Odejde z Lyonu? O oporu české reprezentace Šulce se zajímá klub z Premier League

Jedna z největších hvězd českého fotbalu současnosti a jedna z opor reprezentace Pavel Šulc by mohl ještě před začátkem nové sezóny 2026/27 změnit své působiště. Dosavadní zaměstnavatel českého záložníka Lyon se totiž potýká s finančními problémy a tak není divu, že chce svou situaci řešit i prostřednictvím prodeje svých hráčů. V případě Šulce se v poslední době mluví o zvýšeném zájmu ze strany anglického Leedsu, účastníka Premier League, přičemž částka, za kterou by na Ostrovy mohl Šulc odejít se pohybuje kolem 25 milionů eur (v přepočtu zhruba 600 milionů korun).
V předešlých dnech se Lyon rozloučil s Alfonsem Moreirem, jenž přestoupil do Leverkusenu za 34 milionů eur (zhruba 850 milionů korun) a vypadá, že by mohl Moreinu minimálně tím, že z Lyonu odejde do jiného působiště následovat právě Šulc.
Loňská sezóna 2025/26 byla v případě Šulce premiérovou v dresu francouzského velkoklubu a rozhodně svými výkony nezůstal za očekáváními. Není tak proto divu, že o jeho služby má nyní zájem hned několik evropských klubů. Především zaujal v Anglii, kde se o něj zajímají konkrétně Nottingham Forrest, Tottenham a Aston Villla. Zaměřilise však na něj i v italském Como.
Nejnověji se ale mluví především o anglickém Leedsu a právě tento klub už měl podle francouzského webu Foot Mercato vsoupt do jednání s Lyonem o Pavlu Šulcovi. Ten už stihl vydělat francouzskému klubu během svého krátkého působení balík, vždyť do Francie odcházel z Plzně i s bonusy za zhruba 10 milionů eur (250 milionů korun).
To především proto, že během minulé sezóny během 42 zápasů, do kterých nastoupil celkem, zaznamenal 15 branek, přičemž k nim přidal ještě 10 asistencí. Jen nedlouho po svém příchodu do Lyonu se zařadil mezi opory výběru Paula Fonsecy.
Aktualizováno 20. července 2026 0:06
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