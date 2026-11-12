Změna klimatu je ohrožením pro všechny státy světa. Plošné ničení se stalo realitou, varoval Miliband na COP31

Libor Novák

12. listopadu 2026 8:23

Ed Miliband
Ed Miliband Foto: Facebook Ed Miliband

Britský ministr zahraničních věcí Ed Miliband vystoupil na probíhajícím klimatickém summitu OSN COP31 v turecké Antalyi s důrazným varováním, že globální změna klimatu představuje bezprostřední a vážné ohrožení pro národní bezpečnost všech států světa. Podle jeho slov se dříve nemyslitelné katastrofické scénáře a plošné ničení, které lidé dosud znali pouze z vědeckofantastických filmů, staly pevnou součástí každodenní reality a běžných zpráv.

Šéf britské diplomacie ve svém projevu před zástupci vlád a světovými lídry zdůraznil, že oblast obrany a zajištění národní bezpečnosti představuje zcela novou hranici v dosavadním boji proti klimatické krizi. Rychlé oteplování planety s sebou nese destruktivní dopady v podobě rozsáhlého nedostatku potravin, hlubokých ekonomických otřesů, masových migračních vln a eskalace mezinárodních ozbrojených konfliktů.

Miliband v této souvislosti upozornil, že svět musí čelit přímým důsledkům dlouhodobého selhávání v oblasti snižování emisí oxidu uhličitého za poslední tři desetiletí. Zanedbání včasných opatření označil za globální neštěstí pro lidi i celou planetu, které bude v blízké budoucnosti generovat enormní hospodářskou nestabilitu a utrpení pro miliardy obyvatel na Zemi.

Součástí aktuální globální nejistoty jsou podle britského ministra také ekonomické a palivové otřesy spojené se závislostí na fosilních palivech, které jsou dnes v důsledku geopolitického napětí běžnou realitou namísto výjimek. Jako příklad uvedl prudký nárůst cen ropy a následnou vlnu inflace vyvolanou válečným konfliktem v Iránu, přičemž připomněl dřívější energetické krize spojené s Ruskem.

Ministr zkritizoval ty politické subjekty, které se před hrozbami klimatické krize snaží zavírat oči a odmítají akceptovat nutnost radikálních změn. Podle jeho názoru politici, kteří se snaží ignorovat realitu, vystavují nynější i budoucí generace obrovskému bezpečnostnímu riziku a ohrožují základy stability celé společnosti.

V rámci dvoutýdenního summitu COP31 v Antalyi, kde se sešli státníci z mnoha zemí, se k jednáním připojují také další vysocí představitelé včetně britského premiéra Andyho Burnhama. Zatímco mezinárodní společenství diskutuje o dalším postupu, britská vládní politika čelí doma ostré kritice ze strany ekologických aktivistů za některé kontroverzní kroky.

Domácí opozice a kampaně v Británii upozorňují, že současný kabinet schválil těžbu v novém plynovém poli Jackdaw v Severním moři a zvažuje udělení licencí pro další ropné pole Rosebank, což podle kritiků odvádí zemi od plnění závazků k úplnému nulovým emisím do roku 2050 a vysílá špatný signál navenek.

Miliband ve svém projevu rovněž konstatoval, že klíčová hranice globálního oteplení o 1,5 stupně Celsia nad předindustriální úroveň je již prakticky nevyhnutelně překročena, jelikož teploty tuto úroveň prokazatelně překračují již dva roky. Tento fakt podle něj vyžaduje mnohem razantnější politická opatření a hledání způsobů, jak teploty v příštích desetiletích opět stabilizovat.

Jedinou účinnou obranou proti hrozící globální nestabilitě je podle britského ministra nutnost zdvojnásobit veškeré úsilí o omezení emisí skleníkových plynů a masivně investovat do čistých forem energie. Britská diplomacie proto vyzývá k urychlenému přechodu na obnovitelné zdroje v dopravě i vytápění a k důsledné ochraně klíčových lesních ekosystémů po celém světě.

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Zdroj: Libor Novák

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