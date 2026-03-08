Politici reagují na Moravcův konec. Opozice bude bojovat za nezávislou ČT

Na dnes oznámený konec moderátora Václava Moravce v České televizi reagují i politici. Šéf občanských demokratů Martin Kupka slíbil, že jeho strana bude pečlivě hlídat dění kolem veřejnoprávní televize. Piráti nechtějí dovolit, aby ČT potkal osud, jaký je znám například ze sousedního Slovenska.
Podle předsedy ODS Martina Kupky se sluší Moravcovi poděkovat za to, co udělal pro Českou televizi a nezávislou a objektivní žurnalistiku. "Byť okolnosti, za kterých odchází, mohou doprovázet různé pochybnosti, budeme pečlivě hlídat dění v ČT a bránit jakýmkoli zhůvěřilostem, které by z Kavčích hor mohly vycházet," napsal na síti X.
"Velmi mě mrzí okolnosti, za kterých končí Václav Moravec v České televizi. Jeho závěrečná slova jen potvrdila to, co říkáme dlouhodobě. Veřejnoprávní média musí být nezávislá a nestranná. Jinak budou ztrácet relevanci a kvalitní novináře ve svých řadách," uvedl lídr Pirátů Zdeněk Hřib.
Piráti podle jeho slov nedovolí, aby Českou televizi potkal osud slovenské či maďarské televize. "Každý den slýcháme snahy o destabilizaci médií a jejich rozvracení. Útoky, zastrašování, urážky. A to i ze strany politiků. To je nepřijatelné. Média nejsou a nemají být naši lokajové a nemají jít politikům na ruku. Směr, kterým se Česko vydává, mě upřímně děsí," dodal Hřib.
Bývalá předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová, která byla hostem poslední epizody Otázek, poděkovala Moravcovi za připomínání zásadního principu. "Média veřejné služby nemají sloužit konkrétním politikům, nemají se podvolovat tlakům. Stojí za to za tento princip dál bojovat," vzkázala někdejší vrcholná politička.
Moravec oznámil konec na závěr nedělního vydání svého pořadu. "Po více než 21 letech se naplnil můj čas v České televizi. Děje z poslední doby mě utvrdily v tom, že za současných podmínek už nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí, jak se o nich zmiňuje preambule Kodexu ČT," řekl.
"Důvěru statisíců televizních divaček a diváků, kteří 21 let činili z Otázek nejsledovanější televizní diskuzi v zemi, nechci zklamávat posunem k pseudovyváženosti, která podle mého názoru ničí veřejnou službu," dodal respektovaný novinář a poděkoval divákům za přízeň a také svým spolupracovníkům.
Martin Kupka (ODS) , Zdeněk Hřib , Markéta Pekarová Adamová , Václav Moravec , Otázky Václava Moravce , Česká televize
Zdroj: Lucie Podzimková