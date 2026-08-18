Policisté vyšetřují smrt herečky Panettiere. Na cizí úmysl to nevypadá

Lucie Podzimková

18. srpna 2026 22:03

Hayden Panettiere
Hayden Panettiere Foto: Facebook Hayden Panettiere

Srdce zřejmě zradilo americkou herečku Hayden Panettiere, jejíž nečekané úmrtí zaskočilo svět v úvodu probíhacího týdne. Panettiere bylo pouhých 36 let, v tomto týdnu by oslavila narozeniny. Americká policie teď vyšetřuje okolnosti jejího odchodu. 

Policie uvedla, že reagovala na tísňové volání. Panettiere podle volajícího nereagovala na žádné podněty, pravděpodobně kvůli zástavě srdce, informovala stanice Sky News. Úspěšná herečka byla nalezena ve svém domě v Greenville v americkém státě Jižní Karolína. 

Policisté si na místě nevšimli ničeho podezřelého, co by poukazovalo na možný podíl další osoby na úmrtí někdejší seriálové hvězdy. Posmrtné ohledání těla neprokázalo jakékoliv trauma, které by přispělo ke smrti dotyčné. 

"S obrovským smutkem sdílíme tragický odchod naší milované Hayden. Byla světlem a neuvěřitelnou přírodní silou, která přinášela nepopsatelnou lásku a radost všem, kdo ji znali, a milionům lidí, kteří ji sledovali na obrazovkách," uvedl otec Skip Panettiere ve zveřejněném prohlášení. 

Panettiere se před kamerou poprvé objevila už jako miminko v reklamě a následně se stala dětskou televizní hvězdou. Nejvíce ji proslavily role v televizních seriálech Hrdinové a Nashville. Ve druhém jmenovaném projektu ztvárnila postavu Juliette Barnesové, za kterou si vysloužila dvě nominace na Zlatý glóbus pro nejlepší herečku ve vedlejší roli.

Rodačka ze státu New York se úspěšně věnovala také zpěvu. V roce 1999 byla dokonce nominovaná na cenu Grammy za písničku k animovanému filmu Život brouka. 

Pro média byly vděčným tématem její vztahy se slavnými osobnostmi. Panettiere hned dvakrát tvořila pár s ukrajinským světovým šampionem v boxu Vladimirem Kličkem. Dvojice se dokonce zasnoubila a dočkala dcery, která dostala jméno Kaya Evdokia. V létě 2018 následoval definitivní rozchod.

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Zdroj: Libor Novák

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