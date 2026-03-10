USA a Izrael selhaly, režim nepadnul. Útoky na okolní země jsou sebeobrana, tvrdí Írán

Libor Novák

10. března 2026 12:24

Íránské drony revolučních gard během cvičení v říjnu 2023.
Íránské drony revolučních gard během cvičení v říjnu 2023. Foto: Iránske revoluční gardy

Íránský ministr zahraničí Abbás Arákčí v rozhovoru pro americkou stanici PBS důrazně odmítl odpovědnost za eskalaci konfliktu a chaos na světových trzích s ropou. Podle jeho slov byla válka Íránu vnucena agresí ze strany Spojených států a Izraele. Arákčí zdůraznil, že jmenování Modžtaby Chameneího novým nejvyšším vůdcem země jasně dokazuje, že pokusy o změnu režimu v Teheránu selhaly.

„Mysleli si, že během dvou nebo tří dnů dosáhnou rychlého a čistého vítězství a změní režim, ale neuspěli,“ prohlásil Arákčí. Po deseti dnech bojů jsou podle něj útoky Američanů a Izraelců bezcílné a vedou pouze k šíření nestability v celém regionu. Ministr zároveň odmítl, že by za prudkým nárůstem cen ropy stál Írán. Tvrdí, že zpomalení dopravy suroviny je přímým důsledkem strachu přepravců z útoků západních mocností, nikoliv íránskou blokádou Hormuzského průlivu.

Na argumenty, že íránská armáda útočí na ropná zařízení v sousedních zemích, Arákčí odpověděl, že jde o legitimní sebeobranu. Varoval, že dokud budou útoky na íránské území pokračovat, bude se Írán zaměřovat na americké základny a aktiva v celém regionu. Tato slova potvrdil i mluvčí íránských revolučních gard, který vyslal trhům jasný vzkaz: „Pokud dokážete tolerovat ropu za více než 200 dolarů za barel, pokračujte v této hře.“

Napětí se v úterý vyhrotilo i na diplomatické úrovni mezi Teheránem a Evropskou unií. Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Ismáíl Baqáí ostře zaútočil na předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou. V reakci na její slova o právu Íránců na svobodu a důstojnost jí vzkázal, aby si „ušetřila své pokrytectví“. Obvinil ji, že stojí na špatné straně dějin a kryje údajné válečné zločiny páchané na íránském lidu.

Situace na bojišti zůstává kritická. Íránské revoluční gardy v úterý ráno oznámily raketový útok na leteckou základnu Al-Harír v iráckém Kurdistánu, kterou využívá americká armáda. Podle prohlášení bylo na základnu odpáleno pět střel. Souběžně s tím pokračují íránské odvetné údery směřující do dalších zemí Perského zálivu, které zasáhly energetickou infrastrukturu a vyvolaly poplach v Dubaji i Bahrajnu.

Saúdská Arábie oznámila zničení dvou dronů nad svou východní provincií bohatou na ropu a kuvajtská národní garda informovala o sestřelení šesti bezpilotních letounů. Tyto koordinované útoky, kombinované s hrozbou uzavření klíčových námořních cest, udržují ceny ropy na rekordních úrovních a vyvolávají obavy z totálního kolapsu bezpečnosti na Blízkém východě.

Válka v Íránu je téměř u konce, prohlásil Trump. Krátce na to řekl pravý opak

Donald Trump

Válka v Íránu je téměř u konce, prohlásil Trump. Krátce na to řekl pravý opak

Americký prezident Donald Trump vysílá v souvislosti s trvajícím konfliktem velmi rozporuplné signály ohledně toho, kdy by mohly boje skončit. Zatímco v jednom prohlášení uvedl, že americké cíle jsou již v podstatě splněny a válka s Íránem je již téměř u konce, protože Írán již nedisponuje žádným námořnictvem, letectvem ani funkčním spojením, vzápětí před republikánskými poslanci prohlásil, že vítězství stále není dostatečné. Tato nejednotná komunikace přichází v době, kdy se vojenské operace na Blízkém východě přelévají do druhého týdne.
Saúdská Arábie

Saúdské Arábii dochází trpělivost. Prohráli jste, ponesete drtivé následky, vzkazuje Íránu

Saúdská Arábie vydala ostré varování adresované Teheránu, ve kterém označila Írán za budoucího „největšího poraženého“ v případě další eskalace probíhajícího konfliktu. Rijád ve svém oficiálním prohlášení odsoudil dlouhodobou kampaň íránské agrese, která je namířena nejen proti Království, ale i proti dalším členským zemím Rady pro spolupráci v Perském zálivu (GCC).

Írán Armáda Írán

