Ostuda, mnichovský trapas, truhlík z okresního přeboru vyhořel... Opozice tepe Macinku za hádku s Clintonovou

Mnichovská bezpečnostní konference se v sobotu večer stala dějištěm mimořádně ostrého diplomatického střetu. V rámci panelové diskuze o rozkolu západní společnosti proti sobě stanuli český ministr zahraničí Petr Macinka a bývalá šéfka americké diplomacie Hillary Clintonová. Debata se rychle stočila od bezpečnosti k hlubokému ideologickému sporu mezi konzervatismem a progresivismem, který podle Macinky v posledních letech zcela ovládl západní veřejný prostor.
Hlavním jablkem sváru se stal přístup administrativy Donalda Trumpa k válce na Ukrajině. Hillary Clintonová označila Trumpovo jednání za hanebné a obvinila ho ze zrady Severoatlantické smlouvy i základních lidských hodnot, přičemž dodala, že z nastalé situace profituje společně s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Macinka na její slova reagoval přímočaře s poznámkou, že Clintonová zjevně nemá Trumpa v lásce. Bývalá první dáma to potvrdila, ovšem s dovětkem, že její postoj pramení z obav o budoucnost celého světa.
Macinka se v diskuzi stylizoval do role obhájce Trumpových kroků, což je pozice, kterou v současné Evropě zastávají zejména populistické vlády v Maďarsku a na Slovensku. Ministr interpretoval Trumpovu politiku jako logické vyústění odporu proti excesům progresivismu, jako jsou klimatický alarmismus, „woke“ ideologie či genderová revoluce. Prohlásil, že věří v existenci pouze dvou pohlaví, zatímco zbytek označil za sociální konstrukt, čímž se otevřeně vymezil proti současným trendům.
Tato argumentace však narazila na tvrdý odpor Clintonové, která Macinkova slova konfrontovala s krutou realitou války. Viditelně rozrušená se ministra dotázala, zda ho skutečně trápí otázka pohlaví v době, kdy na frontě umírají lidé za svou svobodu. Macinka na to kontroval tvrzením, že Ukrajina nebojuje za „budoucnost Západu“, nýbrž za svou vlastní suverenitu. Zároveň vyjádřil přesvědčení, že Donald Trump je jediným světovým hráčem schopným donutit Rusko k míru, zatímco Čína podle něj nekoná nic.
Vystoupení šéfa české diplomacie vyvolalo na domácí politické scéně bouřlivé a převážně kritické reakce. Předseda ODS Martin Kupka nešetřil sarkasmem, když uvedl, že ze sebe Macinka udělal „truhlíka z okresního přeboru“. Podle Kupky sice má Česko vystupovat sebevědomě a nekonformně, ale zaplavit mezinárodní fórum podobnými výroky znamená, že takový ministr patří spíše „do kabiny“ než na hřiště vysoké politiky.
Podobně ostře se vyjádřil i předseda STAN Vít Rakušan, který Macinkovo vystupování označil za „mnichovský trapas“ a mizernou vizitku pro celou zemi. Podle něj chyběla ministrovi k polemice s kolegy patřičná argumentační vybavenost. Europoslanec Jan Farský pak debatu popsal jako ponížení českého ministra a lekci z demokracie pro začátečníky s tím, že „bublina splaskla“.
Kritiku zakončili představitelé Pirátů a další vládní politici. Ivan Bartoš mluvil o „tvrdé škole“ a další ostudě, zatímco Jozef Síkela poděkoval polskému ministrovi Radoslawu Sikorskému za trpělivost, s jakou vyvracel protiunijní dezinformační nesmysly, i když je šířil jeho český kolega. Macinkův pragmatický přístup tak v Mnichově narazil na silnou zeď odporu nejen u zahraničních panelistů, ale i u jeho domácích koaličních partnerů.
Lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský Macinkovo vystoupení také označil za ostudné. „Macinka se choval na mnichovské konferenci jako idiot. Nejde o to, co říkal. Každý se nemusí být chytrý. Ale jak to říkal...když něčemu nerozumí, tak by měl mlčet a nedělat ostudu,“ napsal na síti X s dotazem, zda není na čase seškrtal ministrovi rozpočet na výlety, když neděla zahraniční politiku, ale jen ostudu.
Bývalý šéf lidovců a exministr Marian Jurečka podotkl, že polský ministr zahraničí Sikorski si Macinku „doslova namazal na chleba“. „Podobné výstupy možná fungují u Xavera, ale těžko s nimi vystačí v zahraniční politice. Tam hrála naše vláda Ligu mistrů, zatímco současná vypadá sotva na okresní přebor,“ dodal.
Zdroj: Libor Novák