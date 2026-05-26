Pavel má připravenou kompetenční žalobu, pokud ho vláda nepustí na summit NATO

Prezident Petr Pavel potvrdil, že má již kompletně vypracovanou kompetenční žalobu pro případ, kdy by se mu kabinet pokusil znemožnit účast na červencovém summitu NATO, který hostí Ankara. Hlava státu nicméně vyjádřila naději, že tento právní krok nakonec nebude nutné uplatnit. Prezident nyní očekává rozhodnutí vládního zasedání plánovaného na 8. června, které by mělo o složení české delegace definitivně rozhodnout, jak dříve avizoval předseda vlády Andrej Babiš.
Přípravu právních kroků Pavel zdůvodnil pro Blesk svou vojenskou minulostí, kvůli které je zvyklý mít vždy nachystané záložní plány pro různé scénáře. Zdůraznil, že mu nejde o samotnou cestu do Turecka, kde již v minulosti několikrát byl, ale o princip ochrany ústavního uspořádání.
Podle jeho vyjádření jsou pravomoci jednotlivých institucí jasně vymezeny Ústavou a není přípustné, aby si jedna složka uzurpovala nadřazenou roli nad ostatními nebo aby vláda držela prezidenta jako rukojmí a diktovala mu jeho kroky.
V reakci na prohlášení ministra zahraničí Petra Macinky, který navrhoval odložit rozhodnutí o delegaci až na druhou polovinu června po bruselské schůzce ministrů obrany, prezident zopakoval, že se drží původního veřejného příslibu premiéra Babiše ohledně termínu 8. června.
K otázce možného hodnocení práce jednotlivých členů kabinetu Pavel uvedl, že tato odpovědnost leží primárně na předsedovi vlády, který odpovídá za celkový výkon svého týmu. Pokud se premiér rozhodne pro personální změny ve vládě, prezident očekává, že s ním tento záměr i jména případných nástupců předem zkonzultuje.
Hlava státu je připravena poskytnout premiérovi svůj osobní pohled a upozornit ho na případné neznámé skutečnosti, konečné rozhodnutí však plně ponechává v kompetenci předsedy vlády.
Nová odborná analýza ukazuje, že New Orleans čelí nevyhnutelné vodní budoucnosti, která by mohla město izolovat uprostřed oceánu již v tomto století. Vědci podle CNN proto varují, že je nezbytné zahájit proces stěhování obyvatel co nejdříve, aby se předešlo budoucímu chaosu. Pobřežní oblasti Louisiany patří k nejníže položeným regionům na světě, což zhruba 360tisícové město vystavuje extrémnímu riziku, jelikož se nachází v pánvi pod úrovní mořské hladiny uprostřed rychle se zmenšující delty.
