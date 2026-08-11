Trumpa kvůli hrozbě atentátu odvezli v kontejneru na jídlo

Americký prezident Donald Trump opustil minulý měsíc summit NATO v Turecku za zcela mimořádných bezpečnostních opatření. Jak odhalil deník The Washington Post, šéf Bílého domu byl kvůli bezprostřední hrozbě atentátu ze strany Íránu tajně přemístěn do jiného vojenského letadla. Celá operace proběhla v utajení a využívala propracovaný zastírací manévr, který měl přesvědčit okolí i veřejnost, že prezident cestuje na palubě svého obvyklého speciálu.
Veřejnost i všudypřítomné kamery v Ankaře sledovaly, jak Donald Trump standardně nastupuje do staršího prezidentského letounu Air Force One. Krátce nato však byl v prostoru letiště tajně přesunut pomocí letištního zásobovacího vozu, který běžně doplňuje do letadel jídlo a občerstvení. Tento hydraulický vůz jej bezpečně dopravil k menšímu vojenskému stroju Air Force C-32A, v němž následně odletěl do Velké Británie, zatímco přítomní novináři i část personálu žili v domnění, že prezident zůstává na palubě původního stroje.
Okolnosti letu přes Severní moře obsahovaly řadu neobvyklých prvků. Novináři cestující na palubě hlavního speciálu Air Force One, který sloužil jako volavka, byli upozorněni, aby po celou dobu letu nechali zatažené okenní rolety. Ačkoliv byla většina doprovodu přesvědčena o prezidentově přítomnosti, Trump se ve skutečnosti nacházel v jiném letadle letícím opodál.
Spojené státy informace o této tajné operaci oficiálně nepotvrdily, avšak Bílý dům vydal prohlášení, v němž zdůraznil vysokou míru rizika, kterému šéf státu čelí. Ředitel komunikace Bílého domu Steven Cheung uvedl, že Amerika má ve světě řadu nepřátel, kteří mají prezidenta ve svém hledáčku, a bezpečnostní složky proto využívají všechny dostupné prostředky a nástroje k eliminaci těchto hrozeb.
Napětí a existenci bezpečnostních rizik potvrdil v neformálním rozhovoru s novináři na palubě letadla i samotný prezident. Na přímý dotaz agentury Associated Press, zda existují reálné a věrohodné hrozby ohrožující prezidentský speciál ze strany Teheránu, odpovídal bez obalu. Prohlásil, že čelí hrozbám neustále a na íránském seznamu cílů zaujímá první místo.
Během rozhovoru s novináři Trump situaci odlehčil svým typickým černým humorem. Při komentování bezpečnostních rizik a přítomnosti reportérů na palubě letounu s úsměvem poznamenal, že pokud by se letadlu něco stalo a on by zahynul, novináři cestující s ním by dopadli úplně stejně.
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Zdroj: Libor Novák