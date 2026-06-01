Magyar změní ústavu, aby dosáhl odvolání maďarského prezidenta

Libor Novák

1. června 2026 14:28

Péter Magyar
Maďarský premiér Péter Magyar v pondělí pohrozil, že změní ústavu země, aby dosáhl odvolání prezidenta Tamáse Sulyoka. Předseda vlády prohlásil, že jeho kabinet využije veškeré dostupné právní prostředky k sesazení hlavy státu, která je spojencem bývalého premiéra Viktora Orbána. Magyar novinářům sdělil, že tento legislativní proces potrvá přibližně měsíc, přičemž cílem je co nejrychlejší schválení potřebných zákonů k odstranění politických loutek z úřadů.

Požadavek na prezidentovu rezignaci vznesl premiér ihned po svém vítězství v dubnových parlamentních volbách. Sulyok, který byl do prezidentské funkce zvolen v roce 2024 po odstoupení své předchůdkyně Katalin Novákové kvůli její roli v pedofilním skandálu, se však úřadu vzdát odmítá.

V neděli uvedl, že ze své funkce neodstoupí, protože důstojnost prezidentského mandátu od něj vyžaduje neochvějnost. Jeho funkční období přitom řádně vyprší až v březnu roku 2029.

Záměr změnit ústavu kvůli odvolání hlavy státu by mohl v Maďarsku vyvolat ústavní krizi. Tento krok navíc riskuje zkomplikování konečné dohody s Evropskou komisí ohledně uvolnění miliard eur z unijních fondů.

Brusel slíbil tyto finanční prostředky Maďarsku poskytnout pod podmínkou, že Magyarova vláda provede zásadní reformy v oblasti soudnictví, veřejných zakázek a protikorupčních opatření.

O uvolnění peněz jednal maďarský premiér v pátek s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Zatímco Magyar po schůzce optimisticky prohlásil, že se mu podařilo Budapešť o odblokování financí přesvědčit, představitelé Evropské komise byli ve svých vyjádřeních opatrnější.

Dohodu popsali spíše jako politickou shodu na obecném směřování reforem než jako definitivní rozhodnutí o vyplacení peněz.

Nový maďarský premiér Péter Magyar oznámil, že se jeho země připojí k Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO). Tento krok znamená zásadní obrat oproti politice předchozího ministerského předsedy Viktora Orbána, který vstup do této instituce dlouhodobě odmítal s argumentem, že by to narušilo národní suverenitu. Maďarsko tak dosud patřilo k několika málo členským státům Evropské unie, které stály mimo tento unijní orgán zaměřený na boj proti podvodům.
Maďarsko dnes zažilo historický zlom, který uzavřel jednu z nejvýraznějších kapitol jeho moderních dějin. Na ustavujícím zasedání parlamentu byl novým předsedou vlády zvolen Péter Magyar, lídr hnutí Tisza. Tímto aktem po šestnácti letech oficiálně skončila éra Viktora Orbána, jehož národně konzervativní politika formovala zemi od roku 2010.

Chlubí se násilím na internetu, získávají politický vliv. Afriku kromě eboly devastují i ozbrojené gangy

Severozápadní nigerský stát Katsina a přilehlá přírodní rezervace Rugu se staly centrem brutální banditské krize, která sužuje celou oblast. Ozbrojené kriminální gangy zde pravidelně přepadávají vesnice, vraždí obyvatele, znásilňují a unášejí lidi pro výkupné. Vůdci těchto skupin, jako je dvaatřicetiletý Abu Bello, však označení za teroristy odmítají a tvrdí, že pouze zajišťují obživu pro své rodiny v situaci, kdy je státní správa zcela opustila.

Netanjahu nařídil armádě zahájit bombardování Bejrútu

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu nařídil armádě zahájit bombardování jižních předměstí Bejrútu, což představuje nejvážnější vyostření konfliktu v Libanonu od vyhlášení příměří ze 17. dubna. Netanjahu společně s ministrem obrany Israelem Kacem uvedli, že cílem leteckých úderů jsou teroristické objekty, a krok zdůvodnili opakovaným a trvalým porušováním klidu zbraní ze strany Hizballáhu.

Není správné lpět na české koruně, pokud by brzdila rozvoj. Skepsi vůči euru vytváří politici, varoval Pavel

Prezident Petr Pavel se na konferenci reVize Česka 2026 opětovně vyslovil pro zavedení společné evropské měny. Podle jeho názoru není správné lpět na české koruně v momentě, kdy by mohla brzdit další hospodářský rozvoj země. Hlava státu upozornila na to, že tuzemská ekonomika je s eurozónou velmi silně provázaná. Z toho důvodu je podle něj jednoznačně výhodnější sedět přímo u stolu, kde se schvalují klíčová rozhodnutí, než zůstávat za dveřmi a následně se vzniklým důsledkům pouze přizpůsobovat.

Írán si přeje dohodu, tvrdí Trump a mlčí o Kuvajtu. Zasedne RB OSN

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social uvedl, že Írán si dohodu velmi přeje, a zároveň ostře zkritizoval své politické oponenty i spolustraníky za jejich vyjádření k probíhajícím vyjednáváním s Teheránem. Podle jeho slov mu neustálé komentáře a výzvy k rychlejšímu či pomalejšímu postupu, případně k vyhlášení či nevyhlášení války, výrazně komplikují vyjednávací pozici. Trump vyzval veřejnost i politiky ke klidu s tím, že na konci vše dobře dopadne.

USA zaútočily na íránské radary a řídící a velící centra

Americká armáda o víkendu provedla v Íránu údery, které označila za sebeobranu. K této vojenské akci došlo v době, kdy prezident Donald Trump odeslal zpět své návrhy na změny v plánované dohodě. Cílem tohoto dokumentu má být prodloužení stávajícího příměří v regionu a také opětovné otevření strategického Hormuzského průlivu.

Moravec vyzval Babiše, aby si ho předplatil. Premiér ho předtím hodnotil

Novinář Václav Moravec již během minulého týdne odstartoval svůj vlastní mediální projekt a v první politické diskuzi přivítal ministra zahraničí Petra Macinku (Motoristé), člena vlády Andreje Babiše. Dokonce i premiér se následně vyjádřil k novému počinu bývalého televizního moderátora. 

Tornádo na jihu Čech. Meteorologové se obracejí na svědky

Meteorologové v neděli varovali především před bouřkami, které mohly být i velmi silné, ale podle nejnovějších informací se možná vyskytlo i slabé tornádo. Zprávy o jevu přišly odpoledne z jižních Čech. Na událost upozornil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).  

Nedělní bouřky mohou být i velmi silné, varovali meteorologové

Česku se ani v neděli nevyhnou bouřky. Potvrzuje to dnešní aktualizovaná výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), která zvyšuje stupeň nebezpečí bouřek během odpoledne a večera. Meteorologové nadále varují i před požáry. 

