Ferimu podařilo zvrátit neúspěch z poloviny ledna, kdy teplický soud jeho první žádost zamítl. Tehdy bývalý politik stavěl svou obhajobu na tvrzení, že se skutků nedopustil a vinu necítí, kvůli čemuž podle tehdejšího vyjádření soudu neprojevil dostatečnou sebereflexi ani lítost a mluvil převážně o sobě. Odvolací krajský soud v polovině dubna původní zamítavé rozhodnutí zrušil a nařídil teplické instanci případ doplnit o nové výslechy.
