Knížák ovlivnil několik generací, konstatoval ministr Klempíř

Jan Hrabě

Jan Hrabě

26. července 2026 18:51

Oto Klempíř
Oto Klempíř Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Česko v neděli zasáhla smutná zpráva. Ve věku 86 let zemřel známý výtvarný umělec a hudebník Milan Knížák, někdejší ředitel Národní galerie či rektor Akademie výtvarných umění. Podle ministra kultury Oto Klempíře (Motoristé) odešel autor, který po desítky let utvářel dějiny moderního českého umění. 

"Dnes ráno zemřel Milan Knížák. Autor, který byl součástí dějin moderního českého umění a po desítky let je sám utvářel. Osobnost, která výrazně vstoupila nejen do uměleckého světa, ale svým osobitým pohledem pomáhala formovat i českou společnost," napsal Klempíř na sociální síti. 

Knížák podle ministra hájil svobodu tvorby i člověka, patřil k průkopníkům českého akčního umění a jako umělec i pedagog ovlivnil několik generací. "Do české kultury vnesl odvahu, osobitost a přesvědčení, že umění nemá svět jen zachycovat, ale může do něj vstupovat a měnit ho. Jeho stopa zůstane v galeriích, školách, knihách, hudbě i v lidech, které inspiroval," uvedl člen Babišovy vlády.

"Česká kultura dnes ztratila jednu ze svých nejvýraznějších osobností moderní doby. Jeho rodině, blízkým, přátelům a všem, kdo ho znali a měli rádi, vyjadřuji upřímnou soustrast," dodal Klempíř. 

Knížák se narodil v dubnu 1940 v Plzni do rodiny učitele na měšťanské škole a úřednice. Od malička se chtěl stát malířem, poprvé vystavoval v roce 1958 v Mariánských Lázních, kde studoval gymnázium. Později složil zkoušky na Akademii výtvarných umění v Praze, ale studium nedokončil.

V 60. letech minulého století založil uměleckou skupinu Aktual, byl přijat do Svazu československých výtvarných umělců a stal se členem mezinárodního hnutí Fluxus. V roce 1968 odcestoval do USA, kde strávil dva roky. V roce 1970 se vrátil do Československa, kde ale neměl možnost oficiálně pracovat. Živil se různými profesemi, prodával obrazy či restauroval loutky. 

Knížák se posléze stal výraznou osobností porevolučního období. V letech 1990 až 1997 byl rektorem Akademie výtvarných umění v Praze, kde byl zároveň vedoucím Ateliéru intermediální tvorby. Mezi lety 1999 až 2011 působil ve funkci ředitele Národní galerie. V roce 1998 neúspěšně kandidoval za ODS do Senátu v Berouně. 

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