Zelenskyj: Ukrajina na žádost USA vyslala na Blízký východ experty, budou chránit americké vojenské základny

Libor Novák

9. března 2026 15:58

Volodymyr Zelenskyj v Praze
Volodymyr Zelenskyj v Praze Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Ukrajina vyslala do Jordánska své experty a flotilu speciálních záchytných dronů, aby pomohla Spojeným státům s ochranou jejich vojenských základen. Prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru pro deník New York Times, zveřejněném 9. března, uvedl, že k tomuto kroku došlo po přímé žádosti z Washingtonu. Spojené státy o pomoc požádaly 5. března v reakci na prudkou eskalaci napětí na Blízkém východě, která následovala po úderech na Írán.

Reakce Kyjeva byla podle Zelenského okamžitá a tým specialistů byl vypraven hned následující den. Ukrajinský prezident zdůraznil, že neváhal s kladnou odpovědí, neboť ochrana životů a obrana proti útokům je společným zájmem. Nasazení ukrajinských technologií v Jordánsku přichází v době, kdy Írán podniká odvetné údery pomocí bezpilotních letounů a raket, které cílí na americké základny, diplomatické budovy i civilní objekty v celém regionu.

Ukrajina disponuje v této oblasti unikátními zkušenostmi, které získala během letité obrany proti ruské agresi. Od roku 2022, kdy Rusko začalo masivně využívat íránské útočné drony typu Šáhed k ničení ukrajinských měst a kritické infrastruktury, vyvinul Kyjev pokročilé metody jejich zneškodňování. Tyto zkušenosti nyní zúročuje při vývoji vlastních záchytných dronů a systémů elektronického boje.

Zájem o ukrajinské technologie a odborné znalosti je v současné době obrovský. Zelenskyj prozradil, že Ukrajina obdržela celkem jedenáct žádostí o spolupráci. O pomoc se přihlásily země sousedící s Íránem, několik evropských států a také samotné Spojené státy. Poptávka se týká především technologií pro zachycování dronů, systémů rušení a výcviku specialistů na protivzdušnou obranu.

Kyjev je podle svého prezidenta připraven vyhovět těm partnerům, kteří sami pomáhají Ukrajině chránit její nezávislost a životy jejích občanů. Na některé z těchto žádostí již ukrajinská strana reagovala kladně. Tato technologická pomoc se tak stává novým nástrojem ukrajinské diplomacie na globální scéně, kde Kyjev vyměňuje své vojenské know-how za politickou a materiální podporu.

Zajímavým aspektem je také zapojení některých států Blízkého východu, které udržují blízké vztahy s Moskvou. Zelenskyj naznačil, že by tato spolupráce mohla mít i širší diplomatický přesah. Doufá, že tyto země by mohly využít svůj vliv v Kremlu a přimět Rusko k zastavení bojů na Ukrajině. V takovém případě by Ukrajina byla o to ochotnější pomáhat s obranou blízkovýchodního regionu.

Zatímco se Ukrajina snaží stabilitě v regionu pomoci, Rusko zaujímá opačný postoj. Moskva odsoudila útoky na Írán, které začaly 28. února, a označila je za nevyprovokovanou agresi. Podle zpráv z médií navíc Rusko poskytuje Teheránu zpravodajské informace o pozicích amerických lodí a letadel v oblasti. Tento krok je vnímán jako forma odvety za americkou vojenskou pomoc, kterou Washington poskytuje Ukrajině od začátku ruské invaze.

Americký prezident Donald Trump však význam ruské zpravodajské podpory pro Írán zlehčuje. Poukázal na to, že s ohledem na události posledního týdne v Íránu tato pomoc režimu příliš nepomáhá. Situace na Blízkém východě tak zůstává extrémně komplikovaná, přičemž ukrajinští experti se svými drony nyní tvoří důležitou součást obranného štítu chránícího americké zájmy v Jordánsku.

včera

Britská monarchie ukončí pronájem domu pro Andrewa. Rozhodl on sám

Robert Fico

Fico opět útočí na Zelenského kvůli zastaveným dodávkám ropy

Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) bude v příštím týdnu jednat se zástupci Evropské unie o obnovení dodávek ropy, které podle Bratislavy zastavil Kyjev. Fico dokonce prohlásil, že pokud ropovod Družba není poškozený, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je prý schopný ho poškodit. 

