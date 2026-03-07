Ve světě se válčí, ale stále dochází i ke chvályhodným činům, které si zaslouží pochvalu. O jeden takový se v Brně postaraly dvě školačky, které našly peněženku a odevzdaly ji městským strážníkům. Uvnitř bylo přes 10 tisíc korun.
"Dvě dívky tento týden přinesly na naši služebnu v Křenové ulici naditou peněženku, kterou objevily na Dornychu pod lavičkou. Už když nález předávaly, zhodnotily, že v ní bude nejspíš spousta peněz. A to se potvrdilo," uvedla brněnská městská policie v sobotu na facebooku.
Strážník napočítal téměř 11 tisíc korun a školačky pochválil za to, jak se v situaci zachovaly. Holčičky se prý jen skromně usmívaly. Ještě během dne se pak ozvala osoba, která peněženku postrádala.
"Jejich dobrý skutek se přetavil v nefalšovanou radost, když ještě během odpoledne dorazila na stejné místo jednapadesátiletá žena, která se po svých věcech sháněla. Po ověření osobních údajů jí strážníci peněženku předali," informovali strážníci.
"Někteří lidé mívají předsudky. Nám se ale v tomto případě, stejně jako v mnoha jiných, potvrzuje, že to podstatné je vždy člověk. Ne jeho barva pleti, věk, národnost, vyznání nebo pohlaví," dodala městská policie.
Související
Bude lidstvo chudé? Pokud nezastavíme změny počasí, přijde každý člověk o polovinu financí, spočítali vědci
Bohatství v Evropě není rozdělené rovnoměrně. Průzkumy dopadly špatně i pro Švýcary
peníze , policie , děti , Brno , Jihomoravský kraj
Aktuálně se děje
před 38 minutami
Ruský útok na ukrajinský Charkov má 10 obětí. Zemřelo i dítě
před 1 hodinou
Krásný příběh z Brna. Školačky vrátily peněženku, chválí je strážníci
před 2 hodinami
Takový vůz nechcete vidět havarovat. U Kunžaku bourala legendární Tatra
před 2 hodinami
Rusko možná poskytuje informace Íránu. Víme, kdo s kým mluví, reagoval Hegseth
před 3 hodinami
Policie obvinila muže z vraždy družky v Karlových Varech
před 4 hodinami
Írán se chová špatně a bude opět tvrdě zasažen, vzkazuje Trump
před 5 hodinami
Macinka hodlá konzultovat situaci v Íránu s tamním velvyslancem
před 6 hodinami
Írán mění strategii. Pozastavil útoky na sousedy a omluvil se
před 7 hodinami
Nad Česko se dostává saharský prach. Meteorologové vysvětlili, co způsobí
před 7 hodinami
Írán poprvé reagoval na Trumpovu výzvu, aby bezpodmínečně kapituloval
před 8 hodinami
Armádní letoun pro Vystrčila nebyl vyčleněn pro repatriační lety, uvedla armáda
před 9 hodinami
Trump naznačil, co bude po Íránu. Slibuje pád dalšího režimu
před 10 hodinami
Víkendové počasí se může den ode dne lišit. Alespoň na pohled
včera
Vražda v Karlových Varech. Obětí je žena, policisty přivolala její matka
včera
Vystrčil pod palbou. Do Itálie letěl armádním speciálem, kritizoval ho i Babiš
včera
Sparta s Olomoucí narazí v Konferenční lize na nejtěžší možné soupeře
včera
Za vraždu dítěte na Lounsku hrozí výjimečný trest. Policie vznesla obvinění
včera
Rakušan znovu neuspěl ve volbě místopředsedy Poslanecké sněmovny
včera
Plzeň poprvé v Evropské lize prohrála a stalo se jí to osudným. Olomouc jde dál
včera
Trump prozradil, co USA dělají potichu a bez problémů. Jde o Blízký východ
Spojené státy se jako jeden z hlavních aktérů nynějšího konfliktu na Blízkém východě také snaží postarat o své občany, kteří po sobotním zahájení operací zůstali v ohrožené oblasti. V pátečním příspěvku na sociální síti Truth Social to potvrdil americký prezident Donald Trump.
Zdroj: Lucie Podzimková