Chorvatská policie pokročila s vyšetřováním nedělní tragické námořní nehody v Jaderském moři, kterou nepřežili čtyři čeští občané. Podle informací v médiích došlo k zadržení prvního důstojníka katamaránu.
O pokroku informoval web Index.hr. Ministr vnitra Davor Božinović potvrdil zadržení jedné osoby, aniž by specifikoval, že jde o člověka, který se podílel na řízení katamaránu. Politik každopádně zmínil, že kapitán v okamžiku nehody nebyl na můstku.
Podle informací zmíněného webu již byl první důstojník dokonce obviněn z trestného činu proti bezpečnosti námořního provozu a také z usmrcení čtyř osob z nedbalosti. Hrozit by mu tak mohl až patnáctiletý trest odnětí svobody.
Tragická nehoda se stala v neděli před polednem, konkrétně kolem půl dvanácté, na místě mezi ostrovy Šolta a Brač v Jadranu. Katamarán měl v okamžiku srážky na palubě přes 120 osob, plachetnice vezla osm lidí.
Vedoucí konzulárního oddělení v Chorvatsku Štepán Šantrůček v neděli potvrdil, že zemřeli tři čeští občané. Tělo čtvrté osoby, která byla po události pohřešována, se našlo v pondělí. Další čtyři lidé skončili se zraněními v nemocnici.
Související
Chorvaté propustili Čecha z případu smrtícího výbuchu, který nepřežilo dítě
Tragická střelba v Chorvatsku. Válečný veterán zabil matku a několik dalších lidí
Policie Chorvatsko , Chorvatsko , Lodní nehody
Aktuálně se děje
před 19 minutami
Čechům bude druhý zápas na MS pískat žena. Ještě se jim to nestalo
před 55 minutami
Chorvatská policie zadržela člověka kvůli nehodě, kterou nepřežili Češi
před 1 hodinou
Já jsem tady šéf, řekl Trump státníkům na úvod jednání G7
před 2 hodinami
Starmer se poprvé vyjádřil ke střelbě ruské lodi na britskou jachtu
před 3 hodinami
Macron hodlá spustit námořní operaci na ochranu Hormuzského průlivu
před 4 hodinami
Česko nesplnilo svůj závazek vůči NATO, potvrdil Rutte
před 5 hodinami
Lídři G7 včetně Trumpa se zavázali posílit vojenskou pomoc Ukrajině
před 6 hodinami
Trump Netanjahuovi nevěří, odmítl mu ukázat mírovou dohodu. Tak Izrael zaútočil na Libanon
před 7 hodinami
Jak ebola dopadá na stomilionové Kongo? Lidem se mění život od základu
před 8 hodinami
Změnili jsme kurz, přesto vystřelili. Majitelé jachty, která se ocitla pod ruskou palbou, promluvili
před 8 hodinami
CNN: Mírová dohoda s Íránem nemá ani dvě stránky. Je mimořádně nejasná
před 10 hodinami
Počasí přinese do Česka vlnu veder. Teploty vyrostou na 36 stupňů
včera
Evropa vyzvala Trumpa, aby uspořádal setkání Zelenského s Putinem
včera
Americká rozvědka: Írán získal schopnost kdykoli zablokovat Hormuzský průliv
včera
Ruská válečná loď vystřelila v Lamanšském průlivu směrem k britské jachtě
včera
Ebola v Kongu je smrtící. Zdravotníci oslavují každého vyléčeného pacienta
včera
FBI zmařila atentát na Trumpa. Útočníci měli vtrhnout do Bílého domu
včera
Lodě se ani po uzavření míru do Hormuzského průlivu neženou
včera
Zelenskyj: Rusko si najde způsob, jak cestu Ukrajiny do EU zablokovat
včera
Trump se setkal se Zelenským. Rusko mělo přistoupit na dohodu o ukončení konfliktu, řekl
Americký prezident Donald Trump potvrdil, že během dopoledne absolvoval velmi dobré setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Během rozhovoru s novináři, u kterého seděl po boku katarského emíra, uvedl, že se s ukrajinským lídrem plánuje znovu sejít ještě během dnešního dne.
Zdroj: Libor Novák