Počasí bude i příští týden v duchu babího léta, naměříme až 24 stupňů

Libor Novák

28. září 2026 7:00

Praha
Praha Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Český hydrometeorologický ústav zveřejnil novou týdenní předpověď počasí, která slibuje návrat stabilního slunečného charakteru. Nadcházející dny přinesou na území České republiky příliv teplého vzduchu a minimální množství srážek. Meteorologové očekávají převážně jasnou až polojasnou oblohu s odpoledními teplotami, které budou na většině území překračovat dvacetistupňovou hranici. Vstoupí tak do popředí typické období babího léta, jež doprovodí jen výjimečné ranní mlhy.

Během prvního dne týdne meteorologové neočekávají žádné dešťové srážky a celkový úhrn zůstane na nule. Tlaková tendence vykáže během dne slabý až mírný pokles, který se ve večerních hodinách změní ve slabý vzestup. Rozptylové podmínky zůstanou po celý den většinou dobré.

V pondělí bude na většině území převládat jasná obloha, přičemž pouze na severozápadě Čech se může objevit polojasno. V ranních hodinách se na některých místech vytvoří ojedinělé mlhy, které se však během dopoledne rozplynou. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 20 až 24 stupňů Celsia, zatímco na horách v tisíci metrech nad mořem dosáhnou hodnot kolem 16 stupňů. Teplejší počasí zaznamenají obyvatelé Šumavy, kde teplotní maxima vyšplhají až k 19 stupňům Celsia. Vítr bude vanout slabý, na Českomoravské vrchovině a na severu Čech mírný jihovýchodní o rychlosti 3 až 6 metrů za sekundu.

V úterý bude babí léto pokračovat v plném proudu. Obloha zůstane po celý den jasná nebo skoro jasná, pouze v noci a po ránu se ojediněle vyskytnou mlhy. Nejnižší noční teploty klesnou na 11 až 7 stupňů Celsia, avšak při úplném bezvětří mohou hodnoty spadnout až ke 4 stupňům. Denní maxima se opět vyšplhají na 20 až 24 stupňů Celsia za doprovodu slabého jihovýchodního větru, který během dne postupně zesílí na mírný s rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu.

Ve středu se charakter počasí výrazně nezmění a opět nabídne jasnou až polojasnou oblohu s výjimečnými ranními mlhami. Noční a ranní minima se budou pohybovat mezi 12 a 7 stupni Celsia, při bezvětří lokálně klesnou ke 4 stupňům. Odpolední teploty se stabilně udrží v rozmezí 20 až 24 stupňů Celsia. Na Českomoravské vrchovině a na severu Čech však jihovýchodní vítr zesílí a v nárazech může dosahovat rychlosti kolem 15 metrů za sekundu.

Čtvrteční den přinese pokračování slunečného rázu počasí s převážně jasnou až polojasnou oblohou. Ranní teploty mírně stoupnou a nejnižší noční minima se stanoveným rozpětím 12 až 8 stupňů Celsia neklesnou při bezvětří pod 5 stupňů. Nejvyšší denní teploty dosáhnou znovu hodnot mezi 20 a 24 stupni Celsia. Jihovýchodní vítr bude vanout jako slabý až mírný a dosáhne rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.

V pátek zůstane obloha zpočátku většinou jasná až polojasná. V průběhu dne však v Čechách začne od západu přechodně přibývat oblačnost. Nejnižší noční teploty poklesnou na 10 až 6 stupňů Celsia, přičemž v místech s bezvětřím mohou klesnout až ke 4 stupňům. Denní maxima mírně klesnou a pohybovat se budou mezi 19 a 23 stupni Celsia. Vát bude slabý až mírný jihovýchodní až východní vítr s rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu a dešťové srážky se nevyskytnou.

Víkendový výhled slibuje nadále většinou jasné nebo skoro jasné počasí. Místy se na obloze může přechodně objevit zvětšená oblačnost. Noční teploty v tomto období poklesnou na 8 až 3 stupně Celsia a při bezvětří se přiblíží k 1 stupni. Nejvyšší denní teploty se udrží v příjemném rozmezí od 17 do 22 stupňů Celsia.

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Zdroj: Libor Novák

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