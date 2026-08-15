Rusko vydalo zatykač na Conora Kennedyho, syna ministra zdravotnictví USA

Libor Novák

15. srpna 2026 13:19

Ministr zdravotnictví a sociálních věcí Robert F. Kennedy Jr.
Ministr zdravotnictví a sociálních věcí Robert F. Kennedy Jr. Foto: The White House

Moskevský obvodní soud schválil žádost o vzetí do vazby v nepřítomnosti na občana Spojených států Conora Kennedyho, syna ministra zdravotnictví USA Roberta F. Kennedyho, který je v Ruské federaci obviněn z účasti v ozbrojeném konfliktu na straně Ukrajiny jako žoldnéř. Rozhodnutí soudu již nabylo právní moci poté, co jej v odvolacím řízení potvrdil Moskevský městský soud.

Dvaatřicetiletý Conor Kennedy, který je pravnukem bývalého amerického prezidenta Johna F. Kennedyho a vnukem někdejšího ministra spravedlnosti Roberta Kennedyho, čelí obvinění z trestného činu účasti žoldnéře v ozbrojeném konfliktu.

V případě dopadení a odsouzení v Rusku mu podle TASS hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od sedmi do deseti let. Samotný Kennedy v minulosti na sociálních sítích uvedl, že se v roce 2022 zapojil do bojů na charkovské frontě v řadách ukrajinské mezinárodní legie.

V Ruské federaci byly ve stejném období vydány příkazy k zatčení v nepřítomnosti a mezinárodní zatykače na řadu dalších zahraničních dobrovolníků a vojáků působících v ukrajinské armádě.

Mezi stíhanými osobami figurují například americký občan Ingram Asbill Tracy James, britský operátor bezpilotních prostředků Shorney Joseph Richard Ryan nebo bývalá švédská poslankyně a seržantka Caroline Nordengripová, která sloužila u 47. samostatné mechanizované brigády.

Mezi optikou ruských úřadů označenými osobami je také devětatřicetiletý český občan Jan Trčka. V seznamu stíhaných zahraničních bojovníků dále vystupují občan Francie Cherel-Salzburg Karel, Srbska Nenad Arsić, Gruzie Akaki Muračašvili, Estonska Oleg Kolevatov či Kolumbijec Ramírez Iván Ticu Darío.

Všechna příslušná rozhodnutí ruských soudů týkající se těchto zahraničních občanů již nabyla právní moci.

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Zdroj: Libor Novák

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