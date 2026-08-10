Zuckerbergova jachta odmítla pomoci plavidlu v nouzi

Šéf společnosti Meta Mark Zuckerberg se ocitl pod palbou kritiky kvůli incidentu u břehů aljašského jihovýchodu, kde posádka jeho luxusní jachty údajně odmítla pomoci malé lodi v nouzi. K události došlo v mořské úžině mezi městy Petersburg a Juneau, kde malému člunu došlo palivo a jeho posádka se dostala do nesnází.
Ačkoliv se Zuckerbergovo plavidlo s názvem Launchpad v hodnotě zhruba 300 milionů dolarů nacházelo nejblíže k místu incidentu, na nouzová volání podle svědků nereagovalo. Záchranu uvízlého plavidla a jeho posádky tak musela nakonec provést menší výletní loď Wilderness Legacy, která byla v danou chvíli od události podstatně dále.
Cestující na výletní lodi popsal situaci na sociálních sítích s tím, že kapitán jejich plavidla po záchranné akci informoval pasažéry o neochotě posádky Zuckerbergovy jachty spolupracovat. Tato zpráva vyvolala mezi přítomnými turisty vlnu rozhořčení a hlasitý nesouhlas s chováním posádky miliardářova plavidla.
Mluvčí miliardáře a jeho manželky neprodleně uvedl, že samotný zakladatel Facebooku se v době incidentu na palubě 118 metrů dlouhé superjachty nenacházel. Posádka plavidla podle oficiálního vyjádření záchranné volání neslyšela včas, neboť měla rádiové stanice naladěny na jiném komunikačním kanálu.
Zástupci Zuckerberga dále vysvětlovali, že v momentě, kdy si posádka jachty zachycené vysílání konečně přehrála, záchranná akce ze strany výletní lodi již plně probíhala. Vzhledem k probíhajícímu zásahu druhé lodi tak podle nich již nebylo nutné, aby Launchpad na místo spěchal.
I přes tato vysvětlení vyvolal celý případ negativní reakce veřejnosti a přispěl k dalšímu vyhrocení pohledu na okázalý životní styl technologického magnáta. Kritici poukazují na kontrast mezi obrovským luxusem obří soukromé lodi a neschopností její posádky poskytnout základní námořní pomoc.
Rozhořčení dali najevo také místní obyvatelé z aljašského regionu, pro které superjachta kotvící u jejich břehů představuje spíše symbol nadměrného a nedotknutelného bohatství. Incident tak na sociálních sítích rozpoutal živou debatu o námořní etice a odpovědnosti majitelů takto nákladných plavidel.
Pro šéfa společnosti Meta přichází tato kontroverze v nevhodnou dobu, kdy čelí dlouhodobé kritice za vliv svých sociálních sítí na společnost. Ačkoliv se sám na palubě nenacházel, chování posádky jeho jachty vrhá na image známého podnikatele další stín.
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Zdroj: Libor Novák