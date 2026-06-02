Dva lidé mohou skončit za mřížemi kvůli loňskému tragickému požáru v restauraci v Mostě, který nepřežilo sedm lidí. Policie po náročném vyšetřování události obvinila dvojici osob z obecného ohrožení z nedbalosti.
Policie v úterý informovala, že ústečtí krajští kriminalisté uzavřeli klíčovou poslední fázi vyšetřování loňského tragického požáru restaurace U Kojota v Mostě. Dvěma lidem bude v případě uznání viny hrozit trest odnětí svobody až na deset let.
"Policejní vyšetřovatel v těchto dnech zaslal krajskému státnímu zástupci návrh na podání obžaloby vůči jednatelce a jí zmocněné odpovědné osobě ze společnosti, která restauraci provozovala. Obě osoby byly obviněny ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti," uvedl policejní mluvčí Kamil Marek.
K rozsáhlému požáru restaurace v severočeském městě došlo v sobotu 11. ledna 2025 po 23. hodině. Šest osob zemřelo na místě, další osoba podlehla svým zraněním za dva dny v nemocnici. Další lidé utrpěli při události zranění.
Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Ze dvou vchodů přilehlého panelového domu byli obyvatelé kvůli požáru evakuováni do přistaveného autobusu.
31. května 2026 15:52
Policie má Útvar svaté Zdislavy. Církev ocenila práci kriminalistů z České Lípy
Související
Výbuch v Mostě má sedmou oběť. Zemřela žena popálená na 90 % těla
Policie už zná oběti tragického požáru restaurace U Kojota. Vyrozuměla pozůstalé
požár restaurace U Kojota v Mostě (12. ledna 2025) , Policie ČR , Ústecký kraj
Aktuálně se děje
před 53 minutami
Dva lidé mohou skončit za mřížemi kvůli tragickému požáru restaurace v Mostě
před 1 hodinou
Řidiče čekají zásadní změny. Mýtný systém je přežitý, vláda chystá modernizaci
před 2 hodinami
Tragédie na okraji Prahy. Do pole spadlo letadlo, dva lidé zemřeli
před 3 hodinami
Výhled počasí až téměř do konce června. Maxima budou stoupat jen pozvolna
před 4 hodinami
Politico: Pojištění ruské stínové flotily je navzdory válce kryto evropskými finančními trhy
před 4 hodinami
Počet obětí masivního ruského útoku vystoupal na 21. Mezi mrtvými jsou děti
před 5 hodinami
Srbsko zůstane vazalem Moskvy. Odmítá zrušit bezvízový styk pro Rusy
před 6 hodinami
Maďarsko přestane blokovat vstup Ukrajiny do EU
před 7 hodinami
Londýnské metro stojí. Doprava kvůli stávce v metropoli kolabuje
před 8 hodinami
Politická nejistotu v Dánsku končí. Frederiksenová stane v čele nové čtyřkoaliční vlády
před 9 hodinami
Tři měsíce od uzavření Hormuzského průlivu: Drastické dopady na globální trhy se prohlubují
před 9 hodinami
Svět se musí připravit na návrat klimatického jevu El Niño, varuje WMO
před 10 hodinami
Trump sprostě řval na Netanjahua
před 11 hodinami
Izrael a Libanon souhlasily s omezením bojů, tvrdí Trump. Obě strany přitom dál válčí
před 12 hodinami
Rusko podniklo masivní útok na Kyjev. Nejméně deset mrtvých
před 13 hodinami
Počasí bude do pátku nestálé. Slunečné dny bude střídat déšť a bouřky
včera
Kallasová chce, aby EU dohlédla na dohodu mezi USA a Íránem
včera
Česko v neděli zasáhla dvě tornáda
včera
Je dobře, že Írán bude mlčet, raduje se Trump po přerušení rozhovorů
včera
Paris Saint Germain po roce opět slaví titul v Lize mistrů. Ve finále porazil Arsenal až na penalty
Stejně jako loni, tak i letos nese trofej pro vítěze nejprestižnější evropské klubové fotbalové soutěže Ligy mistrů jméno klubu Paris Saint Germain. Tento francouzský hegemon opět potvrdil, že patří k nejlepším mužstvům starého kontinentu. Zatímco v minulé sezóně si ve finále poradil s Interem Milán, tentokrát byl jeho finálovým soupeřem londýnský Arsenal. Ten se do finále Ligy mistrů podíval poprvé po 20 letech a doufal tak, že tentokrát se mu tuto trofej, která mu chybí do sbírky. Jakkoli dobře začali, stejně jako před dvaceti lety svůj náskok postupem času ztratili, tentokrát tedy až na penalty s Paris Saint Germain prohráli a nenavázali tak na svůj nedávný triumf v anglické Premier League.
Zdroj: David Holub