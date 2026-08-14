Trumpovi se nelíbí drony ze zahraničí. Uvalil na ně stoprocentní cla

Spojené státy zavádějí nová cla na dovoz bezpilotních letounů a jejich komponentů, která dosáhnou výše až 100 procent. Americký prezident Donald Trump podepsal příslušnou proklamaci po prošetření ze strany ministra obchodu Howarda Lutnicka.
Výnos zdůvodňuje obavami o národní bezpečnost a snahou snížit závislost země na zahraničních dodavatelích v tomto odvětví.
Clo ve výši 100 procent se bude vztahovat na drony s maximální vzletovou hmotností přesahující 25 kilogramů, stroje vybavené termovizí, jejich dokovací stanice a klíčové součástky. Pro menší bezpilotní prostředky a běžnější komponenty je určeno clo ve výši 25 procent.
Proklamace zároveň pamatuje na spojenecké státy. Na drony a díly z Evropské unie, Japonska, Jižní Koreje, Švýcarska, Lichtenštejnska a Tchaj-wanu platí sazba 15 procent, zatímco pro Velkou Británii byla stanovena desetiprocentní sazba za podmínky, že většina použitých technologií pochází z Británie nebo Spojených států.
Opatření na dovoz samotných dronů vstoupí v platnost za 21 dní. U méně citlivých komponentů byl začátek platnosti odložen na 180 dní, aby měl domácí průmysl čas na navýšení výroby.
Odklad platí také pro výrobky, kterým Pentagon udělá výjimku ze seznamu zakázaných zařízení Federální komise pro komunikace. Podle Bílého domu má tento krok motivovat k návratu výroby do Spojených států a posílit domácí obranný průmysl.
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Zdroj: Libor Novák