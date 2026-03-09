Vláda odmítla opatření k rostoucím cenám paliv kvůli válce v Íránu. Zabýváme se jen situací doma, prohlásil Babiš

Předseda vlády Andrej Babiš
Vláda premiéra Andreje Babiše na svém pondělním zasedání odmítla zavádět jakákoli mimořádná opatření v souvislosti s prudkým zdražením benzinu a nafty po vypuknutí války v Íránu. Na dotaz ohledně informací o dalším vývoji konfliktu Babiš odpověděl, že se zabývá pouze situací doma.

Podle předsedy vlády i ministryně financí Aleny Schillerové zůstávají ceny u tuzemských čerpacích stanic stále jedny z nejnižších v Evropské unii, a to i ve srovnání se sousedním Polskem či Německem. Kabinet situaci konzultoval s vedením společnosti Čepro a od minulého týdne monitoruje marže prodejců, konkrétní zásahy do trhu však aktuálně neplánuje.

Ceny pohonných hmot v Česku přitom reagují na eskalaci konfliktu na Blízkém východě, kde po vzájemných úderech mezi USA, Izraelem a Íránem výrazně podražila ropa. Podle aktuálních dat společnosti CCS se průměrná cena litru benzinu vyšplhala na 36,21 koruny, zatímco nafta se prodává v průměru za 38,63 koruny.

Vláda se v této souvislosti zabývala také bezpečností stovek českých turistů, kteří v krizové oblasti zůstávají, a monitoruje celkovou situaci v rámci Unie.

V oblasti vnitřní politiky došlo k personální změně v čele Digitální informační agentury (DIA). Premiér oznámil odvolání Petra Kuchaře, kterého ve funkci nahradí Bohdan Urban. Kabinet se věnoval také sociálním tématům a podpořil novelu o doplňkovém penzijním spoření.

Ta má umožnit přibližně 150 000 seniorů, kteří si začali spořit před rokem 2023, ukončit smlouvy předčasně bez sankcí. Ministryně Schillerová uvedla, že vláda bude usilovat o schválení této normy ve zrychleném řízení.

Ministři naopak zamítli několik opozičních návrhů. Negativní stanovisko si vysloužila iniciativa lidovců, kteří chtěli zákonem plošně zakázat nebo omezit používání mobilních telefonů ve školách.

Ministr školství Robert Plaga označil návrh za „tupý zákaz“ a připomněl, že ředitelé mají dostatečné pravomoci k regulaci mobilů v rámci školních řádů již dnes. Vláda nepodpořila ani návrh ODS na povinné datové schránky pro cizince pobírající dávky, ani vznik registru ubytovaných hostů eTurista z dílny koalice STAN, KDU-ČSL a TOP 09.

Mezi českou vládou a Spojenými státy se rozhořel spor o výši investic do vlastní obrany. Premiér Andrej Babiš v reakci na kritiku amerického velvyslance Nicholase Merricka prohlásil, že navržené výdaje na armádu jsou pro letošní rok „maximem možného“. V rozhovoru pro Českou televizi zdůraznil, že jeho kabinet sice považuje obranu za důležitou, ale prioritou zůstávají sociální otázky a každodenní problémy českých občanů.

