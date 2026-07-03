Odstartoval filmový festival ve Varech. Hoffman si přišel pro Křišťálový glóbus

V Česku dnes začal jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Hvězdy v čele s několika hollywoodskými hvězdami se představily na červeném koberci. Zlatým hřebem slavnostního ceremoniálu bylo udělení Křišťálového glóbu za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii americkému herci Dustinu Hoffmanovi.
Kromě Hoffmana si také herečka Maggie Gyllenhallová převzala Cenu prezidenta. V sobotu obdrží stejné ocenění i herec, scénárista a režisér Jesse Eisenberg. V souvislosti s oceněním Hoffmana bude v rámci filmové přehlídky uveden jeho průlomový snímek Absolvent režiséra Mikea Nicholse, který vznikl podle stejnojmenného románu Charlese Webba.
Pořadatelé festivalu označili Američana za jednoho z nejvšestrannějších herců filmové historie, který svou genialitou a precizním herectvím zcela proměnil ideál hollywoodského hrdiny. "Jako sedminásobný držitel nominace na Oscara a dvojnásobný vítěz této ceny se nesmazatelně zapsal do světové kinematografie," uvedli organizátoři.
Eisenberg, držitel dvou oscarových nominací a řady prestižních filmových ocenění, představí návštěvníkům akce snímek Dvojník, v němž si zahrál pod vedením režiséra Richarda Ayoadeho.
Gyllenhallová v západočeském lázeňském městě uvede svůj letošní film Nevěsta!, na němž se podílela jako režisérka, scénáristka a producentka. Snímek je nápaditým pokračováním klasického příběhu o Frankensteinovi.
Letošní jubilejní ročník karlovarského filmového festivalu potrvá až do neděle 11. července, kde budou udělena další ocenění.
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Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary (MFF KV) , filmy , Karlovarský kraj
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Zdroj: Jan Hrabě