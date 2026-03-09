„Útok na Kypr je útokem na Evropu.“ Macron vyslal na Blízký východ masivní flotilu, má bránit Hormuzský průliv

Libor Novák

9. března 2026 21:46

Francouzské námořnictvo
Francouzské námořnictvo Foto: defense.gouv.fr

Francouzský prezident Emmanuel Macron oznámil mohutné posílení vojenské přítomnosti své země ve východním Středomoří a v oblasti Rudého moře. Francie se rozhodla nasadit celkem deset válečných lodí, včetně osmi fregat a dvou obojživelných vrtulníkových lodí. Hlavním pilířem této operace je vyslání jaderné letadlové lodi Charles de Gaulle.

Prezident Macron zdůraznil, že toto masivní nasazení má čistě obranný charakter. Cílem je stát po boku všech zemí, které čelí íránským útokům, a zajistit důvěryhodnost Francie jako mocnosti, která přispívá k regionální deeskalaci. Francie se podle jeho slov nechce přímo zapojit do probíhajícího konfliktu, ale hodlá aktivně bránit své spojence a vlastní zájmy.

Během setkání s vojáky na palubě letadlové lodi Charles de Gaulle Macron vyzdvihl, že přítomnost francouzského námořnictva demonstruje sílu země jako činitele rovnováhy a míru. Jedním z klíčových úkolů těchto sil bude ochrana svobody plavby. Francie se připravuje na to, že v budoucnu pomůže obnovit provoz v Hormuzském průlivu, který je v současnosti prakticky zablokován.

Právě Hormuzský průliv je pro světovou ekonomiku kritickým místem, neboť tudy obvykle prochází přibližně 20 % světových dodávek ropy. Jeho uzavření v důsledku bojů mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem způsobilo šok na trzích a vyhnalo ceny ropy nad hranici 100 dolarů za barel. Macronův plán počítá s vytvořením mezinárodní mise, která by doprovázela obchodní plavidla a tankery.

Tato eskortní mise by měla být připravena ve spolupráci s evropskými i mimoevropskými partnery. Francouzský prezident předpokládá, že k jejímu spuštění dojde hned poté, co skončí nejintenzivnější fáze bojů. Cílem je postupné znovuotevření této klíčové vodní cesty a stabilizace energetického trhu, který nyní čelí extrémní nejistotě.

Na íránské straně však Macronův plán vyvolal skeptické reakce. Přední íránský bezpečnostní představitel Alí Larídžání uvedl, že dosažení bezpečnosti v průlivu uprostřed požáru války je nepravděpodobné. Podle jeho názoru nemohou stabilitu obnovit strany, které k rozpoutání konfliktu samy přispěly nebo jej podporovaly.

Situace v regionu se vyostřila i v bezprostřední blízkosti Evropy, konkrétně na Kypru. Poté, co byla britská základna na ostrově zasažena dronem íránské výroby, vyslalo na Kypr své vojenské posily několik evropských zemí. Kromě Francie se zapojilo také Řecko, které do oblasti vyslalo stíhačky F-16 a dvě moderní fregaty určené k zachycování raket a bezpilotních letounů.

Macron v této souvislosti prohlásil, že útok na Kypr je vnímán jako útok na celou Evropu. Vyslání francouzské fregaty Languedoc, která má posílit protiraketovou obranu ostrova, je součástí širší strategie ochrany evropských hranic. Francouzský prezident označil celkové nasazení námořních sil za bezprecedentní krok v novodobé historii země.

O hospodářských dopadech krize mezitím jednali ministři financí zemí G7 v Bruselu. Od začátku válečného konfliktu vzrostly ceny ropy o polovinu, což vyvolává tlak na uvolnění strategických nouzových zásob. Francouzský ministr financí Roland Lescure uvedl, že skupina G7 je připravena využít veškeré nástroje ke stabilizaci trhu, i když definitivní rozhodnutí o vypuštění rezerv zatím nepadlo.

Ekonomové však varují, že pouhé uvolnění zásob problém nevyřeší. Hlavní prioritou zůstává fyzické znovuotevření Hormuzského průlivu, bez kterého se trh neuklidní. Mnoho producentů v oblasti, jako jsou Kuvajt nebo Irák, je na této cestě zcela závislých. Pokud zůstane průliv uzavřen, jejich těžba bude muset být omezena, což povede k dalšímu nedostatku suroviny na trhu.

Obnova poničené infrastruktury a návrat k běžnému provozu v Zálivu budou podle odborníků velmi pomalé procesy. I v případě, že by došlo k rychlému politickému řešení, ceny energií neklesnou tak rychle, jak by si spotřebitelé přáli. Logistické a technické překážky spojené s návratem velkokapacitních tankerů do nebezpečných vod jsou značné.

Francie svým rozhodnutím nasadit deset válečných lodí vysílá jasný signál, že hodlá hrát aktivní roli při zajišťování globální bezpečnosti. Emmanuel Macron sází na to, že silná vojenská přítomnost odradí od dalších útoků na civilní plavidla a vytvoří prostor pro diplomatická jednání.  

před 10 hodinami

Svět se změnil a kompromisy škodí. Von der Leyenová chce radikální změnu Evropské unie

Související

Emmanuel Macron, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)

Zabetonování Elysejského paláce: Macron chce rok před volbami ochránit Francii před výhrou Le Penové

Francouzský prezident Emmanuel Macron se podle informací z diplomatických i vládních kruhů snaží v posledním roce svého mandátu preventivně zajistit klíčové státní instituce. Cílem této strategie je ochránit zemi před případným šokem po prezidentských volbách v roce 2027, v nichž je podle aktuálních průzkumů favoritem krajně pravicové Národní sdružení (RN). Macron proto urychluje jmenování svých věrných spojenců do významných postů, aby omezil manévrovací prostor pro případnou administrativu Marine Le Penové nebo Jordana Bardelly.

Více souvisejících

Emmanuel Macron Francie Armáda Francie

Aktuálně se děje

před 26 minutami

Francouzské námořnictvo

„Útok na Kypr je útokem na Evropu.“ Macron vyslal na Blízký východ masivní flotilu, má bránit Hormuzský průliv

Francouzský prezident Emmanuel Macron oznámil mohutné posílení vojenské přítomnosti své země ve východním Středomoří a v oblasti Rudého moře. Francie se rozhodla nasadit celkem deset válečných lodí, včetně osmi fregat a dvou obojživelných vrtulníkových lodí. Hlavním pilířem této operace je vyslání jaderné letadlové lodi Charles de Gaulle.

před 1 hodinou

Saúdská Arábie

Saúdské Arábii dochází trpělivost. Prohráli jste, ponesete drtivé následky, vzkazuje Íránu

Saúdská Arábie vydala ostré varování adresované Teheránu, ve kterém označila Írán za budoucího „největšího poraženého“ v případě další eskalace probíhajícího konfliktu. Rijád ve svém oficiálním prohlášení odsoudil dlouhodobou kampaň íránské agrese, která je namířena nejen proti Království, ale i proti dalším členským zemím Rady pro spolupráci v Perském zálivu (GCC).

před 2 hodinami

Ropa, ilustrační fotografie

Tři měsíce války vyšroubují cenu ropy na 185 dolarů za barel. Ekonomiku může potkat nepředstavitelný otřes

Světová ekonomika se ocitla na prahu vážné krize. Pondělní prudký nárůst cen ropy vyvolal masivní výprodeje na předních světových burzách a mezi ekonomy sílí obavy, že probíhající válka mezi USA, Izraelem a Íránem se stane rozbuškou pro globální ekonomický šok. Situace v Perském zálivu totiž vyústila v energetickou krizi, která s sebou nese hrozivé riziko stagflace.

před 4 hodinami

USS Preble vypálila střelu s plochou dráhou letu Tomahawk.

CNN: Školu, v níž zahynulo 168 dětí, zřejmě zasáhla americká raketa Tomahawk

Nové video zveřejněné polooficiální íránskou tiskovou agenturou Mehr přineslo zásadní důkazy v kauze tragického útoku v íránském městě Mináb. Záběry pořízené z blízkého staveniště zachycují okamžik, kdy střela s plochou dráhou letu zasáhla námořní základnu Islámských revolučních gard (IRGC). Tato základna se nachází v bezprostředním sousedství školy Šadžare Tajjiba, kde podle íránských úřadů zahynulo nejméně 168 dětí a 14 dospělých.

před 5 hodinami

Ilustrační fotografie

Experti: Svět stojí na prahu největšího ropného šoku v historii. Světová ekonomika čelí masové energetické krizi

Světová ekonomika čelí hrozbě, která by svým rozsahem mohla překonat všechny dosavadní energetické krize v historii, varuje BBC. Ceny ropy se v pondělí ráno utrhly ze řetězů a bleskově překonaly hranici 100 dolarů za barel, přičemž v jednu chvíli atakovaly i úroveň 115 dolarů. Tento dramatický nárůst je přímým důsledkem eskalujícího konfliktu v Perském zálivu, který fakticky zastavil export klíčové suroviny z jednoho z nejdůležitějších regionů světa.

před 6 hodinami

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Zelenskyj: Ukrajina na žádost USA vyslala na Blízký východ experty, budou chránit americké vojenské základny

Ukrajina vyslala do Jordánska své experty a flotilu speciálních záchytných dronů, aby pomohla Spojeným státům s ochranou jejich vojenských základen. Prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru pro deník New York Times, zveřejněném 9. března, uvedl, že k tomuto kroku došlo po přímé žádosti z Washingtonu. Spojené státy o pomoc požádaly 5. března v reakci na prudkou eskalaci napětí na Blízkém východě, která následovala po úderech na Írán.

před 7 hodinami

Modžtaba Chámeneí

Z bláta do louže. Modžtaba je krutější než Alí Chameneí, Trump o jeho jmenování věděl, tvrdí Íránci

Jmenování Modžtaby Chameneího novým nejvyšším vůdcem Íránu vyvolalo v zemi hluboké emoce, které se pohybují na škále od organizovaného nadšení v ulicích až po mrazivý odpor v soukromí íránských domovů. Zatímco režimní příznivci oslavují zachování kontinuity, pro velkou část populace představuje tento krok začátek éry, která může být ještě temnější než ta předchozí.

před 8 hodinami

před 8 hodinami

raketový systém Patriot

NATO sestřelilo další íránskou raketu mířící do Turecka

Válka mezi Spojenými státy a Íránem se začíná nebezpečně dotýkat i hranic Severoatlantické aliance. Turecké ministerstvo obrany oznámilo, že v pondělí krátce po 13. hodině zlikvidovaly systémy protivzdušné obrany NATO íránskou balistickou raketu, která pronikla do tureckého vzdušného prostoru. Trosky munice dopadly na neobydlené území u jihozápadního města Gaziantep. Podle oficiálních zpráv nedošlo k žádným zraněním ani obětem na životech.

před 9 hodinami

Vladimír Putin na summitu Rusko Afrika 2023

Spojenectví s Putinem shořelo spolu s íránskými rafinériemi. Za sliby o neochvějné podpoře se skrývá parazitování

Vztahy mezi Moskvou a Teheránem se v posledních letech zdály být nerozbitné. Společné vojenské zájmy, dodávky íránských dronů pro ruskou agresi na Ukrajině a odpor k západní hegemonii vytvořily iluzi hlubokého spojenectví. Nicméně brutální realita devátého dne války v Íránu odhalila tuto vazbu v její skutečné podobě: jako čistě pragmatické partnerství, kde slova o podpoře končí tam, kde začínají létat rakety.

před 10 hodinami

Ursula von der Layenová na Summitu skupiny G7 v Hirošimě, Japonsku, 19.–21. května 2023

Svět se změnil a kompromisy škodí. Von der Leyenová chce radikální změnu Evropské unie

Evropská unie se nachází v bodě, kdy musí „urychleně a radikálně“ přehodnotit svůj přístup k zahraniční politice. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová to prohlásila v pondělí během setkání s unijními velvyslanci v Bruselu. Podle ní je současné geopolitické klima natolik nestabilní, že dosavadní spoléhání na konsenzus a kompromis může být pro akceschopnost bloku spíše přítěží než pomocí.

před 11 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump poprvé nastínil, kdy ukončí válku proti Íránu

Americký prezident Donald Trump v telefonickém rozhovoru pro The Times of Israel objasnil svou vizi ukončení současného válečného konfliktu. Podle jeho slov bude rozhodnutí o tom, kdy operace proti Íránu skončí, „vzájemnou“ záležitostí, kterou učiní společně s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. Prezident však zároveň naznačil, že konečné slovo bude mít on sám, až nastane ten správný čas.

před 12 hodinami

Pete Hegseth

Tvář útoku na Írán. Hegseth se nedokázal vymanit z původního povolání, napříč světem vyvolává zděšení i kritiku

Nástup Peta Hegsetha do čela amerického Pentagonu vyvolává vlnu zděšení a ostré kritiky. Bývalý moderátor stanice Fox News, kterého Donald Trump jmenoval ministrem obrany – a příznačně jej přejmenoval na „ministra války“ – se stal tváří probíhajícího konfliktu s Íránem. Místo rozvážného státnického přístupu však Hegseth volí rétoriku, kterou kritici přirovnávají k chování „kresleného rváče“.

před 12 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump rozpoutáním války v Íránu uvrhnul svět do chaotického víru destrukční politiky

Válka v Íránu, kterou rozpoutala administrativa Donalda Trumpa společně s Izraelem, vtahuje podle analýzy CNN zbytek světa do chaotického víru politiky postavené na boření zavedených pořádků. Přístup Spojených států ke svým spojencům v předvečer konfliktu připomínal nápis na slavné bundě Melanie Trumpové: „Mně je to jedno. A vám?“ Washington totiž nejenže nehledal diplomatickou legitimitu, ale své nejbližší partnery o zahájení ofenzivy často ani neinformoval.

před 13 hodinami

před 15 hodinami

včera

včera

Princ Andrew

Britská monarchie ukončí pronájem domu pro Andrewa. Rozhodl on sám

Bývalý princ Andrew se vzdává další nemovitosti, kterou měl v pronájmu od královské rodiny. Upozornila na to BBC. Jde o budovu nacházející se v blízkosti jeho někdejšího sídla, které syn zesnulé královny Alžběty II. kontroverzně prodal již před více než dvaceti lety. 

včera

včera

Česká televize vrací úder. Tvrzení končícího Moravce odmítá

Česká televize respektuje rozhodnutí moderátora hlavní politické diskuze Václava Moravce, který po 21 letech končí ve veřejnoprávní televizi. Podle vedení média ale není pravda, že by v ČT nebyla garantována nezávislost redakční práce. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy