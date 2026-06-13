Norská princezna se zřejmě nevyhne transplantaci, naznačil to manžel

Jedna z evropských královských rodin si dělá vážné obavy o některého z členů. Norsko dobře ví o zdravotních problémech princezny Mette-Marit, která se v poslední době stáhla do ústraní. Novinky ohledně jejího stavu prozradil korunní princ Haakon.
Princezna se letos stala středem pozornosti i z toho důvodu, že vyšlo najevo, že udržovala styky s americkým finančníkem a sexuálním delikventem Jeffrey Epsteinem. Nejbližší ale trápí především její zdravotní stav.
Není žádným tajemstvím, že Mette-Marit se dlouhodobě potýká s chronickou plicní fibrózou. Královská rodina už v prosinci informovala, že se zdravotní stav Mette-Marit zkomplikoval natolik, že zřejmě bude muset podstoupit transplantaci plic. Aktuální informace poskytl její muž, tedy korunní princ Haakon.
"Korunní princezna je vážně nemocná a myslím, že se to v poslední době trochu zhoršilo. Takže se o její zdraví bojím," uvedl následník trůnu s tím, že manželka pomáhá alespoň každodenní kyslíková terapie.
Princ ve vztahu ke zdravotnímu stavu princezny konstatoval, že uplynulých šest měsíců proběhlo docela dobře. "Ale existují různé fáze. Musíme se s tím prostě vypořádat, jak nejlépe umíme," podotkl.
Haakon dále připomněl, že manželka čeká na případnou transplantaci, ke které vůbec neumí dojít. "To je na lékařích, je to medicínská otázka. Oni rozhodují, kdy by se to mělo stát a kdy je ten správný čas," dodal.
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Zdroj: Libor Novák