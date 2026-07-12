Filmové Vary jsou u konce. Vyhrálo Padlé ovoce, cenu má i Vášáryová

Jan Hrabě

Jan Hrabě

12. července 2026 9:13

Ilustrační fotografie.
Ilustrační fotografie. Foto: Mariusz Stankowski / INCORP images

Jubilejní šedesátý ročník karlovarského filmového festivalu v sobotu večer vyvrcholil slavnostním zakončením, kde byly předány ceny. Křišťálový glóbus získal film Padlé ovoce, udělena byla také tři čestná ocenění. 

Režisér filmu Padlé ovoce Aung Phyoe​​ si hlavní festivalovou cenu převzal přímo z rukou francouzské herečky Juliette Binoche, která byla během slavnostního zakončení sama oceněna Křišťálovým glóbem za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. 

"Moc jsem si přála sem přijet. Už velmi dávno. Moc to pro mě znamená,” začala s dojetím svou děkovnou řeč. Poté vyzdvihovala sílu čirosti, schopnost ukázat lidskost a všechny emoce, kterými procházíme. Potřebujeme podle ní hledat cesty, jak se společně sblížit. „Naše práce je pomyslný kruh. Ne pyramida. Reprezentuje pocit, že jsme všichni spolu,” pokračovala.

Výkonný ředitel KVIFF Kryštof Mucha a umělecký ředitel festivalu Karel Och předali ještě dvě další čestná ocenění. Pro Cenu prezidenta si přišli legendární slovenská herečka Magda Vášáryová a charismatický americký herec Jeffrey Wright. 

Už v předchozím průběhu festivalu se Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii dostal do rukou slavného hollywoodského herce Dustina Hoffmana. Cenu prezidenta obdrželi herci Maggie Gyllenhaalová a Jesse Eisenberg.

Letošní jubilejní šedesátý ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary se v lázeňském městě na západě Čech uskutečnil ve dnech 3. až 11. července. 

3. července 2026 21:58

Odstartoval filmový festival ve Varech. Hoffman si přišel pro Křišťálový glóbus

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