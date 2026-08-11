Evropa se chystá na zatmění. Přímý pohled do Slunce vám zničí oči dřív, než to pocítíte, varují lékaři

Libor Novák

11. srpna 2026 19:24

Zatmění slunce (moshen / Flickr / CC BY-NC 2.0)
Zatmění slunce (moshen / Flickr / CC BY-NC 2.0) Foto: Flickr

Evropa se připravuje na výjimečnou astronomickou událost. Ve středu 12. srpna zasáhne pás severního Španělska úplné zatmění Slunce, které promění den v noc. Půjde o vůbec první úplné zatmění Slunce viditelné z kontinentální Evropy za poslední dvě desetiletí. Tento úkaz přiláká tisíce pozorovatelů z celého světa, kteří se sjedou do zóny takzvané totality.

K zatmění Slunce dochází v momentě, kdy Měsíc vstoupí přímo mezi Zemi a Slunce, čímž na povrch naší planety vrhne úzký stín. Během tohoto astronomického jevu dochází k náhlému ochlazení, stíny získávají neobvyklé úhly a příroda reaguje na předčasný soumrak.

Ačkoliv je Slunce přibližně čtyřsetkrát větší než Měsíc, nachází se od Země ve čtyřsetkrát větší vzdálenosti, což umožňuje Měsíci sluneční kotouč dokonale překrýt a odhalit jeho vnější atmosféru, takzvanou korónu.

Měsíční stín poprvé zasáhne povrch v odlehlých oblastech severního Ruska a následně se bude pohybovat přes Grónsko, Island a severní Španělsko až k severovýchodnímu cípu Portugalska. Na španělském území bude pás úplného zatmění postupovat od severního města Oviedo až k Baleárským ostrovům, přičemž částečné zatmění bude možné pozorovat z většiny evropského kontinentu, Severní Ameriky i severozápadní Afriky.

Samotný zážitek úplného potemnění potrvá ve Španělsku velmi krátce, necelé dvě minuty těsně před západem Slunce. Například obyvatelé a návštěvníci města Burgos se do úplné tmy ponoří na pouhou minutu a čtyřicet osm sekund. Celý proces, během něhož Měsíc postupně zakrývá a opět odkrývá sluneční disk, však zabere přibližně hodinu a tři čtvrtě.

Ačkoliv k zatměním Slunce dochází celosvětově jednou až dvakrát ročně, z jednoho konkrétního místa bývá tento jev viditelný zhruba jednou za čtyři sta let. Pro Španělsko jde však o začátek mimořádně bohatého období, neboť další úplné zatmění zasáhne jižní část země již v srpnu následujícího roku a v lednu roku 2028 bude následovat takzvané prstencové zatmění.

Lékaři podle webu France24 důrazně varují před přímým pozorováním tohoto úkazu bez odpovídající ochrany zraku. Přímý pohled do Slunce může způsobit trvalé poškození očí, přičemž absence příslušných senzorů bolesti v oku způsobuje, že se následky projevují až s časovým odstupem. K bezpečnému sledování je nezbytné použít speciální brýle s certifikovaným filtrem, které dokážou spolehlivě odstínit škodlivé ultrafialové záření.

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Zdroj: Libor Novák

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