Víkendové počasí se může den ode dne lišit. Alespoň na pohled

Česko má před sebou první ryze březnový víkend. Počasí by se oproti předchozím dnům nemělo výrazně měnit. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na sociální síti X.
Dnešek má být slunečný, meteorologové očekávají vyjasněnou oblohu. V neděli přibude oblačnosti. "Jak se bude i přízemní vrstva atmosféry vysušovat, ubyde ranních mlh. V sobotu se mlhy, a to i mrznoucí budou tvořit zejména v jihozápadní polovině Čech a v Polabí, v neděli by se měly vyskytovat už jen ojediněle v západních Čechách," uvedlimeteorologové.
"Ranní teploty se budou pohybovat kolem 1 °C, při uklidnění větru však spadnou pod bod mrazu. Odpolední maxima budou stále nadprůměrná kolem 14 °C. Při déletrvající mlze nebo nízké oblačnosti bude chladněji, a to kolem 9 °C," dodal hydrometeorologický ústav.
Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek znovu vyzval ukrajinského lídra Volodymyra Zelenského, aby uzavřel dohodu s Ruskem. V rozhovoru pro server Politico Trump prohlásil, že ruský prezident Vladimir Putin je připraven dosáhnout shody. Podle šéfa Bílého domu se musí Zelenskyj chopit iniciativy a zajistit, aby byla dohoda hotová.
Zdroj: Libor Novák