V chorvatském Omiši vypukl rozsáhlý požár, pomáhají i čeští policisté

V chorvatském Omiši a jeho okolí vypukl rozsáhlý požár, který vyvolal mimořádně dramatickou situaci a vynutil si masivní evakuaci obyvatel i turistů, uvedl server index.hr.
Oheň se původně rozhořel večer u obce Lokva Rogoznica, odkud se podpořen větrem rychle rozšířil až k samotnému městu. Plameny postoupily v těsné blízkosti k obytným domům, přičemž desítka lidí utrpěla zranění.
Na místě zasahují početné hasičské jednotky, kterým postupně přicházejí na pomoc posily z dalších regionů. V oblasti zasahují i čeští policisté„Aktivně pomáhají s evakuací a jsou k dispozici nejen českým turistům,“ uvedla česká policie na síti X.
Evakuační středisko v omišské sportovní hale Ribnjak se rychle zaplnilo, kvůli čemuž začaly autobusy převážet další evakuované do Splitu. Podle informací splitsko-dalmatinského župana Blaženka Bobana si požár vyžádal deset zraněných, z nichž dva těžce zraněné museli záchranáři přepravit do splitské nemocnice. Vzhledem k rozsahu popálenin byli všichni plastičtí chirurgové ve Splitu povoláni do pohotovosti.
Přesný počet lidí, kteří museli před postupujícím ohněm uprchnout, zatím není znám, jde však o stovky osob. Značná část z nich byla evakuována po moři na lodích, což organizovala místní Námořní kapitánie. Mnoho zahraničních turistů opouštělo ubytovací zařízení v chvatu bez osobních věcí, přičemž někteří přišli o veškeré doklady, peníze i vybavení.
„V souvislosti s rozsáhlým požárem u chorvatského letoviska Omiš bylo podle dosavadních informací evakuováno přibližně 300 českých občanů,“ řekl ČTK mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgő.
Na místo katastrofy dorazil také ministr hospodářství Ante Šušnjar, který potvrdil značné materiální škody. V zasažené oblasti se nachází velké množství shořelých automobilů, jejichž celkový počet bude možné určit až po úplném uhašení ohně. Ministr označil rozsah požáru za zcela bezprecedentní událost v této lokalitě.
Oheň postupně obklíčil celé město a ze svahů nad historickým centrem se spustil téměř ke střechám obytných domů. Plameny zasáhly také známé výletní místo Radmanove mlinice na druhé straně Omišské Dinary. Požár zároveň ohrožuje sídla na severní straně horského hřebene a spouští se směrem k obcím Kučiće a Podašpilje.
Podle posledních zpráv z terénu zasáhly plameny rovněž historickou omišskou pevnost Fortica, která shořela. Druhá z městských dominant, utvrzení Mirabela, zatím přímému zásahu ohně odolává, nicméně požár se nadále šíří i jejím směrem.
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Zdroj: Libor Novák