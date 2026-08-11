Česká televize představila náhradu za Moravce. Zveřejnila podzimní program

Česká televize vstupuje do nadcházející podzimní sezóny s pestrou nabídkou, která osloví milovníky kvalitní hrané tvorby, zábavy i vrcholového sportu. Vedení Kavčích hor na tiskové konferenci uvedlo, že staví nadcházející programové schéma na rozmanitosti a prvotřídním zpracování, přičemž cílem je nabídnout divákům nejsilnější výběr původní české produkce za poslední léta napříč všemi kanály.
Jedním z hlavních lákadel dramatické tvorby bude dvoudílná historická adaptace oceněného románu Kateřiny Tučkové Gerta Schnirch. Snímek v režii Tomáše Mašína, v němž se v ústředních úlohách představí Barbora Váchová a Milena Steinmasslova, zachycuje osudy ženy z česko-německého manželství na pozadí pohnutých událostí minulého století.
Na obrazovky se rovněž vrací oblíbený Ivan Trojan v třetí řadě kriminální série Docent. Příznivci napětí se mohou těšit na novinkový seriál Hec z prostředí venkovské komunity, zatímco odlehčenější žánr zastoupí vztahové drama Na tělo v režii Jana Hřebejka, které mapuje setkání bývalých spolužáků po třech desetiletích. Mladší generaci je pak určen projekt Filter zaměřený na úskalí dospívání.
Významným milníkem prošla struktura zpravodajství a publicistiky. Po nedávném ukončení tradičních nedělních diskusí přichází veřejnoprávní média s koncepcí nazvanou Nedělní debata, která od konce srpna propojí přímý politický střet na ČT1 s navazujícím odborným rozborem na stanici ČT24. V moderátorském týmu se nepravidelně vystřídají Jana Peroutková, Lukáš Dolanský, Jiří Václavek a Daniel Takáč. Program doplní také tematická vysílání k nadcházejícím volbám a publicistické pořady zaměřené na dění v regionech.
V oblasti zábavních formátů se na obrazovky vrací osvědčená taneční show StarDance, která tímto vstupuje již do své čtrnácté řady. Úplnou novinkou je pak diskusní pořad Na jednoho, vycházející z úspěšného francouzského konceptu, kde v roli tazatelů vystupují redaktoři s poruchou autistického spektra za průvodcovství Erika Čipery.
Dokumentární sekce nabídne pohled do soukromí předních českých umělců i speciální snímek připravovaný k devadesátému výročí narození prezidenta Václava Havla, zatímco ČT art chystá pásmo zaměřené na architekturu, módu a tuzemskou hudební scénu.
Na svoje si přijdou i příznivci sportovního vysílání. Stanice ČT sport zprostředkuje návrat prestižního Davis Cupu do pražské O2 areny i souboje fotbalové reprezentace v rámci Ligy národů. Čeští fanoušci budou moci sledovat také účinkování basketbalistek na světovém šampionátu po dlouhých dvanácti letech či domácí mistrovství Evropy ve volejbalu a házené ženských týmů.
Pro nejmladší diváky jsou přichystány nové večerníčkové příběhy s populárními postavičkami a vědomostní soutěž zaměřená na objevování nejrůznějších profesí.
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Zdroj: Libor Novák