Změna klimatu je ohrožením pro všechny státy světa. Plošné ničení se stalo realitou, varoval Miliband na COP31

Britský ministr zahraničních věcí Ed Miliband vystoupil na probíhajícím klimatickém summitu OSN COP31 v turecké Antalyi s důrazným varováním, že globální změna klimatu představuje bezprostřední a vážné ohrožení pro národní bezpečnost všech států světa. Podle jeho slov se dříve nemyslitelné katastrofické scénáře a plošné ničení, které lidé dosud znali pouze z vědeckofantastických filmů, staly pevnou součástí každodenní reality a běžných zpráv.
Šéf britské diplomacie ve svém projevu před zástupci vlád a světovými lídry zdůraznil, že oblast obrany a zajištění národní bezpečnosti představuje zcela novou hranici v dosavadním boji proti klimatické krizi. Rychlé oteplování planety s sebou nese destruktivní dopady v podobě rozsáhlého nedostatku potravin, hlubokých ekonomických otřesů, masových migračních vln a eskalace mezinárodních ozbrojených konfliktů.
Miliband v této souvislosti upozornil, že svět musí čelit přímým důsledkům dlouhodobého selhávání v oblasti snižování emisí oxidu uhličitého za poslední tři desetiletí. Zanedbání včasných opatření označil za globální neštěstí pro lidi i celou planetu, které bude v blízké budoucnosti generovat enormní hospodářskou nestabilitu a utrpení pro miliardy obyvatel na Zemi.
Součástí aktuální globální nejistoty jsou podle britského ministra také ekonomické a palivové otřesy spojené se závislostí na fosilních palivech, které jsou dnes v důsledku geopolitického napětí běžnou realitou namísto výjimek. Jako příklad uvedl prudký nárůst cen ropy a následnou vlnu inflace vyvolanou válečným konfliktem v Iránu, přičemž připomněl dřívější energetické krize spojené s Ruskem.
Ministr zkritizoval ty politické subjekty, které se před hrozbami klimatické krize snaží zavírat oči a odmítají akceptovat nutnost radikálních změn. Podle jeho názoru politici, kteří se snaží ignorovat realitu, vystavují nynější i budoucí generace obrovskému bezpečnostnímu riziku a ohrožují základy stability celé společnosti.
V rámci dvoutýdenního summitu COP31 v Antalyi, kde se sešli státníci z mnoha zemí, se k jednáním připojují také další vysocí představitelé včetně britského premiéra Andyho Burnhama. Zatímco mezinárodní společenství diskutuje o dalším postupu, britská vládní politika čelí doma ostré kritice ze strany ekologických aktivistů za některé kontroverzní kroky.
Domácí opozice a kampaně v Británii upozorňují, že současný kabinet schválil těžbu v novém plynovém poli Jackdaw v Severním moři a zvažuje udělení licencí pro další ropné pole Rosebank, což podle kritiků odvádí zemi od plnění závazků k úplnému nulovým emisím do roku 2050 a vysílá špatný signál navenek.
Miliband ve svém projevu rovněž konstatoval, že klíčová hranice globálního oteplení o 1,5 stupně Celsia nad předindustriální úroveň je již prakticky nevyhnutelně překročena, jelikož teploty tuto úroveň prokazatelně překračují již dva roky. Tento fakt podle něj vyžaduje mnohem razantnější politická opatření a hledání způsobů, jak teploty v příštích desetiletích opět stabilizovat.
Jedinou účinnou obranou proti hrozící globální nestabilitě je podle britského ministra nutnost zdvojnásobit veškeré úsilí o omezení emisí skleníkových plynů a masivně investovat do čistých forem energie. Britská diplomacie proto vyzývá k urychlenému přechodu na obnovitelné zdroje v dopravě i vytápění a k důsledné ochraně klíčových lesních ekosystémů po celém světě.
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Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval v rozhovoru pro dánskou vysílací společnost DR Nyheder, že případné vzdání se Donbasu ve prospěch Ruské federace by nepřineslo trvalý mír. Podle jeho slov by ruský prezident Vladimir Putin získal pouze čas k přeskupení sil před dalším útokem, který by mohl přijít v horizontu jednoho až pěti let. Nikdo podle něj nevěří tomu, že by se Moskva po takovém ústupku zastavila.
Zdroj: Libor Novák