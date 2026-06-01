Magyar změní ústavu, aby dosáhl odvolání maďarského prezidenta

Maďarský premiér Péter Magyar v pondělí pohrozil, že změní ústavu země, aby dosáhl odvolání prezidenta Tamáse Sulyoka. Předseda vlády prohlásil, že jeho kabinet využije veškeré dostupné právní prostředky k sesazení hlavy státu, která je spojencem bývalého premiéra Viktora Orbána. Magyar novinářům sdělil, že tento legislativní proces potrvá přibližně měsíc, přičemž cílem je co nejrychlejší schválení potřebných zákonů k odstranění politických loutek z úřadů.
Požadavek na prezidentovu rezignaci vznesl premiér ihned po svém vítězství v dubnových parlamentních volbách. Sulyok, který byl do prezidentské funkce zvolen v roce 2024 po odstoupení své předchůdkyně Katalin Novákové kvůli její roli v pedofilním skandálu, se však úřadu vzdát odmítá.
V neděli uvedl, že ze své funkce neodstoupí, protože důstojnost prezidentského mandátu od něj vyžaduje neochvějnost. Jeho funkční období přitom řádně vyprší až v březnu roku 2029.
Záměr změnit ústavu kvůli odvolání hlavy státu by mohl v Maďarsku vyvolat ústavní krizi. Tento krok navíc riskuje zkomplikování konečné dohody s Evropskou komisí ohledně uvolnění miliard eur z unijních fondů.
Brusel slíbil tyto finanční prostředky Maďarsku poskytnout pod podmínkou, že Magyarova vláda provede zásadní reformy v oblasti soudnictví, veřejných zakázek a protikorupčních opatření.
O uvolnění peněz jednal maďarský premiér v pátek s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Zatímco Magyar po schůzce optimisticky prohlásil, že se mu podařilo Budapešť o odblokování financí přesvědčit, představitelé Evropské komise byli ve svých vyjádřeních opatrnější.
Dohodu popsali spíše jako politickou shodu na obecném směřování reforem než jako definitivní rozhodnutí o vyplacení peněz.
