NATO sestřelilo další íránskou raketu mířící do Turecka

Válka mezi Spojenými státy a Íránem se začíná nebezpečně dotýkat i hranic Severoatlantické aliance. Turecké ministerstvo obrany oznámilo, že v pondělí krátce po 13. hodině zlikvidovaly systémy protivzdušné obrany NATO íránskou balistickou raketu, která pronikla do tureckého vzdušného prostoru. Trosky munice dopadly na neobydlené území u jihozápadního města Gaziantep. Podle oficiálních zpráv nedošlo k žádným zraněním ani obětem na životech.
Pro Ankaru jde o kritický moment, neboť se jedná o přímé zatažení země do probíhajícího blízkovýchodního konfliktu. Již minulý týden přitom turecká strana informovala o zneškodnění jiné íránské střely, která byla detekována při přeletu nad Sýrií a Irákem. Turecko v reakci na tyto incidenty důrazně varovalo všechny aktéry bojů před kroky, které by mohly vést k další eskalaci a rozšíření války mimo současné bojiště.
Generální tajemník NATO Mark Rutte v rozhovoru pro agenturu Reuters uvedl, že navzdory vážnosti situace není sestřelení rakety důvodem k aktivaci článku 5 o vzájemné obraně. Podle něj se o tomto kroku v rámci Aliance v tuto chvíli nediskutuje. Rutte nicméně zdůraznil, že protivníci mohli v uplynulých hodinách vidět vysokou bdělost a sílu NATO, která se od víkendového vypuknutí krize v Perském zálivu ještě znásobila.
Teherán se k předchozímu incidentu postavil odmítavě. Generální štáb íránských ozbrojených sil vydal prohlášení, ve kterém popírá vypálení jakýchkoli střel směrem k sousednímu státu. Islámská republika podle něj plně respektuje suverenitu spřáteleného Turecka. Navzdory tomuto popírání však Aliance v Bruselu vyjádřila plnou podporu americkým úderům proti Íránu. Mark Rutte označil íránský režim za hrozbu, která se nebezpečně přiblížila evropskému kontinentu.
Dopady konfliktu již dávno přesáhly hranice Perského zálivu. Válka způsobuje otřesy na globálních finančních trzích a zasahuje leteckou i námořní dopravu hluboko v Asii. Z regionu se snaží uprchnout tisíce turistů i místních obyvatel. Situaci navíc komplikují zprávy o nových útocích na ropné tankery v Zálivu a intenzivní bombardování Teheránu. USA také potvrdily potopení íránské válečné lodi ve vzdálených vodách mimo hlavní bojiště.
Napětí se šíří i do dalších zemí; Ázerbájdžán pohrozil odvetou za zranění několika lidí při útocích drony. Evropské státy jako Itálie již reagují vysláním humanitární pomoci na Kypr a do států Zálivu, které jsou zasaženy íránským ostřelováním. V diplomatických kruzích v Rijádu byl vyhlášen poplach a personál dostal pokyn nevycházet z bezpečných úkrytů kvůli bezprostřednímu ohrožení.
Rutte v této souvislosti podpořil francouzské plány na modernizaci jaderných zbraní, ale zároveň připomněl, že americký obranný deštník zůstává pro bezpečnost členských států naprosto klíčový. Prioritou Aliance zůstává ochrana Evropy před nekontrolovaným rozšířením války.
Írán , NATO , Turecko , rakety Patriot
Spojené státy americké si nepřejí, aby se Kurdové zapojovali do konfliktu s Íránem, uvedl americký prezident Donald Trump. Podle jeho slov je také možné, že íránské hranice budou po konci války překresleny.
Zdroj: Lucie Podzimková