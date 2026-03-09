Svět se změnil a kompromisy škodí. Von der Leyenová chce radikální změnu Evropské unie

Libor Novák

9. března 2026 11:43

Ursula von der Layenová na Summitu skupiny G7 v Hirošimě, Japonsku, 19.–21. května 2023
Ursula von der Layenová na Summitu skupiny G7 v Hirošimě, Japonsku, 19.–21. května 2023 Foto: g7hiroshima.go.jp

Evropská unie se nachází v bodě, kdy musí „urychleně a radikálně“ přehodnotit svůj přístup k zahraniční politice. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová to prohlásila v pondělí během setkání s unijními velvyslanci v Bruselu. Podle ní je současné geopolitické klima natolik nestabilní, že dosavadní spoléhání na konsenzus a kompromis může být pro akceschopnost bloku spíše přítěží než pomocí.

Tento projev přichází v době, kdy v Íránu i na Ukrajině zuří válečné konflikty a americký prezident Donald Trump opakovaně hrozí dánskému Grónsku. Von der Leyenová využila situace k tomu, aby otevřela debatu o zrušení principu jednomyslnosti při rozhodování o zahraničních otázkách.

Právě nutnost souhlasu všech 27 členských států totiž v minulosti vedla k opakovanému blokování klíčových rozhodnutí, jako byla například nedávná půjčka pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur, kterou brzdilo Maďarsko.

Von der Leyenová se stále více stylizuje do role hlavní představitelky EU. Tato snaha však naráží na odpor některých členských zemí i zákonodárců, kteří ji obviňují z překračování pravomocí. Situace je o to naléhavější, že svět čelí zásadním krizím, od válek v Íránu a na Ukrajině až po hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa ohledně Grónska.

Právě tyto události vedly předsedkyni Komise k výzvě, aby se Evropská unie zbavila stávajících mechanismů v zahraniční politice. Kritizuje především nutnost jednomyslnosti všech 27 členských států, která opakovaně vede k blokování důležitých rozhodnutí. Jako příklad uvedla nedávné zdržení kriticky důležité půjčky pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur, kterou blokovalo Maďarsko.

Podle von der Leyenové musí unie naléhavě reflektovat, zda její doktrína a instituce drží krok s rychlostí okolních změn. Upozornila, že stávající systém byl navržen pro poválečný svět založený na stabilitě a multilateralismu, což již neodpovídá dnešní realitě. Přiznala přitom, že jde o velmi tvrdý vzkaz a diskuse o těchto změnách bude pro členské státy mimořádně obtížná.

V souvislosti s půjčkou pro Kyjev von der Leyenová zdůraznila, že navzdory komplikacím unie peníze na Ukrajinu doručí. V sázce je totiž podle ní nejen důvěryhodnost celé Evropské unie, ale především její bezpečnost. Dosavadní problémy s prosazováním pomoci, na které se přitom lídři shodli, vnímá jako jasný důkaz toho, že systém již není schopen efektivně fungovat.

Krize na Blízkém východě, konflikt na Ukrajině i otázka Grónska nejsou podle šéfky Komise pouhými spouštěči jejích prohlášení. Jsou spíše symptomy hlubšího problému, kterému Evropa čelí. Unie se nyní nachází v období radikálních změn, kdy se musí rozhodnout, jakým směrem se vydá, aby zůstala relevantním globálním hráčem.

Von der Leyenová varovala před lpěním na starých návycích a jistotách, které historie již překonala. Evropa si podle ní může buď bránit to, co ji činilo silnou v minulosti, nebo si zvolit zcela jiný osud, který bude odpovídat moderním výzvám. Tato volba je v dnešní době zásadní pro zachování akceschopnosti celého bloku.

V Bruselu se tak naplno rozhořel spor o budoucí směřování unijní diplomacie. Zatímco von der Leyenová volá po centralizaci a zrušení práva veta, některé státy se obávají ztráty vlivu na zásadní zahraniční otázky. 

včera

Fico opět útočí na Zelenského kvůli zastaveným dodávkám ropy

Související

Robert Fico

Fico opět útočí na Zelenského kvůli zastaveným dodávkám ropy

Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) bude v příštím týdnu jednat se zástupci Evropské unie o obnovení dodávek ropy, které podle Bratislavy zastavil Kyjev. Fico dokonce prohlásil, že pokud ropovod Družba není poškozený, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je prý schopný ho poškodit. 
Pedro Sánchez

Válka v Íránu vráží klín mezi USA a EU. Madrid se bouří proti Washingtonu, nesouhlasí ani s Merzem

Evropská unie se pevně postavila za Španělsko poté, co mu americký prezident Donald Trump pohrozil „přerušením veškerých styků“. Důvodem amerického hněvu je kritika Madridu vůči probíhající válce v Íránu. Eurokomisař pro vnitřní trh Stéphane Séjourné v Bruselu prohlásil, že jakákoli hrozba namířená proti členskému státu je z definice hrozbou proti celé EU.

Více souvisejících

EU (Evropská unie) Ursula von der Leyenová

Aktuálně se děje

před 16 minutami

Ursula von der Layenová na Summitu skupiny G7 v Hirošimě, Japonsku, 19.–21. května 2023

Svět se změnil a kompromisy škodí. Von der Leyenová chce radikální změnu Evropské unie

Evropská unie se nachází v bodě, kdy musí „urychleně a radikálně“ přehodnotit svůj přístup k zahraniční politice. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová to prohlásila v pondělí během setkání s unijními velvyslanci v Bruselu. Podle ní je současné geopolitické klima natolik nestabilní, že dosavadní spoléhání na konsenzus a kompromis může být pro akceschopnost bloku spíše přítěží než pomocí.

před 1 hodinou

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump poprvé nastínil, kdy ukončí válku proti Íránu

Americký prezident Donald Trump v telefonickém rozhovoru pro The Times of Israel objasnil svou vizi ukončení současného válečného konfliktu. Podle jeho slov bude rozhodnutí o tom, kdy operace proti Íránu skončí, „vzájemnou“ záležitostí, kterou učiní společně s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. Prezident však zároveň naznačil, že konečné slovo bude mít on sám, až nastane ten správný čas.

před 1 hodinou

Pete Hegseth

Tvář útoku na Írán. Hegseth se nedokázal vymanit z původního povolání, napříč světem vyvolává zděšení i kritiku

Nástup Peta Hegsetha do čela amerického Pentagonu vyvolává vlnu zděšení a ostré kritiky. Bývalý moderátor stanice Fox News, kterého Donald Trump jmenoval ministrem obrany – a příznačně jej přejmenoval na „ministra války“ – se stal tváří probíhajícího konfliktu s Íránem. Místo rozvážného státnického přístupu však Hegseth volí rétoriku, kterou kritici přirovnávají k chování „kresleného rváče“.

před 2 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump rozpoutáním války v Íránu uvrhnul svět do chaotického víru destrukční politiky

Válka v Íránu, kterou rozpoutala administrativa Donalda Trumpa společně s Izraelem, vtahuje podle analýzy CNN zbytek světa do chaotického víru politiky postavené na boření zavedených pořádků. Přístup Spojených států ke svým spojencům v předvečer konfliktu připomínal nápis na slavné bundě Melanie Trumpové: „Mně je to jedno. A vám?“ Washington totiž nejenže nehledal diplomatickou legitimitu, ale své nejbližší partnery o zahájení ofenzivy často ani neinformoval.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

včera

včera

Princ Andrew

Britská monarchie ukončí pronájem domu pro Andrewa. Rozhodl on sám

Bývalý princ Andrew se vzdává další nemovitosti, kterou měl v pronájmu od královské rodiny. Upozornila na to BBC. Jde o budovu nacházející se v blízkosti jeho někdejšího sídla, které syn zesnulé královny Alžběty II. kontroverzně prodal již před více než dvaceti lety. 

včera

včera

včera

Martina Sáblíková

Sáblíková se loučila s kariérou stylově v Heerenveenu. Aplaudovala jí zaplněná hala

Na nedávných zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině d'Ampezzo se rozloučila se svou olympijskou kariérou. Nyní se v nizozemském Heerenvenu na vícebojařském mistrovství světa definitivně rozloučila Martina Sáblíková s celou kariérou. Konkrétně se tak stalo na její oblíbené tříkilometrové trati, na níž se během bohaté a úspěšné kariéry stala trojnásobnou olympijskou šampionkou. Její poslední jízda na této distanci však nebyla o výsledku a času. Bylo to zkrátka jedno velké loučení rychlobruslařské legendy, které během jejího posledního kola aplaudovala zaplněná hala.

včera

včera

Martin Kupka

Politici reagují na Moravcův konec. Opozice bude bojovat za nezávislou ČT

Na dnes oznámený konec moderátora Václava Moravce v České televizi reagují i politici. Šéf občanských demokratů Martin Kupka slíbil, že jeho strana bude pečlivě hlídat dění kolem veřejnoprávní televize. Piráti nechtějí dovolit, aby ČT potkal osud, jaký je znám například ze sousedního Slovenska. 

včera

Robert Fico

Fico opět útočí na Zelenského kvůli zastaveným dodávkám ropy

Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) bude v příštím týdnu jednat se zástupci Evropské unie o obnovení dodávek ropy, které podle Bratislavy zastavil Kyjev. Fico dokonce prohlásil, že pokud ropovod Družba není poškozený, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je prý schopný ho poškodit. 

Aktualizováno včera

Írán, ilustrační fotografie.

Je rozhodnuto. Íránští duchovní už zvolili nového nejvyššího vůdce

V Íránu se podle nejnovějších informací již rozhodlo o tom, kdo se stane novým nejvyšším vůdcem. Identita nástupce ajatolláha Chameneího však ještě nebyla odhalena. Může to souviset i s nebezpečím, které dotyčnému hrozí. Izraelská armáda totiž předem varovala příštího vůdce, že se na něj zaměří. 

včera

Ilustrační fotografie.

Nafta za týden zdražila až o pět korun. Jedna věc naznačuje další výrazné zdražení

Nafta v Česku se včera průměrně celorepublikově prodávala za 38,01 Kč/l. Poprvé od května 2024 se tudíž prodávala za cenu vyšší než 38 Kč/l, jak vyplývá z dnes zveřejněných dat společnosti CCS. O týden dříve, 28. února, se nafta podle stejné statistiky prodávala za 33,10 Kč/l. Za týden tak podražila o takřka 5 Kč/l neboli o bezmála 15 %. Benzín se včera prodával za 35,92 Kč/l, tedy o necelých 7 % dráže než o týden dříve. Benzín je tak nejdražší od března 2025.

včera

včera

včera

včera

Lipavský promluvil o třetí světové válce. Macinka vidí situaci jinak

Exministr zahraničí Jan Lipavský (ODS) neváhal současné světové konflikty označit za další světovou válku. Írán, Rusko a KLDR tvoří osu zla, řekl Lipavký v Partii na stanici CNN Prima News. Podle nynějšího šéfa diplomacie Petra Macinky (Motoristé) se v Íránu odehrává konflikt lokálního charakteru. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy