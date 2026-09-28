Britská policie objevila v dodávkách u základny výbušniny. Z přípravy útoku podezírá Írán

Libor Novák

28. září 2026 13:35

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie Foto: unsplash.com

Britská protiteroristická policie vyšetřuje možnou íránskou stopu v případu zmařeného bombového útoku nedaleko letecké základny RAF Fairford v západní Anglii. Ozbrojené složky na místě zadržely pět mužů poté, co ve třech zaparkovaných dodávkách objevily výbušniny. Nalezený materiál podle prvotních zjištění vyšetřovatelů odpovídá podomácku vyrobeným výbušným zařízením. Policie v celé oblasti vyhlásila stav závažného incidentu a kolem podezřelých vozidel stanovila bezpečnostní kordon o poloměru čtyř set metrů.

K zásahu došlo v blízkosti vesnice Whelford, která sousedí s klíčovým vojenským objektem využívaným americkým letectvem. Podezřelá pětice byla původně zadržena kvůli trestným činům souvisejícím s výbušninami a následně obviněna z přípravy teroristického činu.

Snímky z místa podle The Guardian zachycují svlečené muže s pouty na rukou, což podle odborníků představovalo preventivní opatření proti riziku skrytých zbraní nebo sebevražedných vest. Všechny zadržené osoby zůstávají ve vazbě, přičemž britské úřady zatím nezveřejnily jejich totožnost ani přesné místo zadržení.

Celou operaci odstartovala všímavost místní obyvatelky, která se v nočních hodinách vracela domů a cestu zablokovanou dodávkami nahlásila na tísňovou linku. Žena u své farmy zaznamenala tři bílé dodávky a skupinu maskovaných mužů v kapucích, kteří po jejím příjezdu začali utíkat do polí. Poté, co se nedovolala na vojenskou policii základny, kontaktovala linku devět devět devět. Ozbrojená policie dorazila do vesnice během deseti minut a podezřelé muže zadržela přímo na ulici.

Svědkyně v rozhovoru pro média vyjádřila překvapení, že bezpečnost v okolí základny musela zachraňovat náhodná kolemjdoucí. Britský ministr obrany Wes Streeting jí za rychlé přivolání pomoci poděkoval, zároveň však poznamenal, že žena měla pouze částečný přehled o situaci. Streeting odmítl sdělit podrobnosti k živému vyšetřování, ale ocenil práci bezpečnostních složek a reagoval na vyjádření amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten prohlásil, že podezřelí byli pod dohledem po dlouhou dobu a plánovali způsobit obrovské škody.

Pyrotechnické týmy na místě zkoumaly zajištěná vozidla za pomoci dálkově ovládaných armádních robotů. Vyšetřovatelé zkoumají především funkčnost nalezených výbušnin a označení na zaparkovaných dodávkách. Na jednom z vozidel se nacházelo logo společnosti dodávající palivo s telefonním číslem, kterému však chyběla jedna číslice a vedlo na hlasovou schránku. Skutečná firma s obdobným názvem jakékoli propojení s incidentem rozhodně odmítla a potvrdila, že všechna její vozidla jsou v pořádku.

Kvůli potenciálnímu hrozícímu nebezpečí muselo být z vesnice Whelford evakuováno pětaosmdesát domácností. Místní obyvatelé byli dočasně ubytováni v nedalekém sportovním centru v Cirencesteru. Nouzové složky zřídily své dočasné velitelské stanoviště v areálu místního mládežnického fotbalového klubu. Zde se shromáždily desítky policejních vozidel, sanitek, hasičských vozů a mobilních řídicích jednotek.

Možné zapojení Teheránu tvoří hlavní vyšetřovací verzi britských protiteroristických orgánů. Íránské revoluční gardy již v červenci varovaly Spojené království, že jakákoli základna využívaná k agresi proti íránskému území se stává legitimním terčem. Britské úřady nicméně zdůrazňují, že prověřují i jiné možné motivy včetně džihádistických skupin. Stupeň teroristické hrozby v zemi zůstává na druhém nejvyšším stupni, což znamená, že útok je vysoce pravděpodobný.

O vývoji situace byl průběžně informován britský premiér Andy Burnham, který zrušil svůj plánovaný program na probíhající stranické konferenci v Liverpoolu. Burnham označil událost za hluboce znepokojivou a ujistil veřejnost, že vláda podnikne všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti. Podle jeho slov je nejdůležitější ponechat prostor příslušným orgánům k úplnému objasnění všech faktů. K možnému íránskému zapojení se odmítl blíže vyjadřovat i ministr obrany.

Letecká základna RAF Fairford disponuje téměř tříkilometrovou ranvejí, která je uzpůsobena pro těžké americké bombardéry. Zařízení využívá americké letectvo k provádění operací na Blízkém východě, včetně zásahů proti íránským odpalovacím zařízením. Spojené státy a Velká Británie na místě nadále úzce spolupracují s cílem minimalizovat dopady na okolí a zajistit bezpečnost personálu i místních obyvatel. V celé oblasti pokračuje zvýšená přítomnost ozbrojených složek.

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Zdroj: Libor Novák

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