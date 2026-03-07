Rusko možná poskytuje informace Íránu. Víme, kdo s kým mluví, reagoval Hegseth

Spojené státy americké nejsou znepokojeny mediální informacemi, že Rusko poskytuje Íránu zpravodajské informace týkající se americké armády. Uvedl to americký ministr obrany Pete Hegseth.
V médiích se objevily zprávy o tom, že Moskva údajně poskytuje Teheránu zpravodajské informace o postavení a pohybech amerických jednotek. Hegseth odmítl prozradit, zda se Washington domnívá, že tomu tak doopravdy je. "Všechno sledujeme," řekl v rozhovoru pro pořad 60 Minutes americké televizní stanice CBS.
"Naši velitelé vědí o všem. Máme ty nejlepší zpravodajské služby na světě. Víme, kdo s kým mluví," pokračoval ministr. "Nejsme tím znepokojeni," dodal šéf Pentagonu.
Americký prezident Donald Trump v sobotu upozornil, že Írán bude v následujících hodinách opět tvrdě zasažen. "Írán se omluvil a vzdal svým sousedům z Blízkého východu a slíbil, že už na ně nebude střílet. Tento slib dal jenom kvůli neúnavným americkým a izraelským útokům," spustil na sociální síti Truth Social.
Podle amerického prezidenta z toho vyplývá, že Teherán chtěl vládnout celému Blízkému východu. "Je to poprvé za tisíce let, co Írán prohrál se sousedními blízkovýchodními zeměmi," napsal šéf Bílého domu a zmínil, že mu za to neustále někdo děkuje.
Trump následně znovu vyzval Írán ke kapitulaci. "Dnes bude Írán tvrdě zasažen. Kvůli špatnému íránskému chování jsou vážně zvažovány oblasti a skupiny lidí, které až do této chvíle nebyly považovány za cíl útoku, a to s ohledem na jejich úplné zničení a jistou smrt," dodal na závěr příspěvku.
Íránský prezident Masúd Pezeškján nicméně v sobotu prohlásil, že požadavek Spojených států amerických na bezpodmínečnou kapitulaci Íránu je snem, který si Američané mají vzít do hrobu.
Americký prezident Donald Trump vyhlásil novou, nekompromisní linii vůči Teheránu a oznámil, že jedinou cestou k ukončení současného konfliktu je bezpodmínečná kapitulace Íránu. Na své sociální síti Truth Social zdůraznil, že nehodlá přistoupit na žádnou dohodu, dokud země zcela nesloží zbraně. Poté, co bude nastoleno nové a pro Washington přijatelné vedení, je Trump ochoten spolu se spojenci pracovat na ekonomické obnově země, kterou chce učinit silnější než kdy dříve pod heslem „Make Iran Great Again“.
Zdroj: Libor Novák