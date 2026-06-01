Výhled počasí na první letní víkend. Tropické teploty se nečekají

Jan Hrabě

1. června 2026 7:00

Letní příroda Foto: Roman Veselý / INCORP images

V Česku dnes začíná meteorologické léto. Není tedy divu, že meteorologové už tuší, jak bude vypadat první letní víkend letošního roku. Tropických teplot se ve volných dnech nedočkáme, vyplývá z výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Meteorologové v tuto chvíli předpokládají, že od soboty do následujícího pondělí bude převážně oblačno. Místy se vyskytnou přeháňky, ojediněle dojde i na bouřky. Oblačnosti ale má postupně ubývat.

Tropických teplot se během prvního červnového a tím pádem i letního víkendu nedočkáme. Noční minima klesnou maximálně na 10 °C. Přes den pak bude rtuť teploměru stoupat až na 26 stupňů. 

Výhled pro ČR od soboty do pondělí:

Předpokládáme převážně oblačno a místy přeháňky, ojediněle i bouřky. Postupně čekáme ubývání oblačnosti jen s ojedinělým výskytem srážek. Nejnižší noční teploty 16 až 12 °C, při malé oblačnosti až 10 °C. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 °C.

Tornádo na jihu Čech. Meteorologové se obracejí na svědky

Tornádo na jihu Čech. Meteorologové se obracejí na svědky

Meteorologové v neděli varovali především před bouřkami, které mohly být i velmi silné, ale podle nejnovějších informací se možná vyskytlo i slabé tornádo. Zprávy o jevu přišly odpoledne z jižních Čech. Na událost upozornil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).  

Írán si přeje dohodu, tvrdí Trump a mlčí o Kuvajtu. Zasedne RB OSN

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social uvedl, že Írán si dohodu velmi přeje, a zároveň ostře zkritizoval své politické oponenty i spolustraníky za jejich vyjádření k probíhajícím vyjednáváním s Teheránem. Podle jeho slov mu neustálé komentáře a výzvy k rychlejšímu či pomalejšímu postupu, případně k vyhlášení či nevyhlášení války, výrazně komplikují vyjednávací pozici. Trump vyzval veřejnost i politiky ke klidu s tím, že na konci vše dobře dopadne.

USA zaútočily na íránské radary a řídící a velící centra

Americká armáda o víkendu provedla v Íránu údery, které označila za sebeobranu. K této vojenské akci došlo v době, kdy prezident Donald Trump odeslal zpět své návrhy na změny v plánované dohodě. Cílem tohoto dokumentu má být prodloužení stávajícího příměří v regionu a také opětovné otevření strategického Hormuzského průlivu.

Moravec vyzval Babiše, aby si ho předplatil. Premiér ho předtím hodnotil

Novinář Václav Moravec již během minulého týdne odstartoval svůj vlastní mediální projekt a v první politické diskuzi přivítal ministra zahraničí Petra Macinku (Motoristé), člena vlády Andreje Babiše. Dokonce i premiér se následně vyjádřil k novému počinu bývalého televizního moderátora. 

Bývalému princi Andrewovi pomáhá nedůvěra svědkyň v britskou policii

Britská policie se i po opakované výzvě potýká s nedůvěrou případných svědků v případu vyšetřování bývalého prince Andrewa. Ženy, které údajně mají informace o činech králova bratra, podle právního zástupce nechtějí s policisty spolupracovat. Americký advokát Brad Edwards to řekl BBC

