Chorvatsko pohltily rozsáhlé lesní požáry

Rozsáhlý lesní požár, který se během noci na pátek přehnal přes pobřežní oblasti Chorvatska, si vyžádal nejméně jednu lidskou oběť a přibližně čtyři desítky zraněných. Plameny zasáhly vyhledávané turistické lokality i přilehlá sídla v blízkosti Jadranského moře. Místní úřady i záchranné složky označují tuto živelní pohromu za jednu z nejničivějších v historii země.
Ohnisko požáru vzniklo ve čtvrtek večer v blízkosti vesnice Lokva Rogoznica. V důsledku nepříznivých povětrnostních podmínek a sucha se plameny začaly nekontrolovatelně šířit směrem k šest kilometrů vzdálenému turistickému městu Omiš. Rychlému postupu ohně napomáhal zejména silný vítr, který plameny vzněcoval a hnal přes vysušenou vegetaci.
Podle oficiálních údajů chorvatského premiéra Andreje Plenkoviće muselo být z ohrožených oblastí evakuováno přibližně 1 200 místních obyvatel a zahraničních turistů, píše BBC. Několik desítek zraněných osob bylo převratně převezeno do nemocnic, přičemž nejméně deset lidí skončilo v péči lékařů na jednotkách intenzivní péče.
Při následném prohledávání požářiště složky integrovaného záchranného systému potvrdily nález jednoho lidského těla bez známek života. Hasičský velitel Slavko Tucakovic potvrdil, že požární bouře spalovala vše, co jí stálo v cestě. Během pouhých čtyř hodin se ohnišťový pás rozšířil na plochu o rozloze přibližně jednoho tisíce hektarů.
Zasaženy byly také obce v blízkosti jadranského města Split, kde plameny postupovaly po svazích pokrytých borovicovými lesy. Živel způsobil rozsáhlé škody na obytných domech, hospodářských staveních i zaparkovaných vozidlech. Hustý dým a gigantické plameny zbarvily noční oblohu do ruda a vyhnaly stovky lidí z jejich domovů.
Do záchranných prací bylo během čtvrteční noci nasazeno více než tři sta profesionálních i dobrovolných hasičů. Intenzita ohně však byla v některých úsecích natolik vysoká, že zasahující jednotky musely před postupující ohnivou hradbou dočasně ustoupit. Dramatickou situaci dokreslují i případy, kdy lidé museli před plameny skákat do moře z lodí.
V několika pobřežních městech byla během noci urychleně zřízena nouzová evakuační střediska, která poskytla přístřeší lidem bez domova. Premiér Andrej Plenković při své páteční inspekci zasaženého regionu uvedl, že se oheň šířil bleskovou rychlostí za přispění orkánového větru. Skutečnost, že se záchranářům podařilo uchránit další obytné části, označil za zázrak.
Velitel dobrovolných hasičů z Omiše Višeslav Pešić popsal, že chaos na místě komplikoval samotný zásah. Mnoho lidí opouštělo své automobily přímo v koridoru postupu požáru, čímž vznikly dopravní zátarasy. Opuštěná vozidla následně zablokovala průjezdní cesty pro těžkou hasičskou techniku a zpomalila dodávky vody.
Současný ničení v Chorvatsku je součástí širší vlny extrémního počasí, která v letošním letním období zasáhla celou Evropu. Vysoké teploty a dlouhotrvající sucho vytvořily ideální podmínky pro vznik a šíření lesních požárů v řadě dalších evropských zemí, jejichž záchranné složky rovněž čelí značnému přetížení.
Podobně dramatická situace nastala v řecké oblasti Agios Vasileios, kde muselo být z plážového rezortu pomocí lodí evakuováno přes dvě stě osob. V jižní Francii v departementu Landes opustilo své domovy více než pět set obyvatel kvůli požáru v blízkosti území, které bylo ohněm zasaženo již v minulosti.
Rozsáhlé lesní požáry pohltily i státy v západní Evropě. V západním Německu bylo z obce Gey poblíž belgických hranic evakuováno přes dva tisíce lidí poté, co se plameny z přilehlého lesa začaly nebezpečně přibližovat k obytné zástavbě.
Vážná výstraha před vysokým rizikem vzniku lesních požárů byla vydána také pro miliony obyvatel Anglie a Walesu. Hasičské sbory na britských ostrovech v současnosti bojují s několika aktivními ohnisky, a to zejména v oblasti West Midlands, kde horké a suché počasí nadále komplikuje likvidaci plamenů.
Související
V chorvatském Omiši vypukl rozsáhlý požár, pomáhají i čeští policisté
Češka nesla na pláži v Chorvatsku slunečník. Zasáhl ji blesk, v nemocnici bojuje o život
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Španělsko a Maroko se bojí další migrační vlny. Výrazně posilují bezpečnost na hranicích
před 2 hodinami
Rusko vydalo zatykač na Conora Kennedyho, syna ministra zdravotnictví USA
před 3 hodinami
Chorvatsko pohltily rozsáhlé lesní požáry
před 5 hodinami
Pět let od návratu Tálibánu k moci: Afghánistán se hroutí, lidem hrozí hladomor
před 6 hodinami
Indonésii zasáhlo silné zemětřesení, nejméně pět mrtvých
před 7 hodinami
Trump: V nejbližší době prohlásím Hormuzský průliv za území Spojených států
před 8 hodinami
Předpověď počasí na příští týden slibuje déšť. Meteorologové ale mírní očekávání
včera
Sucho v Evropě způsobuje i fenomén, který experti pozorují už desítky let
včera
Podvod připravil seniora o miliony. Myslel si, že investuje s premiérem
včera
Sparta se ke Slavii v Lize mistrů nepřidá. V předkole nestačila na Lyon
včera
Plány monarchie odhaleny. Figuruje stále i jméno bývalého prince Andrewa
včera
Policie zastavila pátrání po pohřešovaném z jezera Most. Zmizel při bouřce
včera
Pražské letiště obnovilo provoz na hlavní ranveji. Prošla modernizací
včera
Motocyklista Salač senzačně zvítězil na okruhu Silverstone. Vyhrál ve třídě Moto2
včera
Počasí o víkendu: Česko sejmou další vedra, místy se čeká až 37 stupňů
včera
Zelenskyj má další problém. Nikomu se k Trumpovi nechce
včera
Rozsáhlé razie ve Francii: Kvůli požárům byly zatčeny stovky lidí
včera
Tusk: Polské bezpečnostní složky zmařily ruský atentát na amerického občana ve Varšavě
včera
Protiválečný politik Naděždin, kterému Moskva nepovolila kandidovat proti Putinovi, uprchl z Ruska
včera
Trumpovi se nelíbí drony ze zahraničí. Uvalil na ně stoprocentní cla
Spojené státy zavádějí nová cla na dovoz bezpilotních letounů a jejich komponentů, která dosáhnou výše až 100 procent. Americký prezident Donald Trump podepsal příslušnou proklamaci po prošetření ze strany ministra obchodu Howarda Lutnicka.
Zdroj: Libor Novák