Dívali jste se na zatmění Slunce bez ochrany? Lékaři prozradili, jak poznáte, že máte poškozený zrak

Oční experti varují veřejnost před příznaky poškození zraku, k nimž mohl vést přímý pohled do Slunce během středečního zatmění. Mezi hlavní symptomy poškození patří rozostřené vidění, vznik tmavé nebo slepé skvrny v centru zorného pole a zvýšená citlivost na světlo.
Po posledním úplném zatmění Slunce v roce 1999 utrpělo jen ve Velké Británii trvalé či dočasné poškození zraku přibližně sedmdesát lidí. Mnohým z nich přitom stačilo k poškození očí sledovat nebeský úkaz bez ochranných pomůcek po dobu kratší než jedna minuta.
Riziko spočívá v tom, že pozorování zatmění bez adekvátní ochrany poškozuje sítnici v zadní části oka, a to především buňky odpovědné za ostré centrální vidění. Slunce zůstává mimořádně jasné i v momentě, kdy je z velké části zakryto Měsícem. Při běžném pohledu do Slunce člověk přirozeně mrkne a odvrátí zrak. Během zatmění však šero tento přirozený obranný reflex potlačuje, ačkoliv intenzivní světelné a ultrafialové záření zrak nadále poškozuje.
Oční tkáň může v důsledku záření utrpět stav známý jako solární retinopatie. Jelikož sítnice neobsahuje žádné receptory bolesti, člověk probíhající poškození tkáně v daný moment vůbec necítí.
Příznaky se z tohoto důvodu obvykle objevují až s odstupem několika hodin po pozorování. Odborníci proto již před začátkem zatmění zdůrazňovali, že k bezpečnému sledování slouží výhradně k tomu určené speciální brýle, zatímco běžné sluneční brýle před poškozením zraku neochrání.
Lékaři z londýnské oční nemocnice Moorfields Eye Hospital podle webu BBC upozorňují, že v případě poškození se problémy projeví v řádu hodin. Postižení lidé pozorují šedou, žlutou nebo tmavou skvrnu přímo uprostřed svého zorného pole, která zkresluje obličeje lidí, text v knize nebo hodiny na zdi. Stav je bezbolestný a zhoršení zraku může přicházet velmi nenápadně. Mezi další možné příznaky patří bolest či zčervenání očí, pocit řezání, náhlé změny vidění nebo zvýšená světloplachost.
Při podezření na poškození zraku doporučují odborníci vyhledat neodkladnou lékařskou péči. Pacienti se mohou obrátit na místní optiky a optometristy, kteří disponují vybavením pro skenování sítnice. V případě potvrzení solární retinopatie mohou odborníci pacienta odeslat do specializované nemocniční péče. Většina nemocnic má pro tyto případy k dispozici službu konajícího očního lékaře.
Vzhledem k časovému posunu při nástupu příznaků zatím nelze přesně určit, kolik lidí si během středečního zatmění zrak poškodilo. Během letošního částečného zatmění bylo Slunce stále poměrně jasné, což mohlo odradit větší množství lidí od přímého pohledu bez ochrany. Zástupci londýnské nemocnice potvrzují, že ve srovnání s rokem 1999 zaznamenali výrazně nižší počet telefonátů i příchozích pacientů na pohotovosti, což naznačuje vyšší informovanost veřejnosti o rizicích.
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Zdroj: Jan Hrabě