Britové po 10 letech brexitu litují. Přijala by je EU zpátky?

Libor Novák

12. srpna 2026 16:17

Brexit
Brexit Foto: Pixabay

Průzkum veřejného mínění thinktanku Evropská rada pro mezinárodní vztahy v patnácti zemích ukázal, že dvě třetiny občanů Evropské unie považují opětovný návrat Velké Británie do tohoto společenství za velmi dobrý, dobrý nebo neutrální nápad.

Podpora tohoto kroku se napříč státy pohybovala od padesáti šesti procent v Bulharsku až po sedmdesát pět procent v Nizozemsku a Dánsku. Bližší vazby přitom schvalují i voliči krajně pravicových či vůči unii kritických stran, přičemž vstřícný postoj dávají najevo rovněž čelní evropscí politici jako Emmanuel Macron, Pedro Sánchez nebo Alexander Stubb.

Sami britští voliči vnímají opuštění evropského bloku negativně a vyjadřují přesvědčení, že opuštění unie špatně ovlivnilo jejich hlavní priority. Negativní dopad pociťují především v oblastech životních nákladů, ekonomiky, příležitostí pro mladou generaci, obchodu i v otázce nelegální imigrace.

Většina dřívějších zastánců odchodu navíc uvádí, že krok situaci kolem nelegální migrace ještě zhoršil. Při dotazu na hlavní přínosy brexitu byla nejčastější odpovědí možnost nevím, za níž následovala varianta žádný z uvedených.

Tento negativní pohled se odráží v touze po opětovném sblížení, přičemž užší vazby s evropským blokem si přeje tři čtvrtiny britských dotázaných. Dvě třetiny lidí požadují větší provázanost v oblasti obchodu a hospodářství. Významná většina respondentů, včetně nadpoloviční většiny dřívějších příznivců odchodu z unie, by výměnou za výhodnější obchodní podmínky nyní akceptovala i volný pohyb osob.

Podle ředitele zmíněného thinktanku Marka Leonarda výsledky odhalují otevřenost unijních států i hluboký posun v britském veřejném mínění od roku 2016, neboť obyvatelé Spojeného království vidí nenaplnění svých tehdejších nadějí.

Zpráva rozděluje tamní voliče na optimisty vnímající sblížení jako geopolitickou nutnost, realisty podporující vazby s Evropou při současném zachování vztahů s Amerikou a samotáře upřednostňující národní suverenitu.

Průzkum zároveň ukázal, že britští voliči dávají v bezpečnostních otázkách přednost Evropě před Spojenými státy. Pouze necelá pětina dotázaných považuje Ameriku za spolehlivého spojence, zatímco nadpoloviční většina preferuje bližší obranné vztahy s evropskými sousedy.

Většina respondentů odmítá vyšší nákupy amerických zbraní, upřednostňuje pořizování evropských zbrojních produktů a téměř dvě třetiny lidí si přejí zapojení Spojeného království do vývoje alternativního evropského jaderného odstrašení.

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Zdroj: Libor Novák

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