„Oto, zabal to.“ Prahou prošly tisíce demonstrantů, žádají konec Klempíře

V centru Prahy se v neděli odpoledne sešly tisíce lidí, aby vyjádřily svůj nesouhlas s plánovanou reformou financování veřejnoprávních médií. Protestní akci s názvem Ruce pryč od médií zorganizoval spolek Milion chvilek pro demokracii. Hlavním cílem demonstrantů je zastavit návrh zákona, který by zrušil dosavadní koncesionářské poplatky a nahradil je přímým financováním České televize a Českého rozhlasu ze státního rozpočtu. Pokojný protest odstartoval úderem šestnácté hodiny na zaplněném Staroměstském náměstí, odkud se dav následně vydal na pochod městem.
Organizátoři hned v úvodu shromáždění představili petici, pod kterou se jim podařilo shromáždit již více než 180 tisíc podpisů. Tento dokument požaduje okamžité stažení vládního návrhu a zachování finanční nezávislosti obou veřejnoprávních institucí. Podle odhadů policie se na náměstí sešlo několik tisíc občanů, kteří s sebou přinesli řadu transparentů varujících před zestátňováním veřejného života a omezováním svobody slova. Na klidný průběh akce po celou dobu dohlížely desítky policistů spolu se členy antikonfliktního týmu.
Z pódia k přítomným jako první promluvila místopředsedkyně spolku Mariana Novotná Nachtigalová, která upozornila, že snahy o ovládnutí médií veřejné služby ze strany Babišovy vlády stále pokračují, a proto je nutné vytrvat v občanském odporu. Následně si slovo převzal předseda Milionu chvilek Mikuláš Minář, který ostře zkritizoval současného ministra kultury Oto Klempíře, zvoleného za hnutí Motoristé sobě. Podle Mináře je předložený zákon tak obrovským legislativním paskvilem, že by za něj vyhodili každého studenta v prvním ročníku právnické fakulty.
V reakci na kroky šéfa resortu kultury vyhlásil spolek novou petiční výzvu s jasným názvem „Oto, zabal to“, ve které požaduje ministrovu okamžitou rezignaci. Podle slov organizátorů Klempíř svým přístupem dlouhodobě poškozuje českou kulturu a v čele úřadu nemá co dělat. Celé náměstí vzápětí začalo sborově skandovat hesla vyzívající ministra k odchodu. Na podporu nezávislých médií vystoupil na pódiu také frontman hudební skupiny Rybičky 48 Kuba Ryba, který ve svém projevu nešetřil kritikou ani vůči svým kolegům z umělecké branže a vyzval je, aby v této klíčové situaci přestali mlčet.
Po sérii projevů se tisíce demonstrantů vydaly na plánovaný pochod směrem ke Strakově akademii. Průvod prošel přes Karlův most a zamířil kolem sídla ministerstva kultury až před Úřad vlády. V čele kráčejícího davu nesli lidé transparenty s nápisy jako „Ruce pryč od médií“, „Oto, zabal to“ nebo „Co den, to bOTA“. Atmosféru v ulicích hlavního města dotvářel hlasitý doprovod bubeníků a skandování do megafonů, přičemž mnozí účastníci si s sebou přinesli hrnce a vařečky, kterými dělali hluk.
Nedělní protestní akce byla záměrně naplánována na den předtím, než se kontroverzním návrhem zákona bude zabývat koaliční rada a následně celá vláda. Spolek Milion chvilek označil tento moment za nejvhodnější čas, kdy mohou občané politikům jasně vzkázat, aby celý záměr stáhli. Nová legislativa totiž čelí drtivé kritice nejen ze strany odborné veřejnosti a opozice, ale vážné výhrady vůči ní vyjádřilo i samotné vedení České televize a Českého rozhlasu. Zaměstnanci obou institucí kvůli tomu již dříve vstoupili do stávkové pohotovosti.
Zásadní námitky proti Klempířově reformě navíc v rámci připomínkového řízení vznesla i samotná ministerstva, včetně těch, která řídí koaliční partneři z hnutí ANO. Ministerstvo financí v uplynulých dnech oficiálně požádalo o kompletní přepracování celého textu s tím, že vykazuje závažné nedostatky a zakládá na celou řadu nových problémů. Ostatní resorty, jako například ministerstvo vnitra, vládnímu návrhu vytýkají celkovou právní nesrozumitelnost, vágnost a nedostatečné zdůvodnění toho, proč by měla být veřejnoprávní média připravena o podstatnou část svých dosavadních jistých příjmů.
K celé situaci se vyjádřil také premiér Andrej Babiš, který potvrdil, že se k návrhu sešly stovky zásadních připomínek. Slíbil, že v pondělí večer proběhne speciální jednání koaličních špiček, kde bude muset ministr kultury své kroky obhájit. Teprve v případě, že v koalici dojde k oboustranné dohodě, bude materiál postoupen k řádnému projednání celé vládě. Ministerstvo kultury sice dlouhodobě tvrdí, že cílem změn není oslabení médií, ale vytvoření stabilnějšího systému, kritici v tom však vidí jasný pokus o jejich finanční zaškrcení a podřízení státu.
Představitelé Milionu chvilek na závěr nedělního pochodu oznámili, že se v nejbližších dnech plánují sejít se zástupci parlamentní opozice, aby koordinovali další postup. Mariana Novotná Nachtigalová zároveň potvrdila, že v pondělí dopoledne předají na úřadu vlády premiérovi velkou symbolickou ceduli, která bude jasně deklarovat hranici 180 tisíc získaných podpisů. Mikuláš Minář navíc vyzval všechny přítomné, aby se před sídlem vlády znovu sešli v pondělí v jedenáct hodin dopoledne a vytvořili na politiky přímý nátlak během jejich klíčového jednání.
Zástupci protestujících zároveň varovali, že pokud vláda od svých záměrů neustoupí, hrozí, že se Česká republika vydá cestou východních autoritářských režimů, kde byla nezávislost veřejnoprávních médií zcela zlikvidována. Podle nich petiční akce ani zdaleka nekončí a lidé by měli výzvu k obraně autonomie televize a rozhlasu šířit ve svém okolí i nadále. Pokud kabinet Andreje Babiše nátlak veřejnosti nevyslyší, jsou organizátoři připraveni v protestech pokračovat.
Soud poslal vraha studentky v Pardubicích do vazby
Soud poslal vraha studentky v Pardubicích do vazby

Okresní soud v Ústí nad Orlicí uvalil vazbu na nezletilého mladíka, který je podezřelý z vraždy studentky v Pardubicích. Celé soudní zasedání trvalo zhruba hodinu a kvůli nízkému věku obviněného se konalo s kompletním vyloučením veřejnosti a za doprovodu přísných bezpečnostních opatření. Ozbrojená eskorta následně mladistvého z budovy soudu odvezla.
Zdroj: Libor Novák