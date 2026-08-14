Počasí o víkendu: Česko sejmou další vedra, místy se čeká až 37 stupňů

Až 37 stupňů bude během víkendu, kdy se očekává další tropická epizoda. Výstrahu před vysokými teplotami v pátek vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Meteorologové nadále upozorňují i na nebezpečí požárů na většině území.
Nejnovější znění výstrahy obsahuje varování před vysokými teplotami nad 32 °C, které mohou způsobit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. Beze změny zůstává výstraha před požáry.
"V sobotu budou maximální teploty dosahovat 31 až 36 °C a v neděli 32 až 37 °C, na západě a severu Čech kolem 30 °C," uvedli meteorologové na sociální síti. Očekává se vysoká, na jihu Moravy i velmi vysoká zátěž teplem, která se bude zvyšovat s ohledem na rostoucí vlhkost vzduchu.
Při vedrech se doporučuje dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami. Lidé by měli omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách a nenechávat děti či zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných automobilech.
"Vzhledem k velmi teplému a suchému počasí bude i v následujících dnech na většině našeho území přetrvávat zvýšené riziko vzniku a šíření požárů, které pravděpodobně zmírní očekávané srážky, zejména v pondělí," dodali meteorologové.
Doporučuje se v přírodě nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu, nekouřit a neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče či jiné zdroje otevřeného ohně. Lidé by se také měli řídit místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a riziku požárů mohou být vydány.
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Zdroj: Libor Novák