Opět ho vypískají? Klempíř dorazil na festival do Varů, i když tvrdil, že nepřijede

Libor Novák

4. července 2026 18:16

Oto Klempíř (ministr kultury)
Oto Klempíř (ministr kultury) Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) nakonec navzdory svým předchozím prohlášením dorazil na Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Novináři jej zastihli v momentě, kdy se ubytovával v luxusním Grandhotelu Pupp. 

Svou nepřítomnost na slavnostním pátečním galavečeru šéf resortu podle Blesku zdůvodnil tím, že úvodní ceremonie má být věnována výhradně kinematografii, jejím tvůrcům a organizátorům, nikoliv politickým debatám.

Podle svých slov nechtěl do sváteční atmosféry přilévat olej do ohně a strhávat na sebe pozornost, která by vedla jen k emotivním titulkům v médiích. V kuloárech se však spekulovalo o tom, že se ministr chtěl vyhnout podobně nepříjemnému přijetí, jaké zažil o týden dříve.

Zatímco se v Karlových Varech promítaly první snímky, Klempíř na sociálních sítích sdílel svou fotografii z ostravského hudebního festivalu Beats for Love a popřál filmové přehlídce úspěšný průběh. Možnou narážku na jeho nejednoznačný postoj si neodpustil moderátor Marek Eben.

Ten během úvodního slova připomněl, že festival letos slaví jubilejní 60. ročník, a s úsměvem podotkl, že existují výročí, na která musíte pozvat i lidi, u nichž tajně doufáte, že nakonec nedorazí. Hned poté však Eben oficiálně poděkoval ministerstvu kultury jako jednomu z hlavních podporovatelů celé akce.

Ministr kultury čelí v posledních dnech značné vlně veřejné nespokojenosti. Na folklorním festivalu ve Strážnici ho totiž návštěvníci minulý týden hlasitě vypískali, což Klempíř následně připsal kombinaci alkoholu, horka a projevů nenávisti. Vedení Strážnice se však proti takovému hodnocení ohradilo.

Napjatá situace kolem vládních představitelů za stranu Motoristé navíc gradovala i během dalšího festivalového dne, kdy se pod palbou skandování „vypadni!“ ocitl ministr zahraničních věcí Petr Macinka. Nad jeho vystoupením před třicetitisícovým publikem vyjádřila nesouhlas i vicepremiérka Alena Schillerová (ANO), na což Macinka reagoval veřejnou omluvou za svůj projev.

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Zdroj: Libor Novák

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