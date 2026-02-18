Vyvolávají sociální sítě závislost u dětí záměrně? Zuckerberg poprvé v historii skončil před soudem

Generální ředitel společnosti Meta Mark Zuckerberg ve středu vypovídal před soudem v Los Angeles v přelomovém procesu, který zkoumá, zda sociální sítě záměrně vyvolávají závislost u dětí. Zuckerberg čelil ostrým dotazům ohledně toho, zda platformy jako Instagram a Facebook byly vědomě navrženy tak, aby si na nich mladiství vybudovali návyk. Je to vůbec poprvé, kdy šéf technologického giganta odpovídá na podobná obvinění přímo před porotou.
Do budovy vrchního soudu v Los Angeles dorazil Zuckerberg kolem půl deváté ráno místního času. Prošel přitom kolem zástupů rodičů a médií, na otázky novinářů ohledně vzkazu rodinám poškozených dětí však neodpověděl. Před soudem se sešla skupina rodičů, kteří tvrdí, že jejich děti v důsledku používání sociálních sítí utrpěly vážnou újmu nebo dokonce zemřely. Tento proces považují za klíčový moment pro vyvození odpovědnosti vůči společnosti Meta.
Žalobu podala dnes dvacetiletá žena identifikovaná jako Kaley, která společně se svou matkou viní společnosti Meta a YouTube z úmyslného navrhování návykových funkcí. Ty měly u Kaley, jež začala sítě používat v útlém věku, způsobit úzkosti, poruchy sebeobrazu a sebevražedné myšlenky. Její případ je prvním z více než 1 500 podobných soudních sporů, které se dostaly k projednání před porotou.
Během středečního výslechu se právník žalující strany Mark Lanier zaměřil na přístup dětí mladších 13 let k Instagramu. Ačkoliv Zuckerberg tvrdil, že pravidla platformy vstup dětem pod touto věkovou hranicí zakazují, Lanier předložil interní dokument z roku 2015. Podle něj tehdy Meta odhadovala, že Instagram používají více než čtyři miliony dětí mladších 13 let, což v té době představovalo 30 % všech dětí ve věku 10 až 12 let v USA.
Právník rovněž upozornil, že Instagram začal vyžadovat datum narození při registraci až v prosinci 2019. Kaley, která se k platformě připojila už v devíti letech, tak nebyla na svůj věk vůbec dotázána. Zuckerberg k tomu uvedl, že v té době existovaly obavy o ochranu soukromí, ale věří, že společnost nakonec dospěla ke správné politice. Obhajoba společnosti Meta však argumentuje, že psychické problémy žalobkyně pramení z její složité rodinné situace, nikoliv z používání technologií.
Výsledek tohoto procesu, který má trvat několik týdnů, by mohl zásadně ovlivnit budoucnost digitálního světa a právní odpovědnost technologických firem za design jejich produktů. Porota bude muset rozhodnout, zda byl Instagram podstatným faktorem v psychických problémech mladé ženy, nebo zda Meta udělala maximum pro ochranu svých nejmladších uživatelů.
Jednání mezi Ruskem a Ukrajinou ve Švýcarsku probíhají pod záštitou amerického zvláštního vyslance Steva Witkoffa. Ten uvedl, že rozhovory zaměřené na ukončení války přinesly významný pokrok, zatímco se obě strany připravují na středeční druhý den vyjednávání v Ženevě. Witkoff na sociální síti X vyzdvihl úspěch prezidenta Trumpa při svedení obou stran konfliktu dohromady. Dodal také, že jsou hrdí na práci pod jeho vedením, která směřuje k zastavení zabíjení v tomto hrozném konfliktu.
Zdroj: Libor Novák