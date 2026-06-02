Izrael a Libanon souhlasily s omezením bojů, tvrdí Trump. Obě strany přitom dál válčí

Libor Novák

2. června 2026 9:17

Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump oznámil, že se Hizballáh a Izrael dohodly na vzájemné deeskalaci a omezení bojových akcí. Tento krok podle všeho odvrátil hrozící izraelský úder na libanonskou metropoli Bejrút a také potenciální kolaps rozhovorů o příměří mezi Spojenými státy a Íránem. Šéf Bílého domu ve svém příspěvku na sociálních sítích upřesnil, že osobně hovořil s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem i se zástupci Hizballáhu, přičemž obě strany konfliktu vyjádřily souhlas s úplným zastavením střelby.

Podle Trumpova vyjádření nebudou do Bejrútu vyslány žádné vojenské jednotky a ty síly, které již byly na cestě, se musely obrátit zpět. Zároveň potvrdil, že prostřednictvím vysoce postavených zástupců vedl velmi úspěšný rozhovor s představiteli Hizballáhu, kteří s ukončením palby souhlasili. Oficiální prohlášení libanonského prezidentského úřadu k navrhované dohodě uvádí, že Izrael nebude útočit na jižní předměstí Bejrútu, pokud Hizballáh nespustí nové útoky proti izraelskému území.

Navzdory tomuto optimistickému prohlášení amerického prezidenta však byly z obou stran okamžitě hlášeny další útoky. Následná vyjádření izraelských představitelů i zástupců Hizballáhu navíc vyvolala značné pochybnosti o tom, jak dlouho může taková dohoda vydržet. Poslanec za Hizballáh Hasan Fadlalláh například kategoricky odmítl nabídku na částečné příměří, které mělo ušetřit pouze Bejrút výměnou za to, že skupina ukončí své operace naměřené proti Izraeli.

Do situace zasáhl také samotný izraelský premiér Netanjahu, který na sociální síti X zveřejnil své stanovisko k rozhovoru s Trumpem. Uvedl, že americkému prezidentovi jasně deklaroval připravenost Izraele zaútočit na Bejrút v případě, že Hizballáh nepřestane ohrožovat Izrael a jeho občany. Netanjahu zároveň zdůraznil, že izraelská armáda bude v jižním Libanonu i nadále pokračovat v operacích přesně podle stanoveného plánu, což potvrdily i ranní zprávy o zachycení dvou projektilů mířících z Libanonu na sever Izraele.

Trumpovo prohlášení o deeskalaci přišlo jen několik hodin poté, co Netanjahu vydal armádě přímý rozkaz k bombardování jižních předměstí Bejrútu. Tento krok okamžitě vyvolal masový exodus místních obyvatel, kteří se snažili z ohrožené oblasti co nejrychleji uprchnout. Izraelský premiér společně s ministrem obrany Israelem Katzem obhajovali rozkaz k úderům na domnělé teroristické cíle tím, že Hizballáh opakovaně a dlouhodobě porušoval dříve dohodnuté příměří.

Tento rozkaz k bombardování hlavního města znamenal nejvážnější eskalaci konfliktu v Libanonu od poloviny dubna, kdy bylo vyhlášeno předchozí domnělé příměří. Reakce ze strany politického vedení Íránu na sebe nenechala dlouho čekat a Teherán okamžitě odvolal veškerá další vyjednávání s tím, že klid zbraní v Libanonu je absolutní podmínkou pro širší dohodu s USA. Donald Trump nejprve reagoval slovy, že mu přerušení rozhovorů nevadí, avšak poté zahájil sérii telefonátů s Netanjahuem a prostředníky Hizballáhu.

Americký prezident následně pro televizní stanici ABC News uvedl, že uzavření trvalé dohody s Teheránem očekává během příštího týdne, přičemž dramatické pondělní události se snažil zlehčovat. Označil je pouze za malou chybu v programu, kterou se mu však podle jeho slov podařilo velmi rychle vyřešit. Skutečností nicméně zůstává, že bojové akce mezi Izraelem a Hizballáhem se nezastavily ani po dubnovém příměří a izraelské údery od té doby připravily v Libanonu o život stovky lidí.

Původní dohoda o příměří z poloviny dubna přitom podle všeho vyjímala Bejrút z izraelských leteckých útoků, což se dělo především na výslovnou žádost Washingtonu. Izraelská armáda sice na jižní předměstí zaútočila od té doby pouze dvakrát, což byl oproti dřívějšímu každodennímu bombardování pokrok, avšak Netanjahuova vláda v posledních dnech intenzivně lobbovala v USA za zelenou pro obnovení těchto úderů. Podle izraelských médií Netanjahu argumentoval tím, že Hizballáh nemůže v Bejrútu požívat faktické imunity.

Dopady konfliktu na civilní obyvatelstvo jsou přesto katastrofální, neboť izraelské bombardování v jižním Libanonu a údolí Bikáa vyhnalo z domovů již více než milion lidí. Izraelská armáda navíc postoupila nejhlouběji do libanonského vnitrozemí od roku 2000, když dobyla středověký hrad Beaufort a podrobila masivnímu ostřelování město Tyros. Tamní nálety srovnaly se zemí celé budovy a vážně poškodily nemocnici Džabal Ámil, kde výbuchy zdemolovaly stropy a okna.

Tento územní postup Izraele a eskalaci konfliktu v jižním Libanonu tvrdě odsoudili nejvyšší evropští představitelé. Francouzský prezident Emmanuel Macron vyzval k okamžitému ukončení bojů a prohlásil, že probíhající vojenskou operaci nelze ničím ospravedlnit. Ke kritice Paříže se přidali také ministři zahraničí Velké Británie a Německa, přičemž britská strana výslovně apelovala na to, aby bylo respektováno příměří zprostředkované Spojenými státy.

Současný válečný stav trvá od jara, kdy Hizballáh zahájil raketové útoky jako odvetu za americko-izraelské usmrcení íránského nejvyššího vůdce. Od té doby zahynuly v Libanonu tisíce lidí, včetně dětí a záchranářů, zatímco útoky Hizballáhu si vyžádaly oběti v řadách izraelských vojáků i civilistů. Podle politických analytiků je současná intenzita izraelských úderů vedena snahou způsobit Hizballáhu co největší škody předtím, než případná mírová dohoda s Íránem nastolí nové limity a ofenzívu definitivně zastaví.

Írán zastavuje mírová jednání s USA

Trump sprostě řval na Netanjahua

Americký prezident Donald Trump ostře vystoupil proti izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi kvůli eskalaci konfliktu v Libanonu. Podle informací od dvou amerických představitelů a dalšího zdroje webu Axios obeznámeného se situací byl pondělní telefonát plný vulgárních výrazů a emocí. Trump v něm Netanjahua označil za šíleného, obvinil ho z nevděku a rázně zablokoval izraelský plán na bombardování libanonské metropole Bejrútu.
Donald Trump

Je dobře, že Írán bude mlčet, raduje se Trump po přerušení rozhovorů

Americký prezident Donald Trump v pondělním telefonickém rozhovoru pro stanici NBC News prohlásil, že Spojené státy zatím nebyly ze strany Íránu oficiálně informovány o přerušení diplomatických rozhovorů. Zároveň však naznačil, že nemá žádný problém na Teherán si počkat, dokud nepřistoupí na pro USA přijatelnou dohodu. Podle svých slov se domnívá, že se doposud mluvilo až příliš, a pokud nyní nastane období ticha, bude to pro celou situaci velmi dobré.

Zásah záchranářů po ruských útocích na Ukrajině

Rusko podniklo masivní útok na Kyjev. Nejméně deset mrtvých

Ruská armáda v brzkých ranních hodinách podnikla rozsáhlý a smrtonosný útok na ukrajinské hlavní město. Podle místních úřadů byly při tomto masivním úderu, který byl součástí širší ofenzívy proti cílům po celé Ukrajině, vážně poškozeny obytné domy. Noční agrese si vyžádala nejméně deset lidských životů, přičemž čtyři oběti jsou hlášeny z Kyjeva a dalších šest z centrálně položeného města Dnipro. Vedle toho ukrajinští představitelé evidují více než stovku zraněných obyvatel.

Kallasová chce, aby EU dohlédla na dohodu mezi USA a Íránem

Evropská unie má hrát klíčovou roli při zajišťování trvalého příměří mezi Íránem a Spojenými státy, které by se mělo zabývat také obavami ohledně jaderných ambicí Teheránu. Uvedla to šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová během své cesty do Islámábádu, kde se setkala s pákistánským vedením. Podle jejího vyjádření může unie nabídnout konkrétní přínos pro dlouhodobou udržitelnost jakékoli budoucí dohody, a to od vlastních námořních operací až po těžce nabyté odborné znalosti v jaderné oblasti.

V Česku se objevila dvě tornáda

Česko v neděli zasáhla dvě tornáda

Český hydrometeorologický ústav zveřejnil oficiální vyhodnocení uplynulého dne, během kterého se na území České republiky vyskytla dvě potvrzená slabší tornáda. Ke vzniku těchto jevů včera přispěla zejména vyšší vlhkost v přízemní vrstvě atmosféry a především výraznější střih větru v hladině do jednoho kilometru, což vyjadřuje rozdíl v proudění vzduchu mezi zemí a touto výškou. Svou roli při vývoji situace sehrála pravděpodobně také vzájemná interakce s okolními bouřkami.

Paris Saint Germain po roce opět slaví titul v Lize mistrů. Ve finále porazil Arsenal až na penalty

Stejně jako loni, tak i letos nese trofej pro vítěze nejprestižnější evropské klubové fotbalové soutěže Ligy mistrů jméno klubu Paris Saint Germain. Tento francouzský hegemon opět potvrdil, že patří k nejlepším mužstvům starého kontinentu. Zatímco v minulé sezóně si ve finále poradil s Interem Milán, tentokrát byl jeho finálovým soupeřem londýnský Arsenal. Ten se do finále Ligy mistrů podíval poprvé po 20 letech a doufal tak, že tentokrát se mu tuto trofej, která mu chybí do sbírky. Jakkoli dobře začali, stejně jako před dvaceti lety svůj náskok postupem času ztratili, tentokrát tedy až na penalty s Paris Saint Germain prohráli a nenavázali tak na svůj nedávný triumf v anglické Premier League.

Hon na vakcínu odstartoval. Očkování proti ebole vyvíjí vědci z celého světa

Vědecké týmy a farmaceutické společnosti po celém světě aktuálně vyvíjejí tři nové očkovací látky, které mají pomoci zastavit šíření vzácného druhu eboly. Tento nebezpečný virus si již vyžádal téměř 250 lidských životů a vyvolává vážné obavy z globální zdravotní krize. Mezinárodní iniciativa pro vakcínu proti AIDS (IAVI), která pracuje na jedné z nadějných látek, otevřeně varovala, že současná epidemie hrozí přerůst v nejhorší vlnu nákazy v historii.

Írán zastavuje mírová jednání s USA

Teherán se rozhodl přerušit diplomatická jednání se Spojenými státy americkými na protest proti nejnovějším vojenským krokům Izraele na území Libanonu. Podle íránských státních médií představují tyto útoky přímé porušení dříve dohodnutého příměří. Oficiální činitelé potvrdili, že toto rozhodnutí zásadním způsobem narušilo dosavadní diplomatické úsilí a oddálilo naději na brzké diplomatické urovnání napjaté situace v regionu Blízkého východu.

Rozhodnutí o přesunu agend z Úřadu vlády na ministerstva je definitivní, řekl Babiš

Rozhodnutí o přesunu agend lidských práv a protidrogové politiky z Úřadu vlády na čtyři samostatná ministerstva je definitivní a kabinet se k němu již nebude vracet. Na tiskové konferenci to prohlásil premiér Andrej Babiš s tím, že celá změna je již zcela dořešena. Tento vládní záměr však dlouhodobě naráží na silnou kritiku z řad odborné veřejnosti, která na pondělí vyhlásila stávku specialistů na problematiku závislostí a sociálního začleňování.

Chlubí se násilím na internetu, získávají politický vliv. Afriku kromě eboly devastují i ozbrojené gangy

Severozápadní nigerský stát Katsina a přilehlá přírodní rezervace Rugu se staly centrem brutální banditské krize, která sužuje celou oblast. Ozbrojené kriminální gangy zde pravidelně přepadávají vesnice, vraždí obyvatele, znásilňují a unášejí lidi pro výkupné. Vůdci těchto skupin, jako je dvaatřicetiletý Abu Bello, však označení za teroristy odmítají a tvrdí, že pouze zajišťují obživu pro své rodiny v situaci, kdy je státní správa zcela opustila.

Magyar změní ústavu, aby dosáhl odvolání maďarského prezidenta

Maďarský premiér Péter Magyar v pondělí pohrozil, že změní ústavu země, aby dosáhl odvolání prezidenta Tamáse Sulyoka. Předseda vlády prohlásil, že jeho kabinet využije veškeré dostupné právní prostředky k sesazení hlavy státu, která je spojencem bývalého premiéra Viktora Orbána. Magyar novinářům sdělil, že tento legislativní proces potrvá přibližně měsíc, přičemž cílem je co nejrychlejší schválení potřebných zákonů k odstranění politických loutek z úřadů.

Netanjahu nařídil armádě zahájit bombardování Bejrútu

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu nařídil armádě zahájit bombardování jižních předměstí Bejrútu, což představuje nejvážnější vyostření konfliktu v Libanonu od vyhlášení příměří ze 17. dubna. Netanjahu společně s ministrem obrany Israelem Kacem uvedli, že cílem leteckých úderů jsou teroristické objekty, a krok zdůvodnili opakovaným a trvalým porušováním klidu zbraní ze strany Hizballáhu.

Není správné lpět na české koruně, pokud by brzdila rozvoj. Skepsi vůči euru vytváří politici, varoval Pavel

Prezident Petr Pavel se na konferenci reVize Česka 2026 opětovně vyslovil pro zavedení společné evropské měny. Podle jeho názoru není správné lpět na české koruně v momentě, kdy by mohla brzdit další hospodářský rozvoj země. Hlava státu upozornila na to, že tuzemská ekonomika je s eurozónou velmi silně provázaná. Z toho důvodu je podle něj jednoznačně výhodnější sedět přímo u stolu, kde se schvalují klíčová rozhodnutí, než zůstávat za dveřmi a následně se vzniklým důsledkům pouze přizpůsobovat.

Írán si přeje dohodu, tvrdí Trump a mlčí o Kuvajtu. Zasedne RB OSN

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social uvedl, že Írán si dohodu velmi přeje, a zároveň ostře zkritizoval své politické oponenty i spolustraníky za jejich vyjádření k probíhajícím vyjednáváním s Teheránem. Podle jeho slov mu neustálé komentáře a výzvy k rychlejšímu či pomalejšímu postupu, případně k vyhlášení či nevyhlášení války, výrazně komplikují vyjednávací pozici. Trump vyzval veřejnost i politiky ke klidu s tím, že na konci vše dobře dopadne.

USA zaútočily na íránské radary a řídící a velící centra

Americká armáda o víkendu provedla v Íránu údery, které označila za sebeobranu. K této vojenské akci došlo v době, kdy prezident Donald Trump odeslal zpět své návrhy na změny v plánované dohodě. Cílem tohoto dokumentu má být prodloužení stávajícího příměří v regionu a také opětovné otevření strategického Hormuzského průlivu.

