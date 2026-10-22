Celosvětový internet čelí mimořádné bezpečnostní krizi poté, co byly v programovacím jazyce PHP, jenž tvoří základ značné části webových stránek, odhaleny dvě kritické zranitelnosti. Kvůli hrozbě kybernetických útoků vydaly vládní agentury po celém světě naléhavé varování a řada institucí, vládních portálů i mediálních společností začala preventivně odpojovat své systémy od sítě.
Závažné nedostatky objevili kybernetičtí výzkumníci ze společností Calif a Wiz pomocí pokročilých modelů umělé inteligence od společnosti OpenAI. Odborníci podle BBC označili nalezené chyby za nejzávažnější zranitelnosti, jaké kdy byly touto technologií odhaleny, přičemž v kódu přetrvávaly bez povšimnutí více než deset let. Podle odhadů bezpečnostních firem by mohl problém teoreticky zasáhnout až sedmdesát procent celosvětového internetu, protože PHP pohání nespočet redakčních systémů, webových šablon a skrytých aplikací.
Na vzniklou situaci okamžitě zareagovaly mezinárodní instituce a národní úřady pro kybernetickou bezpečnost včetně britského Centra pro kybernetickou bezpečnost, americké Národní bezpečnostní agentury a evropských týmů pro reakci na počítačové hrozby. Vlády napříč kontinenty doporučily organizacím, které nemohou okamžitě aplikovat vydanou záplatu, aby své weby zcela dočasně vypnuly a ochránily tak citlivá data před útočníky.
Opatření vedla k odstavení celé řady veřejných služeb v mnoha státech. Finská vláda dočasně uzavřela své veřejné webové služby, nizozemský kybernetický úřad a dolní komora parlamentu odpojily vlastní portály, a dočasné výpadky postihly dokonce i encyklopedii Wikipedia, webové stránky britské BBC či radnici v Edinburghu. Některé platformy jako umělecká platforma DeviantArt rovněž omezily provoz pod záminkou údržby, aniž by otevřeně potvrdily přímou souvislost s probíhající hrozbou.
Technická povaha zranitelností umožňuje útočníkům provést vzdálené spuštění neautorizovaného kódu bez nutnosti ověření, což v praxi znamená přímou cestu k napadení souborového systému serverů nebo databází. Zástupci společnosti Cloudflare potvrdili, že v online prostoru již zaznamenávají první pokusy o zneužití těchto chyb, což staví správce sítí před nutnost okamžitého jednání a monitorování provozu.
Odborníci upozorňují, že problém se může týkat všech verzí jazyka PHP datujících se až do roku 2004 k vydání páté řady. Nadace pro PHP sice ve středu odpoledne vydala oficiální aktualizaci, ta je však primárně určena pro nejnovější verze, zatímco uživatelé starších variant včetně verze 8.1 a starších čelí výzvě k okamžitému upgradu celého systému.
Hlavní obtíž pro správce IT infrastruktury přitom nespočívá pouze v samotné instalaci záplaty, ale v náročném vyhledání všech skrytých míst, kde PHP na serverech a v pozadí aplikací běží. Mnoho organizací totiž používá systémy, které tento programovací jazyk využívají skrytě pod kapotou, aniž by si toho správci byli vědomi, což značně komplikuje celkovou nápravu situace.
Bílý dům v reakci na události uvedl, že federální agentury úzce spolupracují s předními laboratořemi umělé inteligence na urychlení dalších nápravných opatření. Odborníci mezitím vyzývají všechny provozovatele webových stránek k maximální obezřetnosti, pečlivému monitorování systémů a neodkladnému nasazení bezpečnostních aktualizací, aby se předešlo rozsáhlým škodám.
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Zdroj: Libor Novák