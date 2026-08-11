Počet mrtvých v Kolumbii překročil 200. Pohřešují se tisíce lidí

Záchranné složky v Kolumbii svádějí dramatický boj s časem a zpod sutin zřícených budov se snaží vyprostit tisíce pohřešovaných lidí po nejničivějším zemětřesení v zemi za toto století. Otřesy o síle 7,4 stupně, které v pondělí ráno zasáhly západní část státu, si podle nejnovějších zpráv vyžádaly již nejméně 224 lidských životů. Tragická bilance se však bude téměř jistě dále zvyšovat, neboť úřady v nejvíce postižených oblastech evidují obrovské množství nezvěstných obyvatel.
V milionovém městě Cali, které se stalo jedním z ohnisek katastrofy, pracují záchranáři nepřetržitě i během noci. Zhruba den po prvních otřesech se hasičům podařilo z trosky vícepatrového domu vytáhnout živého pětatřicetiletého muže, což vneslo novou naději do řad dobrovolníků i profesionálních složek. Městské úřady potvrdily, že ze 150 zcela zničených objektů v Cali se dosud podařilo zachránit téměř čtyři desítky přeživších, mnoho dalších míst ale stále čeká na prohledání.
Místní obyvatelé na mnoha místech nečekali na příjezd těžké techniky a do vyprošťovacích prací se pustili vlastníma rukama. V jedné z částí města se civilistům podařilo ze zříceného hotelu zachránit několik živých hostů, přestože pohled na ulice zůstává tragický a těla desítek obětí musela být provizorně zakryta přímo na chodnících. Nově zvolený kolumbijský prezident Abelardo de la Espriella potvrdil, že v celém okolním departementu bylo zničeno přes pět tisíc domovů.
Podobně hrozivá situace panuje také v severněji ležícím městě Pereira, kde záchranáři hlásej přinejmenším padesát lidí uvězněných pod ruinami desítek spadlých staveb. Starosta města se během tiskové konference neubránil slzám, když popisoval historickou tragédii a fakt, že tamní nemocnice nápor stovek zraněných pacientů zvládají jen s největším vypětím sil. Dosavadní zprávy z tohoto centra kávového regionu potvrzují již více než šest desítek mrtvých.
Pondělní přírodní pohroma představuje nejničivější seizmickou událost v Kolumbii od začátku roku 1999, kdy mírně slabší zemětřesení ve stejném regionu připravilo o život přes tisíc lidí. Současná katastrofa zároveň staví do mimořádně náročné pozice novou hlavu státu. Populistický prezident de la Espriella totiž složil přísahu a ujal se úřadu pouhé tři dny předtím, než západní část země zasáhly ničivé otřesy.
Reakce kolumbijských orgánů je v médiích i mezi odborníky srovnávána s nedávným červnovým zemětřesením v sousední Venezuele, které si vyžádalo tisíce obětí. Zatímco tehdejší autoritářské vedení ve Venezuele čelilo drtivé kritice za pomalý, nepřehledný a neefektivní postup v prvních klíčových hodinách po tragédii, kolumbijský aparát zareagoval nepoměrně rychleji a organizovaněji, přičemž na místo neštěstí ihned vyslal tisíce vojáků k udržení pořádku a pomoci obyvatelstvu.
Nový kolumbijský prezident bezprostředně po otřesech vyhlásil stav nouze a osobně převzal řízení záchranných operací. Do zasažených departementů okamžitě zamířily týmy vedené jednotlivými astronomy a ministry nově sestaveného kabinetu, kteří pravidelně informují veřejnost o vývoji situace. Prezident navíc plánuje osobní inspekci v nejvíce poškozených městech, kde má koordinovat distribuci humanitární pomoci a nasazení záchranářů.
Analytici podle webu The Guardian přisuzují rozdílný přístup obou sousedních států především odlišným politickým a institucionálním podmínkám. Zatímco Venezuela se potýká s dlouholetou hospodářskou i politickou krizí, která oslabila státní struktury i neziskový sektor, Kolumbie si přes veškeré vnitřní rozpory zachovává fungující demokratické instituce a energickou občanskou společnost, jež dokáže v krizových situacích mobilizovat potřebné zdroje.
Právě akceschopnost státu a transparentní komunikace představují podle odborníků zásadní faktor pro zvládnutí prvotního šoku. Vlnu solidarity vyvolala událost i na sociálních sítích, kde komentátoři vyzdvihují rychlé nasazení armády a záchranářů. Rychlá reakce v prvních hodinách po katastrofě je totiž klíčová pro záchranu lidí zavaleno pod sutinami, kde o přežití rozhoduje doslova každá minuta.
Před kolumbijskou vládou však stojí dlouhodobá a extrémně náročná výzva, která prověří stabilitu nového kabinetu. Jakmile pomine počáteční fáze vyprošťování přeživších, bude muset stát zajistit náhradní ubytování a materiální podporu pro tisíce rodin, které přišly o své domovy i obživu. Pokud by rekonstrukce zničené infrastruktury vázla, počáteční odhodlání a pozitivní hodnocení státní pomoci by mohlo velmi rychle vystřídat hněv a frustrace zasažených obyvatel.
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Zdroj: Libor Novák