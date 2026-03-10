Íránský ministr zahraničí Abbás Arákčí v rozhovoru pro americkou stanici PBS důrazně odmítl odpovědnost za eskalaci konfliktu a chaos na světových trzích s ropou. Podle jeho slov byla válka Íránu vnucena agresí ze strany Spojených států a Izraele. Arákčí zdůraznil, že jmenování Modžtaby Chameneího novým nejvyšším vůdcem země jasně dokazuje, že pokusy o změnu režimu v Teheránu selhaly.
„Mysleli si, že během dvou nebo tří dnů dosáhnou rychlého a čistého vítězství a změní režim, ale neuspěli,“ prohlásil Arákčí. Po deseti dnech bojů jsou podle něj útoky Američanů a Izraelců bezcílné a vedou pouze k šíření nestability v celém regionu. Ministr zároveň odmítl, že by za prudkým nárůstem cen ropy stál Írán. Tvrdí, že zpomalení dopravy suroviny je přímým důsledkem strachu přepravců z útoků západních mocností, nikoliv íránskou blokádou Hormuzského průlivu.
Na argumenty, že íránská armáda útočí na ropná zařízení v sousedních zemích, Arákčí odpověděl, že jde o legitimní sebeobranu. Varoval, že dokud budou útoky na íránské území pokračovat, bude se Írán zaměřovat na americké základny a aktiva v celém regionu. Tato slova potvrdil i mluvčí íránských revolučních gard, který vyslal trhům jasný vzkaz: „Pokud dokážete tolerovat ropu za více než 200 dolarů za barel, pokračujte v této hře.“
Napětí se v úterý vyhrotilo i na diplomatické úrovni mezi Teheránem a Evropskou unií. Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Ismáíl Baqáí ostře zaútočil na předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou. V reakci na její slova o právu Íránců na svobodu a důstojnost jí vzkázal, aby si „ušetřila své pokrytectví“. Obvinil ji, že stojí na špatné straně dějin a kryje údajné válečné zločiny páchané na íránském lidu.
Situace na bojišti zůstává kritická. Íránské revoluční gardy v úterý ráno oznámily raketový útok na leteckou základnu Al-Harír v iráckém Kurdistánu, kterou využívá americká armáda. Podle prohlášení bylo na základnu odpáleno pět střel. Souběžně s tím pokračují íránské odvetné údery směřující do dalších zemí Perského zálivu, které zasáhly energetickou infrastrukturu a vyvolaly poplach v Dubaji i Bahrajnu.
Saúdská Arábie oznámila zničení dvou dronů nad svou východní provincií bohatou na ropu a kuvajtská národní garda informovala o sestřelení šesti bezpilotních letounů. Tyto koordinované útoky, kombinované s hrozbou uzavření klíčových námořních cest, udržují ceny ropy na rekordních úrovních a vyvolávají obavy z totálního kolapsu bezpečnosti na Blízkém východě.
Nástup Peta Hegsetha do čela amerického Pentagonu vyvolává vlnu zděšení a ostré kritiky. Bývalý moderátor stanice Fox News, kterého Donald Trump jmenoval ministrem obrany – a příznačně jej přejmenoval na „ministra války“ – se stal tváří probíhajícího konfliktu s Íránem. Místo rozvážného státnického přístupu však Hegseth volí rétoriku, kterou kritici přirovnávají k chování „kresleného rváče“.
Zdroj: Libor Novák