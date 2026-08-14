Tusk: Polské bezpečnostní složky zmařily ruský atentát na amerického občana ve Varšavě

Polské bezpečnostní složky zmařily plánovaný útok na ukrajinsko-amerického občana ve Varšavě, za kterým stály ruské tajné služby. Oznámil to polský premiér Donald Tusk s tím, že se jedná o vůbec první případ, kdy se někdo na pokyn Ruska pokusil o atentát na občana Spojených států na území jiného členského státu Severoatlantické aliance.
Podezřelý muž, kterého si podle polských orgánů verbovaly ruské zpravodajské služby, byl zadržen varšavskou policií 7. srpna. Soud následně rozhodl o jeho vzatí do tříleté vazby. Premiér Tusk během tiskové konference uvedl, že zamýšlená oběť byla pro režim Vladimira Putina nepohodlná, bližší podrobnosti k identitě napadeného však neposkytl.
Na operaci polských složek úzce spolupracovaly také americké zpravodajské služby, což potvrdil polský ministr pověřený řízením koordinace tajných služeb Tomasz Siemoniak. Ruské ministerstvo zahraničí na žádost o komentář bezprostředně nereagovalo a americké ministerstvo zahraničí uvedlo, že informace zaznamenalo, ale v dané chvíli nedisponuje žádnými dalšími detaily.
Západní představitelé podle CNN již dříve varovali před tím, že Rusko od zahájení invaze na Ukrajinu v roce 2022 stupňuje kampaň cílených likvidací a diverzních akcí po celé Evropě. Podle analytiků se ruské tajné služby chovají podstatně agresivněji a za terče si kromě přeběhlíků či aktivistů vybírají i zahraniční podporovatele Ukrajiny. Premiér Tusk v této souvislosti zdůraznil, že je nutné počítat s dalšími pokusy Putinova režimu o eliminaci nepohodlných osob na různých místech světa.
Evropští bezpečnostní činitelé dávají tyto operace do souvislosti se širší snahou Moskvy destabilizovat evropské země podporující Kyjev. V posledních letech bylo v Evropě zaznamenáno přibližně dvě stě případů sabotáží, žhářství a dalších incidentů spojovaných s ruským vlivem, ačkoliv ruský prezident Vladimir Putin jakoukoliv koordinovanou diverzní kampaň proti Evropě odmítá.
Zatčení ve Varšavě navazuje na řadu předchozích zmařených nebo dokonaných útoků spojených s ruskými službami. V minulosti šlo například o případy otravy Alexandra Litviněnka či Sergeje Skripala v Británii, vraždu bývalého čečenského velitele v Berlíně nebo zmařené atentáty na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a šéfa německé zbrojovky dodávající zbraně Ukrajině. Polské úřady rovněž nedávno vyšetřovaly zastřelení ruského opozičního umělce ve východním Polsku, které podle nich neslo známky politické vraždy.
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Zdroj: Libor Novák