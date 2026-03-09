NATO sestřelilo další íránskou raketu mířící do Turecka

Libor Novák

9. března 2026 13:23

raketový systém Patriot
raketový systém Patriot Foto: U.S. ARMY

Válka mezi Spojenými státy a Íránem se začíná nebezpečně dotýkat i hranic Severoatlantické aliance. Turecké ministerstvo obrany oznámilo, že v pondělí krátce po 13. hodině zlikvidovaly systémy protivzdušné obrany NATO íránskou balistickou raketu, která pronikla do tureckého vzdušného prostoru. Trosky munice dopadly na neobydlené území u jihozápadního města Gaziantep. Podle oficiálních zpráv nedošlo k žádným zraněním ani obětem na životech.

Pro Ankaru jde o kritický moment, neboť se jedná o přímé zatažení země do probíhajícího blízkovýchodního konfliktu. Již minulý týden přitom turecká strana informovala o zneškodnění jiné íránské střely, která byla detekována při přeletu nad Sýrií a Irákem. Turecko v reakci na tyto incidenty důrazně varovalo všechny aktéry bojů před kroky, které by mohly vést k další eskalaci a rozšíření války mimo současné bojiště.

Generální tajemník NATO Mark Rutte v rozhovoru pro agenturu Reuters uvedl, že navzdory vážnosti situace není sestřelení rakety důvodem k aktivaci článku 5 o vzájemné obraně. Podle něj se o tomto kroku v rámci Aliance v tuto chvíli nediskutuje. Rutte nicméně zdůraznil, že protivníci mohli v uplynulých hodinách vidět vysokou bdělost a sílu NATO, která se od víkendového vypuknutí krize v Perském zálivu ještě znásobila.

Teherán se k předchozímu incidentu postavil odmítavě. Generální štáb íránských ozbrojených sil vydal prohlášení, ve kterém popírá vypálení jakýchkoli střel směrem k sousednímu státu. Islámská republika podle něj plně respektuje suverenitu spřáteleného Turecka. Navzdory tomuto popírání však Aliance v Bruselu vyjádřila plnou podporu americkým úderům proti Íránu. Mark Rutte označil íránský režim za hrozbu, která se nebezpečně přiblížila evropskému kontinentu.

Dopady konfliktu již dávno přesáhly hranice Perského zálivu. Válka způsobuje otřesy na globálních finančních trzích a zasahuje leteckou i námořní dopravu hluboko v Asii. Z regionu se snaží uprchnout tisíce turistů i místních obyvatel. Situaci navíc komplikují zprávy o nových útocích na ropné tankery v Zálivu a intenzivní bombardování Teheránu. USA také potvrdily potopení íránské válečné lodi ve vzdálených vodách mimo hlavní bojiště.

Napětí se šíří i do dalších zemí; Ázerbájdžán pohrozil odvetou za zranění několika lidí při útocích drony. Evropské státy jako Itálie již reagují vysláním humanitární pomoci na Kypr a do států Zálivu, které jsou zasaženy íránským ostřelováním. V diplomatických kruzích v Rijádu byl vyhlášen poplach a personál dostal pokyn nevycházet z bezpečných úkrytů kvůli bezprostřednímu ohrožení.

Rutte v této souvislosti podpořil francouzské plány na modernizaci jaderných zbraní, ale zároveň připomněl, že americký obranný deštník zůstává pro bezpečnost členských států naprosto klíčový. Prioritou Aliance zůstává ochrana Evropy před nekontrolovaným rozšířením války.

před 2 hodinami

Trump poprvé nastínil, kdy ukončí válku proti Íránu

Související

Vladimír Putin na summitu Rusko Afrika 2023 Komentář

Spojenectví s Putinem shořelo spolu s íránskými rafinériemi. Za sliby o neochvějné podpoře se skrývá parazitování

Vztahy mezi Moskvou a Teheránem se v posledních letech zdály být nerozbitné. Společné vojenské zájmy, dodávky íránských dronů pro ruskou agresi na Ukrajině a odpor k západní hegemonii vytvořily iluzi hlubokého spojenectví. Nicméně brutální realita devátého dne války v Íránu odhalila tuto vazbu v její skutečné podobě: jako čistě pragmatické partnerství, kde slova o podpoře končí tam, kde začínají létat rakety.
Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump poprvé nastínil, kdy ukončí válku proti Íránu

Americký prezident Donald Trump v telefonickém rozhovoru pro The Times of Israel objasnil svou vizi ukončení současného válečného konfliktu. Podle jeho slov bude rozhodnutí o tom, kdy operace proti Íránu skončí, „vzájemnou“ záležitostí, kterou učiní společně s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. Prezident však zároveň naznačil, že konečné slovo bude mít on sám, až nastane ten správný čas.

Více souvisejících

Írán NATO Turecko rakety Patriot

Aktuálně se děje

před 28 minutami

raketový systém Patriot

před 1 hodinou

Vladimír Putin na summitu Rusko Afrika 2023

Spojenectví s Putinem shořelo spolu s íránskými rafinériemi. Za sliby o neochvějné podpoře se skrývá parazitování

Vztahy mezi Moskvou a Teheránem se v posledních letech zdály být nerozbitné. Společné vojenské zájmy, dodávky íránských dronů pro ruskou agresi na Ukrajině a odpor k západní hegemonii vytvořily iluzi hlubokého spojenectví. Nicméně brutální realita devátého dne války v Íránu odhalila tuto vazbu v její skutečné podobě: jako čistě pragmatické partnerství, kde slova o podpoře končí tam, kde začínají létat rakety.

před 2 hodinami

Ursula von der Layenová na Summitu skupiny G7 v Hirošimě, Japonsku, 19.–21. května 2023

Svět se změnil a kompromisy škodí. Von der Leyenová chce radikální změnu Evropské unie

Evropská unie se nachází v bodě, kdy musí „urychleně a radikálně“ přehodnotit svůj přístup k zahraniční politice. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová to prohlásila v pondělí během setkání s unijními velvyslanci v Bruselu. Podle ní je současné geopolitické klima natolik nestabilní, že dosavadní spoléhání na konsenzus a kompromis může být pro akceschopnost bloku spíše přítěží než pomocí.

před 2 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump poprvé nastínil, kdy ukončí válku proti Íránu

Americký prezident Donald Trump v telefonickém rozhovoru pro The Times of Israel objasnil svou vizi ukončení současného válečného konfliktu. Podle jeho slov bude rozhodnutí o tom, kdy operace proti Íránu skončí, „vzájemnou“ záležitostí, kterou učiní společně s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. Prezident však zároveň naznačil, že konečné slovo bude mít on sám, až nastane ten správný čas.

před 3 hodinami

Pete Hegseth

Tvář útoku na Írán. Hegseth se nedokázal vymanit z původního povolání, napříč světem vyvolává zděšení i kritiku

Nástup Peta Hegsetha do čela amerického Pentagonu vyvolává vlnu zděšení a ostré kritiky. Bývalý moderátor stanice Fox News, kterého Donald Trump jmenoval ministrem obrany – a příznačně jej přejmenoval na „ministra války“ – se stal tváří probíhajícího konfliktu s Íránem. Místo rozvážného státnického přístupu však Hegseth volí rétoriku, kterou kritici přirovnávají k chování „kresleného rváče“.

před 4 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump rozpoutáním války v Íránu uvrhnul svět do chaotického víru destrukční politiky

Válka v Íránu, kterou rozpoutala administrativa Donalda Trumpa společně s Izraelem, vtahuje podle analýzy CNN zbytek světa do chaotického víru politiky postavené na boření zavedených pořádků. Přístup Spojených států ke svým spojencům v předvečer konfliktu připomínal nápis na slavné bundě Melanie Trumpové: „Mně je to jedno. A vám?“ Washington totiž nejenže nehledal diplomatickou legitimitu, ale své nejbližší partnery o zahájení ofenzivy často ani neinformoval.

před 5 hodinami

před 6 hodinami

včera

včera

Princ Andrew

Britská monarchie ukončí pronájem domu pro Andrewa. Rozhodl on sám

Bývalý princ Andrew se vzdává další nemovitosti, kterou měl v pronájmu od královské rodiny. Upozornila na to BBC. Jde o budovu nacházející se v blízkosti jeho někdejšího sídla, které syn zesnulé královny Alžběty II. kontroverzně prodal již před více než dvaceti lety. 

včera

včera

včera

Martina Sáblíková

Sáblíková se loučila s kariérou stylově v Heerenveenu. Aplaudovala jí zaplněná hala

Na nedávných zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině d'Ampezzo se rozloučila se svou olympijskou kariérou. Nyní se v nizozemském Heerenvenu na vícebojařském mistrovství světa definitivně rozloučila Martina Sáblíková s celou kariérou. Konkrétně se tak stalo na její oblíbené tříkilometrové trati, na níž se během bohaté a úspěšné kariéry stala trojnásobnou olympijskou šampionkou. Její poslední jízda na této distanci však nebyla o výsledku a času. Bylo to zkrátka jedno velké loučení rychlobruslařské legendy, které během jejího posledního kola aplaudovala zaplněná hala.

včera

včera

Martin Kupka

Politici reagují na Moravcův konec. Opozice bude bojovat za nezávislou ČT

Na dnes oznámený konec moderátora Václava Moravce v České televizi reagují i politici. Šéf občanských demokratů Martin Kupka slíbil, že jeho strana bude pečlivě hlídat dění kolem veřejnoprávní televize. Piráti nechtějí dovolit, aby ČT potkal osud, jaký je znám například ze sousedního Slovenska. 

včera

Robert Fico

Fico opět útočí na Zelenského kvůli zastaveným dodávkám ropy

Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) bude v příštím týdnu jednat se zástupci Evropské unie o obnovení dodávek ropy, které podle Bratislavy zastavil Kyjev. Fico dokonce prohlásil, že pokud ropovod Družba není poškozený, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je prý schopný ho poškodit. 

Aktualizováno včera

Írán, ilustrační fotografie.

Je rozhodnuto. Íránští duchovní už zvolili nového nejvyššího vůdce

V Íránu se podle nejnovějších informací již rozhodlo o tom, kdo se stane novým nejvyšším vůdcem. Identita nástupce ajatolláha Chameneího však ještě nebyla odhalena. Může to souviset i s nebezpečím, které dotyčnému hrozí. Izraelská armáda totiž předem varovala příštího vůdce, že se na něj zaměří. 

včera

Ilustrační fotografie.

Nafta za týden zdražila až o pět korun. Jedna věc naznačuje další výrazné zdražení

Nafta v Česku se včera průměrně celorepublikově prodávala za 38,01 Kč/l. Poprvé od května 2024 se tudíž prodávala za cenu vyšší než 38 Kč/l, jak vyplývá z dnes zveřejněných dat společnosti CCS. O týden dříve, 28. února, se nafta podle stejné statistiky prodávala za 33,10 Kč/l. Za týden tak podražila o takřka 5 Kč/l neboli o bezmála 15 %. Benzín se včera prodával za 35,92 Kč/l, tedy o necelých 7 % dráže než o týden dříve. Benzín je tak nejdražší od března 2025.

včera

včera

Trump nevyloučil nasazení vojáků v Íránu. Kurdy požádal, aby nebojovali

Spojené státy americké si nepřejí, aby se Kurdové zapojovali do konfliktu s Íránem, uvedl americký prezident Donald Trump. Podle jeho slov je také možné, že íránské hranice budou po konci války překresleny. 

