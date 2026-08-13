Počasí beze srážek má důsledky. Nebezpečí požárů už se týká celého Česka

Meteorologové již avizují víkendový návrat tropických teplot do Česka. V nové výstraze ale především upozornili na to, že nebezpečí požárů se již týká celého území republiky. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na sociální síti X.
"V důsledku déletrvajícího sucha, rostoucích teplot a o víkendu místy i zesílení větru se bude dále zvyšovat riziko vzniku a šíření požárů," uvedli meteorologové s tím, že výstraha zůstává v platnosti do odvolání.
Doporučuje se v přírodě nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu, nekouřit a neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče či jiné zdroje otevřeného ohně. Lidé by se také měli řídit místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a riziku požárů mohou být vydány.
"Na víkend je v platnosti i předběžné varování kvůli vysokým teplotám, které budou na většině našeho území stoupat nad 32 °C a mohou mít negativní vliv na hospodářství, infrastrukturu a lidské zdraví," upozornili meteorologové. Vydání oficiální výstrahy očekávají během pátečního dne.
Při vedrech se doporučuje dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami. Lidé by měli omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách a nenechávat děti či zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných automobilech.
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Zdroj: Libor Novák