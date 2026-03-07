Rusko možná poskytuje informace Íránu. Víme, kdo s kým mluví, reagoval Hegseth

7. března 2026 14:47

Pete Hegseth
Pete Hegseth Foto: Facebook Pete Hegseth

Spojené státy americké nejsou znepokojeny mediální informacemi, že Rusko poskytuje Íránu zpravodajské informace týkající se americké armády. Uvedl to americký ministr obrany Pete Hegseth. 

V médiích se objevily zprávy o tom, že Moskva údajně poskytuje Teheránu zpravodajské informace o postavení a pohybech amerických jednotek. Hegseth odmítl prozradit, zda se Washington domnívá, že tomu tak doopravdy je. "Všechno sledujeme," řekl v rozhovoru pro pořad 60 Minutes americké televizní stanice CBS. 

"Naši velitelé vědí o všem. Máme ty nejlepší zpravodajské služby na světě. Víme, kdo s kým mluví," pokračoval ministr. "Nejsme tím znepokojeni," dodal šéf Pentagonu. 

Americký prezident Donald Trump v sobotu upozornil, že Írán bude v následujících hodinách opět tvrdě zasažen. "Írán se omluvil a vzdal svým sousedům z Blízkého východu a slíbil, že už na ně nebude střílet. Tento slib dal jenom kvůli neúnavným americkým a izraelským útokům," spustil na sociální síti Truth Social. 

Podle amerického prezidenta z toho vyplývá, že Teherán chtěl vládnout celému Blízkému východu. "Je to poprvé za tisíce let, co Írán prohrál se sousedními blízkovýchodními zeměmi," napsal šéf Bílého domu a zmínil, že mu za to neustále někdo děkuje.

Trump následně znovu vyzval Írán ke kapitulaci. "Dnes bude Írán tvrdě zasažen. Kvůli špatnému íránskému chování jsou vážně zvažovány oblasti a skupiny lidí, které až do této chvíle nebyly považovány za cíl útoku, a to s ohledem na jejich úplné zničení a jistou smrt," dodal na závěr příspěvku. 

Íránský prezident Masúd Pezeškján nicméně v sobotu prohlásil, že požadavek Spojených států amerických na bezpodmínečnou kapitulaci Íránu je snem, který si Američané mají vzít do hrobu. 

před 2 hodinami

Írán se chová špatně a bude opět tvrdě zasažen, vzkazuje Trump

Pete Hegseth

Hegseth: Írán se pokusil zavraždit Trumpa, íránský režim je vyřízený. Amerika vítězí rozhodně, ničivě a bez milosti

Americký ministr obrany Pete Hegseth na tiskové konferenci v Pentagonu prohlásil, že Írán se pokusil zavraždit prezidenta Donalda Trumpa. Podle Hegsetha se však „prezident Trump smál jako poslední“, protože Spojené státy v úterý vypátraly a zlikvidovaly velitele jednotky, která byla za tento pokus o atentát zodpovědná. Ministr tímto tvrzením vnesl do probíhajícího konfliktu rozměr osobní odvety.
Pete Hegseth

Hegseth: Operace v Íránu je stále v počátcích. Začneme útočit silněji a hlouběji ve vnitrozemí

Na ranním brífinku v Pentagonu představily nejvyšší špičky americké obrany aktuální stav vojenských operací proti Íránu. Ministr obrany Pete Hegseth a předseda sboru náčelníků štábů generál Dan Caine potvrdili, že po čtyřech dnech útoků Spojené státy nehodlají polevovat. Podle Hegsetha jsou operace stále ve své „rané fázi“ a v souladu s dřívějšími slovy prezidenta Trumpa mají přijít další a mnohem silnější vlny úderů.

