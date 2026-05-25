Rusko plánuje útok na Kyjev. Moskva vyzvala cizince k opuštění ukrajinské metropole

Rusko nijak nezastírá, že připravuje další rozsáhlý útok na ukrajinskou metropoli Kyjev. Moskva v pondělí varovala obyvatele Kyjeva a cizince, kteří se ve městě nacházejí. Například zahraniční diplomaty vyzvala, aby ukrajinskou metropoli opustili.
Ruská armáda připravuje "sérii systematických úderů" proti zařízením vojensko-průmyslového komplexu v Kyjevě. Cílem mají být například továrny, kde se dávají dohromady ukrajinské bezpilotní stroje.
Ruské ministerstvo zahraničí upozornilo, že útoky budou vedeny i proti rozhodovacím centrům a velitelským stanovištím. V té souvislosti varovalo zahraniční občany nacházející se v ukrajinské metropoli.
"S ohledem na to, že tato zařízení jsou rozeseta napříč Kyjevem, upozorňujeme zahraniční občany, včetně diplomatických misí a reprezentantů mezinárodních organizací, na potřebu opustit město co nejrychleji," vzkázala ruská diplomacie podle státní agentury TASS.
Moskva před blížícím se útokem varovala i běžné Ukrajince. "Varujeme také obyvatele ukrajinského hlavního města, aby se nepřibližovali k vojenským a administrativním zařízením Zelenského režimu," dodalo ministerstvo.
Válka na Ukrajině trvá přes čtyři roky. Začala 24. února 2022, kdy ruská armáda spustila plnohodnotnou invazi do sousední země.
